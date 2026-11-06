Kurš gan makšķernieks gan nepriecātos par jaunu laivu? Un, ja nu to izdotos iegūt savā īpašumā pavisam vienkārši – abonējot žurnālu?
Šoreiz žurnāla Lielais Loms abonentiem ir iespēja laimēt laivu Gladiator E350 995 eiro vērtībā! Lai noskaidrotu, kāda tad īsti tā izskatās un kādas funkcijas piedāvā, devāmies ciemos uz veikalu LAIVU NAMS , kas nodrošina šo loterijas balvu. Veikals atrodas Rīgā, Tilta ielā 28.
Kas jādara, lai piedalītos izlozē?
Pavisam vienkārši! Abonē žurnālu Lielais Loms visam 2027. gadam (12 mēnešiem) un tā iegūsti iespēju piedalīties loterijā. Turklāt tas vēl nav viss – katram abonentam dāvināsim arī makšķernieka kalendāru! Žurnālu vari abonēt internetā www.lasi.lv vai klātienē Latvijas Pasta nodaļās. Skaties video, apskati balvu un nepalaid garām iespēju! Kas zina, varbūt jau nākamajā laivošanas sezonā tieši tu varēsi sēsties savā jaunajā laivā!
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
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Kurš gan makšķernieks gan nepriecātos par jaunu laivu? Un, ja nu to izdotos iegūt savā īpašumā pavisam vienkārši – abonējot žurnālu?
Šoreiz žurnāla Lielais Loms abonentiem ir iespēja laimēt laivu Gladiator E350 995 eiro vērtībā! Lai noskaidrotu, kāda tad īsti tā izskatās un kādas funkcijas piedāvā, devāmies ciemos uz veikalu LAIVU NAMS , kas nodrošina šo loterijas balvu. Veikals atrodas Rīgā, Tilta ielā 28.
Kas jādara, lai piedalītos izlozē?
Pavisam vienkārši! Abonē žurnālu Lielais Loms visam 2027. gadam (12 mēnešiem) un tā iegūsti iespēju piedalīties loterijā. Turklāt tas vēl nav viss – katram abonentam dāvināsim arī makšķernieka kalendāru! Žurnālu vari abonēt internetā www.lasi.lv vai klātienē Latvijas Pasta nodaļās. Skaties video, apskati balvu un nepalaid garām iespēju! Kas zina, varbūt jau nākamajā laivošanas sezonā tieši tu varēsi sēsties savā jaunajā laivā!
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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