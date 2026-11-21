20. novembrī Zemkopības ministrijā pulcējās Latvijas labākie copmaņi un sacensību rīkotāji, lai satiktos, pārrunātu aizvadīto gadu un saņemtu atzinības balvas.
Interese par makšķerēšanas sportu pieaug
Kā sezonas noslēguma pasākumā norādīja Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas (LMSF) prezidents Kristaps Kotāns, 2026. gads copes sportā bijis īpaši iespaidīgs. Sacensības šogad aizvadītas 27 dažādās ūdenstilpēs, un tajās piedalījušies vairāk nekā 1300 dalībnieku – tas ir divreiz vairāk nekā vēl pirms pāris gadiem. Šie skaitļi liecina, ka interese par makšķerēšanas sportu aizvien pieaug un sacensību gars aizrauj arvien plašāku makšķernieku loku. Turklāt sacensības notiek dažādās disciplīnās - zemledus makšķerēšanā, spiningošanā no krasta, no laivām, no kajakiem, karpu makšķerēšanā, mušiņmakšķerēšanā un citās disciplīnās. Tas sniedz iespēju ikvienam atrast sev piemērotāko veidu, kā pārbaudīt savas prasmes, mēroties spēkiem ar citiem un vienlaikus gūstot jaunu pieredzi. Pieaugošais dalībnieku skaits ir arī apliecinājums sacensību organizatoru ieguldītajam darbam un tam, ka makšķerēšanas sports Latvijā turpina attīstīties.
Makšķerēšanas sports sniedz ieguldījumu Latvijas ekonomikā
Makšķerēšanas sports nav tikai par lomu lielumu vai skaitu. Tā ir arī atbildīga attieksme pret dabu un tās resursiem. Sacensībās sportisti ievēro principu ķer un atlaid, kas nozīmē, ka noķertās zivis pēc iespējas saudzīgi tiek atlaistas atpakaļ ūdenī. Līdz ar to paši sportisti ir ieinteresēti ne tikai labos rezultātos šodien, bet arī zivju resursu saglabāšanā un ūdenstilpju kvalitātē ilgtermiņā, lai arī pēc vairākiem gadiem būtu kur un ko makšķerēt. Kā norādīja LMSF valdes locekle Laura Liepiņa, nedrīkst aizmirst arī par makšķerēšanas sporta sniegto ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Sacensības notiek dažādās Latvijas vietās, un sportisti uz tām nereti mēro pat vairākus simtus kilometru. Turklāt sacensības bieži ilgst vairākas dienas, tādēļ dalībniekiem nepieciešamas naktsmītnes, ēdināšana un citi pakalpojumi. Tas nozīmē, ka daļa sportistu iztērētās naudas nonāk pie vietējiem uzņēmējiem, sniedzot papildu ienākumus viesu namiem, kafejnīcām, veikaliem un citiem pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to makšķerēšanas sports ir arī viens no veidiem, kā veicināt ekonomisko aktivitāti Latvijas reģionos.
Sveicam visus mūsu makšķerniekus ar lieliskajiem panākumiem un vēlam „Ne asakas!” arī turpmāk! Savukārt sacensību rīkotājiem novēlam nezaudēt degsmi, uzņēmību un enerģiju, lai turpinātu iesākto, īstenotu arvien jaunas ieceres un arī turpmāk bagātinātu Latvijas makšķerēšanas sporta dzīvi!
Skaties arī video no Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas 2026. sezonas noslēguma ceremonijas un uzzini, kādus panākumus Latvijas sportisti šogad ir guvuši vietējās un starptautiskajās sacensībās!
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20. novembrī Zemkopības ministrijā pulcējās Latvijas labākie copmaņi un sacensību rīkotāji, lai satiktos, pārrunātu aizvadīto gadu un saņemtu atzinības balvas.
Interese par makšķerēšanas sportu pieaug
Kā sezonas noslēguma pasākumā norādīja Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas (LMSF) prezidents Kristaps Kotāns, 2026. gads copes sportā bijis īpaši iespaidīgs. Sacensības šogad aizvadītas 27 dažādās ūdenstilpēs, un tajās piedalījušies vairāk nekā 1300 dalībnieku – tas ir divreiz vairāk nekā vēl pirms pāris gadiem. Šie skaitļi liecina, ka interese par makšķerēšanas sportu aizvien pieaug un sacensību gars aizrauj arvien plašāku makšķernieku loku. Turklāt sacensības notiek dažādās disciplīnās - zemledus makšķerēšanā, spiningošanā no krasta, no laivām, no kajakiem, karpu makšķerēšanā, mušiņmakšķerēšanā un citās disciplīnās. Tas sniedz iespēju ikvienam atrast sev piemērotāko veidu, kā pārbaudīt savas prasmes, mēroties spēkiem ar citiem un vienlaikus gūstot jaunu pieredzi. Pieaugošais dalībnieku skaits ir arī apliecinājums sacensību organizatoru ieguldītajam darbam un tam, ka makšķerēšanas sports Latvijā turpina attīstīties.
Makšķerēšanas sports sniedz ieguldījumu Latvijas ekonomikā
Makšķerēšanas sports nav tikai par lomu lielumu vai skaitu. Tā ir arī atbildīga attieksme pret dabu un tās resursiem. Sacensībās sportisti ievēro principu ķer un atlaid, kas nozīmē, ka noķertās zivis pēc iespējas saudzīgi tiek atlaistas atpakaļ ūdenī. Līdz ar to paši sportisti ir ieinteresēti ne tikai labos rezultātos šodien, bet arī zivju resursu saglabāšanā un ūdenstilpju kvalitātē ilgtermiņā, lai arī pēc vairākiem gadiem būtu kur un ko makšķerēt. Kā norādīja LMSF valdes locekle Laura Liepiņa, nedrīkst aizmirst arī par makšķerēšanas sporta sniegto ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Sacensības notiek dažādās Latvijas vietās, un sportisti uz tām nereti mēro pat vairākus simtus kilometru. Turklāt sacensības bieži ilgst vairākas dienas, tādēļ dalībniekiem nepieciešamas naktsmītnes, ēdināšana un citi pakalpojumi. Tas nozīmē, ka daļa sportistu iztērētās naudas nonāk pie vietējiem uzņēmējiem, sniedzot papildu ienākumus viesu namiem, kafejnīcām, veikaliem un citiem pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to makšķerēšanas sports ir arī viens no veidiem, kā veicināt ekonomisko aktivitāti Latvijas reģionos.
Sveicam visus mūsu makšķerniekus ar lieliskajiem panākumiem un vēlam „Ne asakas!” arī turpmāk! Savukārt sacensību rīkotājiem novēlam nezaudēt degsmi, uzņēmību un enerģiju, lai turpinātu iesākto, īstenotu arvien jaunas ieceres un arī turpmāk bagātinātu Latvijas makšķerēšanas sporta dzīvi!
Skaties arī video no Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas 2026. sezonas noslēguma ceremonijas un uzzini, kādus panākumus Latvijas sportisti šogad ir guvuši vietējās un starptautiskajās sacensībās!
Domā, tu spētu šos copmaņus pārspēt? 2026. gads makšķerēšanas sportā bijis IESPAIDĪGS
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