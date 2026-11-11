VIDEO! Kā pareizi vilkt mānekli, lai pie tā ķertos zivs. Lielā Loma noslēpumi #4

Vai zināji, ka pat pareizi izvēlēts māneklis ne vienmēr garantē veiksmīgu copi? Liela nozīme ir arī tam, kā māneklis tiek vadīts ūdenī. Reizēm pietiek nedaudz mainīt vilkšanas paņēmienu, lai izprovocētu zivi uzbrukumam.
Žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis dalās savā pieredzē un skaidro, kam pievērst uzmanību, vadot mānekli, un kā panākt, lai tas zivīm šķistu pievilcīgāks. Praktisku padomu uzzini videoklipā!
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Kā pareizi vilkt mānekli, lai pie tā ķertos zivs. Lielā Loma noslēpumi #4
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Vai zināji, ka pat pareizi izvēlēts māneklis ne vienmēr garantē veiksmīgu copi? Liela nozīme ir arī tam, kā māneklis tiek vadīts ūdenī. Reizēm pietiek nedaudz mainīt vilkšanas paņēmienu, lai izprovocētu zivi uzbrukumam.
Žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis dalās savā pieredzē un skaidro, kam pievērst uzmanību, vadot mānekli, un kā panākt, lai tas zivīm šķistu pievilcīgāks. Praktisku padomu uzzini videoklipā!
Video pieejams žurnāla Lielais Loms Youtube kanāla dalībniekiem! Klikšķini šeit, pieslēdzies un skaties!
Kā pareizi vilkt mānekli, lai pie tā ķertos zivs. Lielā Loma noslēpumi #4
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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