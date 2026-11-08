Recepte! Sulīgas zivju kotletes

Ja lomā ir gana daudz balto zivju, visbiežāk no tām pagatavoju sulīgas zivju kotletes, kurās asakas vispār nav jūtamas, lai gan zivtiņas netiek filētas.
Pagatavošana
Zivīm notīra zvīņas un izņem iekšas, rūpīgi nomazgā aukstā tekošā ūdenī. Lielākās zivis sagriež gabaliņos ar aprēķinu, lai tos varētu ielikt gaļas maļamajā mašīnā. Vispirms izvēlos rupjāko sietiņu un zivis samaļu. Tad izmazgāju gan gaļas maļamo mašīnu, gan rupjāko sietiņu un gaļas mašīnu salieku atpakaļ, tajā ievietojot… pašu smalkāko sietiņu, kura acs izmērs ir vien 2 mm. Nomizoju lielus sīpolus, sagriežu tik lielās daiviņās, lai arī tās ietilptu gaļas maļamajā mašīnā. Jo vairāk sīpolu, jo kotletes man šķiet garšīgākas. Uz kilogramu zivju pievienoju trīs lielus sīpolus. Malšanu atsāku ar sīpoliem un tad turpinu smalcināt zivis, kas jau iepriekš samaltas ar rupjāko sietiņu. Zivju masai pievienoju skābu krējumu (trīs ēdamkarotes uz kilogramu zivju), sāli, piparus pēc garšas un Provansas garšvielu maisījumu vai svaigi kapātus šos pašus garšaugus, ja tie ir pieejami. Veidoju kotletes un cepu pannā uz vidējas uguns gatavas. Pasniedzu ar salātiem un sinepju mērcīti, ko pagatavoju no skāba krējuma un angļu sinepēm. Tā kā zivis ir maltas divreiz, turklāt izmantojot smalko sietiņu, asakas nav jūtamas vispār. Ja loms ir lielāks, nekā vienā ēdienreizē var apēst, zivis var samalt, nepievienojot sīpolus, un masu sasaldēt. Tādējādi, ja makšķerējat tikai gada siltajā laikā, arī ziemā varēsiet palutināt sevi un savu ģimeni ar zivju kotletēm.
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Ja lomā ir gana daudz balto zivju, visbiežāk no tām pagatavoju sulīgas zivju kotletes, kurās asakas vispār nav jūtamas, lai gan zivtiņas netiek filētas.
Pagatavošana
Zivīm notīra zvīņas un izņem iekšas, rūpīgi nomazgā aukstā tekošā ūdenī. Lielākās zivis sagriež gabaliņos ar aprēķinu, lai tos varētu ielikt gaļas maļamajā mašīnā. Vispirms izvēlos rupjāko sietiņu un zivis samaļu. Tad izmazgāju gan gaļas maļamo mašīnu, gan rupjāko sietiņu un gaļas mašīnu salieku atpakaļ, tajā ievietojot… pašu smalkāko sietiņu, kura acs izmērs ir vien 2 mm. Nomizoju lielus sīpolus, sagriežu tik lielās daiviņās, lai arī tās ietilptu gaļas maļamajā mašīnā. Jo vairāk sīpolu, jo kotletes man šķiet garšīgākas. Uz kilogramu zivju pievienoju trīs lielus sīpolus. Malšanu atsāku ar sīpoliem un tad turpinu smalcināt zivis, kas jau iepriekš samaltas ar rupjāko sietiņu. Zivju masai pievienoju skābu krējumu (trīs ēdamkarotes uz kilogramu zivju), sāli, piparus pēc garšas un Provansas garšvielu maisījumu vai svaigi kapātus šos pašus garšaugus, ja tie ir pieejami. Veidoju kotletes un cepu pannā uz vidējas uguns gatavas. Pasniedzu ar salātiem un sinepju mērcīti, ko pagatavoju no skāba krējuma un angļu sinepēm. Tā kā zivis ir maltas divreiz, turklāt izmantojot smalko sietiņu, asakas nav jūtamas vispār. Ja loms ir lielāks, nekā vienā ēdienreizē var apēst, zivis var samalt, nepievienojot sīpolus, un masu sasaldēt. Tādējādi, ja makšķerējat tikai gada siltajā laikā, arī ziemā varēsiet palutināt sevi un savu ģimeni ar zivju kotletēm.
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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