Light snow -1.7 °C
T. 25.02
Alma, Annemarija
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Daudzinājums īstenam Rīgas cēlājam

Ligita Kovtuna, laikraksts "Brīvā Latvija" / Latvijas Avīze
2026. gada 25. februāris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 25. februāris, 00:00
Andrejs Pebo: "Vācot materiālus par senci Krišjāni Ķergalvi un lasot par viņu, redzu, ka viņš ir daudz ziedojis izglītībai, slimnīcām, stipendijām, piedalījās Dziesmu svētku rīkošanā, atbalstīja māksliniekus. Vienmēr un visur atbalstījis latviešus un latvisko. To darīja ļoti daudzi tā laika pārtikušie pilsoņi. Prieks, ka šīs tradīcijas nav zudušas arī mūsdienās."
Andrejs Pebo: "Vācot materiālus par senci Krišjāni Ķergalvi un lasot par viņu, redzu, ka viņš ir daudz ziedojis izglītībai, slimnīcām, stipendijām, piedalījās Dziesmu svētku rīkošanā, atbalstīja māksliniekus. Vienmēr un visur atbalstījis latviešus un latvisko. To darīja ļoti daudzi tā laika pārtikušie pilsoņi. Prieks, ka šīs tradīcijas nav zudušas arī mūsdienās."
Foto: Ligita Kovtuna / Latvijas Mediji

Krišjāņa Ķergalvja mazmazdēls ģimenes uzņēmuma "Pebo nami" īpašnieks Andrejs Pebo stāsta par savu ievērojamo senci būvuzņēmēju un savas dzīves līkločiem.

Reklāma

Šā gada sākumā Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības apgādā nākusi klajā grezna un apjomīga grāmata "Uzņēmīgais latvietis. Mūrniekmeistars Krišjānis Ķergalvis (1856–1936) un viņa darbi". Autors – vēsturnieks, arhitektūras pētnieks Jānis Šiliņš priekšvārdā raksta: "Šīs grāmatas varonis ir uzņēmīgs, cienīgs un bagāts 20. gadsimta sākuma latvietis – mūsu vēsture slēpj ne vienu vien pagātnes pērli. Pļaujamā ir daudz, bet vēsturnieku maz." Grāmatas zinātniski pētniecisko vērtību ceļ arī daudzie pielikumi, vēres, personu rādītājs, K. Ķergalvja uzbūvēto objektu – kopskaitā 76 – precīzs apraksts un vēl arī karte īpašā pielikumā. Rūpīgi aprakstīta laikmeta aina, piebilstot, ka "Krišjānis Ķergalvis iemieso 19. gadsimta latviešu lauku kalpu bērna sapni – doties uz Rīgu ar dažiem rubļiem kabatā, iegūt profesiju un izsisties ļaudīs. Šādu ceļu mēroja, piemēram, slavenais namīpašnieks un mecenāts Kristaps Morbergs un daudzi citi latvieši. Viņi ar savu dzīvi pierādīja, ka uzņēmība, milzu darba spējas, izglītošanās kāre un taupība dod iespējas gūt lielus panākumus."

J. Šiliņš uzsver arī lielo atbalstu, ko darba tapšanā saņēmis no Krišjāņa Ķergalvja mazmazdēla Andreja Pebo, kurš vairāk nekā 20 gadu garumā rūpīgi vācis un krājis vēsturiskās liecības par savu ievērojamo senci. Mēs abi ar Andreju Pebo esam novadnieki – no Valkas, un es devos uz namu, kurā Andrejs saimnieko kopā ar saviem dēliem Jāni un Māri, lai risinātu šo sarunu.

Krišjāņa Ķergalvja mūža ražīgākie gadi sakrita ar laiku, kad tapa lepnākie Rīgas nami.

A. Pebo: Tas laiks sakrita ar Rīgas uzplaukumu, kas sākās ap 1880. gadu un turpinājās līdz 1930. gadam, un tas bija laiks, kad Rīgu īstenībā uzbūvēja. Vienas paaudzes laikā! Tapa dzelzceļi, stacijas, tilti, ūdens apgāde, tika izveidota Baltezera sūkņu stacija un kanalizācijas sistēma. Uzbūvēja ūdenstorņus, tramvaja līnijas, Zooloģisko dārzu, teātrus, baznīcas, skolas, slimnīcas, bankas… Un Ķergalvis bija īstajā brīdī un īstajā vietā. Pats pirmais labais būvnieka ķēriens Ķergalvim bija Rīgas Vagonu rūpnīca. To viņš būvēja gandrīz gadus desmit, ēku aiz ēkas, apmēram no 1881. līdz 1890. gadam.

Tas bija laikmets, kad tika likti pamati nākamajai Latvijas valstij. Kopš Rīgas Latviešu biedrības nama, ko uzbūvēja 1868. gadā, aizritēja 50 gadi, līdz 1918. gadā tika pasludināta Latvijas valsts.

Vēsturnieka Jāņa Šiliņa pētījums par vienu no ievērojamākajiem 19./20. gadsimta mijas latviešu būvuzņēmējiem un miljonāriem Krišjāni Ķergalvi nupat izdots grāmatā.
Vēsturnieka Jāņa Šiliņa pētījums par vienu no ievērojamākajiem 19./20. gadsimta mijas latviešu būvuzņēmējiem un miljonāriem Krišjāni Ķergalvi nupat izdots grāmatā.
Foto: Publicitātes

Namā, ko arī uzbūvēja Krišjānis Ķergalvis, – tagadējā Nacionālā teātra ēkā!

Jā, viņš bija viens no lielākajiem būvuzņēmējiem, ja ne pats lielākais. Turklāt visu savu darba mūžu Ķergalvis bija Mazajā ģildē Mūrnieku un akmeņkaļu sola vecākais, pārstāvot savu arodu. 1902. gadā viņu ievēlēja šajā amatā, kur Ķergalvis sabija līdz mūža beigām 1936. gadā. Īsi pirms tam Mazo ģildi pārdēvēja par Amatnieku ģildi. Šis laiks savukārt sakrita ar parādību, ko šodien apzīmējam ar vārdiem – sociālā mobilitāte. Proti, Krievijas impērija bija ļoti atpalikusi, Eiropas valstīs jau valdīja cita valstiskā kārtība un demokrātija, un cilvēki, kas bija zinātkāri un skoloti, kas centās apgūt jaunus amatus, prata kļūt turīgi un kāpt augšup pa sociālajām kāpnēm, turklāt – Rietumeiropas virzienā.

Kad un kā tu uzzināji, ka esi šā varenā vīra mantinieks? Pats taču dzīvoji Valkā, Igaunijas pierobežas pilsētiņā.

Bērnībā biju dzirdējis, ka mūsu ģimenei kādreiz Rīgā bijis nams. Vecāki, protams, tolaik daudz par to nerunāja, tā tas notika ne vienā vien ģimenē. Esmu dzimis Sibīrijā, Latvijā atgriezāmies 1961. gadā, kad man bija seši gadi.

Ķergalvju dzimta nāk no Jaunpils puses, pirmā Rīgas māja vecvectēvam bija Avotu ielā, tā pamazām apauga ar piebūvēm, celtniecības materiālu noliktavām, kundzei esot bijusi arī oranžērija stādu audzēšanai. Gadi gāja, Avotu ielā kļuva par šauru, un tā ap gadsimtu miju Ķergalvis noskatīja Rīgas toreizējo nomali tagadējo Krišjāņa Valdemāra un Dzirnavu ielu krustojumā. Izpērkot no bankām ieķīlātos zemesgabalus, pamazām izveidojās teritorija puskvartāla izmērā. Sākot ar 1902. gadu, auga apbūve, un 1914. gadā ģimene pilnībā pārvācās uz šo rajonu.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Mantinieks esmu pa mātes līniju, mana vecmāmiņa Milda Anna bija Ķergalvja jaunākā meita, viņai bija vecākais brālis Teodors un māsa Elza. Milda apprecējās ar Baltazāru Ozoliņu, viņiem piedzima trīs bērni – Ilga (mana māte), Gunārs un Māra. 1941. gada 14. jūnijā no šīs pašas mājas, dzīvokļa 8.a Kr. Valdemāra 33, visus piecus izsūtīja uz Sibīriju. 1942. gadā tur mira Baltazārs, Gunārs un Māra. Vecmāmiņa Milda Anna Ozoliņa, dzim. Ķergalve, pēc izsūtījuma vēl ilgus gadus nodzīvoja Valkā.

Mans vecaistēvs Baltazārs Ozoliņš bija diplomāts, vēstniecību darbinieks, strādājis Monreālā un Ņujorkā.

Manai mammai Ilgai pāris gadu vecumā atklāja kaulu tuberkulozi, tā bija ļoti liela nelaime. Mamma piedzima Ņujorkā, Vācijā viņai veica tolaik ļoti sarežģītu operāciju. Rezultātā viņai viena kāja visu mūžu bija īsāka un nelocījās. Tas mammu "paglāba" Sibīrijā – viņu vienkārši nevarēja sūtīt gāzt mežu, piemēram. Savukārt vecmāmiņu Mildu izglāba tas, ka viņa bija ļoti maza augumiņa – nu, ko tad tāds var dziļos sniegos izdarīt!

Es piedzimu 1955. gada 16. maijā, un mani vecāki izdarīja visu iespējamo, lai 1961. gadā mēs atgrieztos Latvijā. Jau 1959. gadā viņi bija reabilitēti, bet – bija jādabū pases. Pasu saņemšana prasīja gadu, un tad sākās nedēļu garais mājupceļš caur Krasnojarsku un Maskavu līdz Rīgai. Tad četrus gadus dzīvojām Igaunijā, Valgā, jo Latvijā apmesties nevarējām. Mans tēvs Antons Pebo bija igaunis, un viņam ir cits, pavisam interesants stāsts – viņa ģimeni izsūtīja vēl agrāk par mums un no Igaunijas.

Tu kopā ar savu mammu esi vāka fotogrāfijā "Sibīrijas bērnu fonda" grāmatai "Mātes Sibīrijā".

Jā, mamma pēc atgriešanās Latvijā, Valkā, strādāja par grāmatvedi. Kad atgriezāmies, man bija seši gadi, es brīvi runāju latviski un krieviski. Atminos to lielo pārsteigumu, dzirdot, ka tik daudz cilvēku te runā latviešu valodā! Sibīrijā latviski runājām tikai ģimenē. Bet Valkā, būdams bērns, iedzīvojos bez problēmām. Konspirācijas nolūkos gan bijām apmetušies Igaunijas pusē, Valgā, bet robeža jau bija tikai mazā Varžupīte. Nedaudz iemanījos sarunāties igauniski. Skolas gadi pagāja lieliski.

Nama Krišjāņa Valdemāra ielā 33, Rīgā pagalms.
Nama Krišjāņa Valdemāra ielā 33, Rīgā pagalms.
Foto: Foto no privātā arhīva.

Jau biji augstskolā hidromeliorāciju izstudējis vīrs, tuvojās atmoda, un tu uzzināji, ka esi bagāts mantinieks…

Jā, tā bija dīvaina sajūta. Atceros – tas bija ap 1985. gadu, kad, abi ar mammu būdami Rīgā, devāmies aplūkot to namu, kurš mūsu ģimenei piederējis. Izgājām cauri pagalmam, viņa pastāstīja, kur dzīvoja mūsu ģimene, kur Rihards Zariņš, kur vēl kāds slavens vīrs, Meierovics, piemēram, un te bija mūsu 8.a dzīvoklis, ceturtajā stāvā, ar lodžiju… No turienes viņus izveda… Vēl pēc pāris gadiem mamma rakstīja savu tiešās mantinieces iesniegumu. Gaidījām diezgan ilgi, bet, kad sagaidījām, atminos, ka mani pirmo reizi nogodāja par Pebo kungu. Tas likās jocīgi! Es biju tāds puisietis no mazpilsētas, ar bārdiņu un cepurīti, neilona jaciņā…

Tev neesot pat īsti pieticis naudas, lai nokārtotu visus dokumentus.

Pirms saņēmu "Denacionalizācijas apliecību nr. 100", tiešām bija Valkā jātaisa "garāžas izpārdošana" – pārdevu savu tehniku – skrūvspīles, urbjmašīnu, mopēdu u. c., lai dabūtu naudu. Turklāt tolaik biju bezdarbnieks. Darbs meliorācijas iestādē bija beidzies. Ģimene bija palikusi bez iztikas līdzekļiem, mamma un tētis bija pensionāri, bet mēs ar sievu Aiju un trīs bērniem – skolēniem – bijām spiesti kulties, kā varējām. Tā nu arī nolēmām savas grabažas izpārdot…

Kā zināms, pirmo denacionalizācijas apliecību īpašnieki bija ārzemju tautieši no ASV, Austrālijas, tad ap 1992. gadu sāka atdot mājas mums, vietējiem. Atceros, bija 1992.–1993. gada ziema, un es to denacionalizācijas procesu piebremzēju – man bija gluži vai paniskas bailes par to, kā samaksāšu par siltumu! Māja puspamesta, pusizdauzīta, cilvēki aizbēguši uz drošākām vietām, jo nāca privātīpašnieki. Dzīvokļos bija pazudušas ārdurvis, parketi, tika aizdedzināti bēniņi, lai māja nebūtu apdzīvojama un lai iemītnieki ātrāk dabūtu jaunas dzīvojamās platības. Piebildīšu, tolaik siltumapgādi mērīja kvadrātmetros, tātad – jo vairāk kvadrātmetru, jo lielāka cena. Kādi siltuma skaitītāji?! 1993. gada 1. maijā to namu tomēr pārņēmu.

Tev bija labs advokāts?

Nē, taču! Es taču biju no provinces, turklāt arī viduvējs advokāts vēlas samaksu!

Tolaik arī nāca puiši ādas jakās, kas piedāvāja "palīdzību" jeb "jumtu".

Kā tad! Te bija mūsu tā laika sabiedrības modelis pilnā plaukumā! Par to kādreiz vaļas brīžos uzrakstīšu, sanāks aizraujošs stāsts.

Un tomēr – tev nepiezagās doma kaut ko no sava mantojuma pārdot?

Nē! Tas bija kaut kāds dzelžains sentiments – ar manu senču asinīm un darbu būvētu īpašumu pārdot? Nē, nē! Ķergalvji taču bija tik daudz no tā visa jau zaudējuši pēc Pirmā pasaules kara, rūpnīcu iekārtas tika izvestas uz Ukrainu, arī tās zaudētas. Mājas, redz, aizvest nevarēja! Protams, bija spiediens – no bandītiem un no "saldiem" naudas aizdevējiem un "ieguldītājiem", pirmos 10–12 gadus burtiski bēgu no jebkāda sadarbības piedāvājuma. Kādudien gan pie manis ieradās kāda kundze – māklere, kura bija gatava maksāt tiem laikiem normālu naudu dolāros par telpu īri. Tas bija labs atspaids, tā es ieguvu pirmo un godīgo nomnieci. Dolāru samaksa tolaik nozīmēja ļoti daudz. Tie bija 50 dolāri! Strādnieki sākumā ar prieku strādāja par vienu dolāru dienā. Vēlākajos gados, protams, ņēmu kredītus, kā citādi, bet, skaidri apzinoties, ka varēšu atdot.

Krišjānis Ķergalvis Mazās ģildes vitrāžā.
Krišjānis Ķergalvis Mazās ģildes vitrāžā.
Foto: Ēriks Božs

Kā tas gadījies, ka tev nav sakāpis galvā? Joprojām esi tāds Valkas puisis adītā cepurītē, bet es zinu, ka ziedo, atbalsti, paplašini savu īpašumu, padarot šo centra kvartālu arvien skaistāku un zaļāku. Izpelnies balvas par viskrāšņāko apgaismojumu Rīgā utt.

Ļoti dīvains jautājums! Atbildēšu ar pretjautājumu – kā var nekopt un neatbalstīt? Pēdējos gados, vācot materiālus par senci Krišjāni Ķergalvi un lasot atmiņas par viņu, skatot viņa darbus dabā un arhīva materiālus, izlasu, ka viņš ir daudz ziedojis izglītībai, slimnīcām, stipendijām, piedalījās Dziesmu svētku rīkošanā, atbalstīja māksliniekus. Vienmēr un visur atbalstījis latviešus un latvisko, turklāt nebija tāds vienīgais. Tā bija norma, to darīja ļoti, ļoti daudzi tā laika pārtikušie pilsoņi, prieks, ka šīs tradīcijas nav zudušas arī mūsdienās. Gēni turpinās...

Sapratu, ka laikam kaut kas no ģenētikas man arī ticis, kaut ko esmu mantojis noteikti. Krišjānis nebija skaļš, gluži otrādi – kluss, bet stingrs un noteikts. Ja kaut ko solīja, tad izpildīja noteikti. Stingrs arī attiecībā uz alkoholu, jo viņa tuvinieki no tā cietuši… Nu, tiešām laikam ģenētika! Es tā jūtos.

Mamma ir uzrakstījusi savas atmiņas, un tās īstenībā kļuva par pamatu stāstam par viņas vectēvu, ģimenē sauktu par opapu. Šie pieraksti ir izmantoti grāmatā kā vēsturiski fakti, ko pētnieki var izmantot. Līdz šim Latvijā nav tapis neviens pētījums par būvuzņēmējiem, par arhitektiem tādu ir daudz.

Savulaik Lielajos kapos atradu brīnumainā kārtā saglabājušos Krišjāņa Ķergalvja ģimenes kapa vietu ar metāla sētiņu. To atjaunoju, uzstādīju pieminekli. gadiem ejot, arvien skaidrāk sapratu, ka ar to ir par maz. Iezīmējās nākamā misija, proti, atrast, izpētīt, apkopot senča dzīves veikumu. Šo nodomu savulaik iedvesmoja nu jau nelaiķis Viktors Kulbergs, arī Rīgas Latviešu biedrības vadītājs Guntis Gailītis. Pirms gadiem divdesmit sāku apgūt Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumus, pamazām nonācu pie slēdziena, ka bez profesionālas palīdzības tālu netikšu. Nenovērtējamu palīdzību un konsultācijas saņēmu no atsaucīgās arhīva lasītavas vadītājas Guntas Mindes. Paldies viņiem par to! Man ir tik liels prieks, ka vēsturnieks Jānis Šiliņš uzņēmās šo misiju – uzrakstīt grāmatu par Ķergalvi. Ceru, ka nākotnē taps daudz šādu stāstu.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Latvijā
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma