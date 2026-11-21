Lietotne "Mana Cope" atgādina, ka no 20. novembra makšķernieki var iegādāties 2027. gada makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes. Tās elektroniskā formātā pieejamas platformā "Mana Cope", kā arī tīmekļvietnē Makskeresanaskarte.lv.
Karti iespējams iegādāties jau laikus, lai, sākoties jaunajam gadam, varētu doties makšķerēt bez liekas steigas. Elektroniskās kartes priekšrocība ir tās ērtā pieejamība – to var uzrādīt viedierīcē, tādēļ nav jāraizējas par mājās aizmirstu papīra dokumentu.
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām, kuras jaunākas par 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti. Vienlaikus jāatceras, ka, makšķerējot, vēžojot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām, personai nepieciešams klāt dokuments, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecība.
Cik maksā 2027. gada makšķerēšanas karte?
Atkarībā no plānotā makšķerēšanas biežuma iespējams izvēlēties kādu no četriem kartes derīguma termiņiem:
- Vienai dienai – 1,50 eiro
- Vienam mēnesim – 5,00 eiro
- Trīs mēnešiem – 7,50 eiro
- Visam 2027. gadam – 15,00 eiro
Karti vari iegādāties šeit!
Avots: Mana Cope
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Lietotne "Mana Cope" atgādina, ka no 20. novembra makšķernieki var iegādāties 2027. gada makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes. Tās elektroniskā formātā pieejamas platformā "Mana Cope", kā arī tīmekļvietnē Makskeresanaskarte.lv.
Karti iespējams iegādāties jau laikus, lai, sākoties jaunajam gadam, varētu doties makšķerēt bez liekas steigas. Elektroniskās kartes priekšrocība ir tās ērtā pieejamība – to var uzrādīt viedierīcē, tādēļ nav jāraizējas par mājās aizmirstu papīra dokumentu.
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām, kuras jaunākas par 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti. Vienlaikus jāatceras, ka, makšķerējot, vēžojot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām, personai nepieciešams klāt dokuments, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecība.
Cik maksā 2027. gada makšķerēšanas karte?
Atkarībā no plānotā makšķerēšanas biežuma iespējams izvēlēties kādu no četriem kartes derīguma termiņiem:
- Vienai dienai – 1,50 eiro
- Vienam mēnesim – 5,00 eiro
- Trīs mēnešiem – 7,50 eiro
- Visam 2027. gadam – 15,00 eiro
Karti vari iegādāties šeit!
Avots: Mana Cope
Domā, tu spētu šos copmaņus pārspēt? 2026. gads makšķerēšanas sportā bijis IESPAIDĪGS
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv