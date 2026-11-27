Nevienam taču negribētos ik pēc pāris sezonām tērēt naudu jaunu veidersu iegādei tikai tāpēc, ka iepriekšējie ir nodiluši un sākuši laist cauri ūdeni. Turklāt ne vienmēr pie vainas ir materiāla kvalitāte – liela nozīme ir arī tam, kā pret savu inventāru izturamies ikdienā.
Lai veidersi uzticami kalpotu pēc iespējas ilgāk, žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis dalās ar vairākiem praktiskiem un vienkārši ievērojamiem padomiem. Kam pievērst uzmanību veidersu lietošanā un kopšanā, kā izvairīties no priekšlaicīga materiāla nodiluma un kādi ikdienas paradumi var saīsināt to kalpošanas mūžu? Reizēm pietiek vien ar dažām nelielām izmaiņām savos paradumos, lai inventārs kalpotu vairākas sezonas ilgāk un ietaupīto naudu varētu atvēlēt citiem copes piederumiem!
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Kā paildzināt veidersu kalpošanas mūžu? "Lielais Loms" noslēpumi #9
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Nevienam taču negribētos ik pēc pāris sezonām tērēt naudu jaunu veidersu iegādei tikai tāpēc, ka iepriekšējie ir nodiluši un sākuši laist cauri ūdeni. Turklāt ne vienmēr pie vainas ir materiāla kvalitāte – liela nozīme ir arī tam, kā pret savu inventāru izturamies ikdienā.
Lai veidersi uzticami kalpotu pēc iespējas ilgāk, žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis dalās ar vairākiem praktiskiem un vienkārši ievērojamiem padomiem. Kam pievērst uzmanību veidersu lietošanā un kopšanā, kā izvairīties no priekšlaicīga materiāla nodiluma un kādi ikdienas paradumi var saīsināt to kalpošanas mūžu? Reizēm pietiek vien ar dažām nelielām izmaiņām savos paradumos, lai inventārs kalpotu vairākas sezonas ilgāk un ietaupīto naudu varētu atvēlēt citiem copes piederumiem!
Videoklips pieejams Lielā Loma Youtube maksas kanāla abonementiem. Pievienojies un skaties!
Kā paildzināt veidersu kalpošanas mūžu? "Lielais Loms" noslēpumi #9
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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