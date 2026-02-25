Daudzinājums īstenam Rīgas cēlājam

Mantinieks esmu pa mātes līniju, mana vecmāmiņa Milda Anna bija Ķergalvja jaunākā meita, viņai bija vecākais brālis Teodors un māsa Elza. Milda apprecējās ar Baltazāru Ozoliņu, viņiem piedzima trīs bērni – Ilga (mana māte), Gunārs un Māra. 1941. gada 14. jūnijā no šīs pašas mājas, dzīvokļa 8.a Kr. Valdemāra 33, visus piecus izsūtīja uz Sibīriju. 1942. gadā tur mira Baltazārs, Gunārs un Māra. Vecmāmiņa Milda Anna Ozoliņa, dzim. Ķergalve, pēc izsūtījuma vēl ilgus gadus nodzīvoja Valkā.
Mans vecaistēvs Baltazārs Ozoliņš bija diplomāts, vēstniecību darbinieks, strādājis Monreālā un Ņujorkā.
Manai mammai Ilgai pāris gadu vecumā atklāja kaulu tuberkulozi, tā bija ļoti liela nelaime. Mamma piedzima Ņujorkā, Vācijā viņai veica tolaik ļoti sarežģītu operāciju. Rezultātā viņai viena kāja visu mūžu bija īsāka un nelocījās. Tas mammu "paglāba" Sibīrijā – viņu vienkārši nevarēja sūtīt gāzt mežu, piemēram. Savukārt vecmāmiņu Mildu izglāba tas, ka viņa bija ļoti maza augumiņa – nu, ko tad tāds var dziļos sniegos izdarīt!
Es piedzimu 1955. gada 16. maijā, un mani vecāki izdarīja visu iespējamo, lai 1961. gadā mēs atgrieztos Latvijā. Jau 1959. gadā viņi bija reabilitēti, bet – bija jādabū pases. Pasu saņemšana prasīja gadu, un tad sākās nedēļu garais mājupceļš caur Krasnojarsku un Maskavu līdz Rīgai. Tad četrus gadus dzīvojām Igaunijā, Valgā, jo Latvijā apmesties nevarējām. Mans tēvs Antons Pebo bija igaunis, un viņam ir cits, pavisam interesants stāsts – viņa ģimeni izsūtīja vēl agrāk par mums un no Igaunijas.
Tu kopā ar savu mammu esi vāka fotogrāfijā "Sibīrijas bērnu fonda" grāmatai "Mātes Sibīrijā".
Jā, mamma pēc atgriešanās Latvijā, Valkā, strādāja par grāmatvedi. Kad atgriezāmies, man bija seši gadi, es brīvi runāju latviski un krieviski. Atminos to lielo pārsteigumu, dzirdot, ka tik daudz cilvēku te runā latviešu valodā! Sibīrijā latviski runājām tikai ģimenē. Bet Valkā, būdams bērns, iedzīvojos bez problēmām. Konspirācijas nolūkos gan bijām apmetušies Igaunijas pusē, Valgā, bet robeža jau bija tikai mazā Varžupīte. Nedaudz iemanījos sarunāties igauniski. Skolas gadi pagāja lieliski.
Jau biji augstskolā hidromeliorāciju izstudējis vīrs, tuvojās atmoda, un tu uzzināji, ka esi bagāts mantinieks…
Jā, tā bija dīvaina sajūta. Atceros – tas bija ap 1985. gadu, kad, abi ar mammu būdami Rīgā, devāmies aplūkot to namu, kurš mūsu ģimenei piederējis. Izgājām cauri pagalmam, viņa pastāstīja, kur dzīvoja mūsu ģimene, kur Rihards Zariņš, kur vēl kāds slavens vīrs, Meierovics, piemēram, un te bija mūsu 8.a dzīvoklis, ceturtajā stāvā, ar lodžiju… No turienes viņus izveda… Vēl pēc pāris gadiem mamma rakstīja savu tiešās mantinieces iesniegumu. Gaidījām diezgan ilgi, bet, kad sagaidījām, atminos, ka mani pirmo reizi nogodāja par Pebo kungu. Tas likās jocīgi! Es biju tāds puisietis no mazpilsētas, ar bārdiņu un cepurīti, neilona jaciņā…
Tev neesot pat īsti pieticis naudas, lai nokārtotu visus dokumentus.
Pirms saņēmu "Denacionalizācijas apliecību nr. 100", tiešām bija Valkā jātaisa "garāžas izpārdošana" – pārdevu savu tehniku – skrūvspīles, urbjmašīnu, mopēdu u. c., lai dabūtu naudu. Turklāt tolaik biju bezdarbnieks. Darbs meliorācijas iestādē bija beidzies. Ģimene bija palikusi bez iztikas līdzekļiem, mamma un tētis bija pensionāri, bet mēs ar sievu Aiju un trīs bērniem – skolēniem – bijām spiesti kulties, kā varējām. Tā nu arī nolēmām savas grabažas izpārdot…
Kā zināms, pirmo denacionalizācijas apliecību īpašnieki bija ārzemju tautieši no ASV, Austrālijas, tad ap 1992. gadu sāka atdot mājas mums, vietējiem. Atceros, bija 1992.–1993. gada ziema, un es to denacionalizācijas procesu piebremzēju – man bija gluži vai paniskas bailes par to, kā samaksāšu par siltumu! Māja puspamesta, pusizdauzīta, cilvēki aizbēguši uz drošākām vietām, jo nāca privātīpašnieki. Dzīvokļos bija pazudušas ārdurvis, parketi, tika aizdedzināti bēniņi, lai māja nebūtu apdzīvojama un lai iemītnieki ātrāk dabūtu jaunas dzīvojamās platības. Piebildīšu, tolaik siltumapgādi mērīja kvadrātmetros, tātad – jo vairāk kvadrātmetru, jo lielāka cena. Kādi siltuma skaitītāji?! 1993. gada 1. maijā to namu tomēr pārņēmu.
Tev bija labs advokāts?
Nē, taču! Es taču biju no provinces, turklāt arī viduvējs advokāts vēlas samaksu!
Tolaik arī nāca puiši ādas jakās, kas piedāvāja "palīdzību" jeb "jumtu".
Kā tad! Te bija mūsu tā laika sabiedrības modelis pilnā plaukumā! Par to kādreiz vaļas brīžos uzrakstīšu, sanāks aizraujošs stāsts.
Un tomēr – tev nepiezagās doma kaut ko no sava mantojuma pārdot?
Nē! Tas bija kaut kāds dzelžains sentiments – ar manu senču asinīm un darbu būvētu īpašumu pārdot? Nē, nē! Ķergalvji taču bija tik daudz no tā visa jau zaudējuši pēc Pirmā pasaules kara, rūpnīcu iekārtas tika izvestas uz Ukrainu, arī tās zaudētas. Mājas, redz, aizvest nevarēja! Protams, bija spiediens – no bandītiem un no "saldiem" naudas aizdevējiem un "ieguldītājiem", pirmos 10–12 gadus burtiski bēgu no jebkāda sadarbības piedāvājuma. Kādudien gan pie manis ieradās kāda kundze – māklere, kura bija gatava maksāt tiem laikiem normālu naudu dolāros par telpu īri. Tas bija labs atspaids, tā es ieguvu pirmo un godīgo nomnieci. Dolāru samaksa tolaik nozīmēja ļoti daudz. Tie bija 50 dolāri! Strādnieki sākumā ar prieku strādāja par vienu dolāru dienā. Vēlākajos gados, protams, ņēmu kredītus, kā citādi, bet, skaidri apzinoties, ka varēšu atdot.
Kā tas gadījies, ka tev nav sakāpis galvā? Joprojām esi tāds Valkas puisis adītā cepurītē, bet es zinu, ka ziedo, atbalsti, paplašini savu īpašumu, padarot šo centra kvartālu arvien skaistāku un zaļāku. Izpelnies balvas par viskrāšņāko apgaismojumu Rīgā utt.
Ļoti dīvains jautājums! Atbildēšu ar pretjautājumu – kā var nekopt un neatbalstīt? Pēdējos gados, vācot materiālus par senci Krišjāni Ķergalvi un lasot atmiņas par viņu, skatot viņa darbus dabā un arhīva materiālus, izlasu, ka viņš ir daudz ziedojis izglītībai, slimnīcām, stipendijām, piedalījās Dziesmu svētku rīkošanā, atbalstīja māksliniekus. Vienmēr un visur atbalstījis latviešus un latvisko, turklāt nebija tāds vienīgais. Tā bija norma, to darīja ļoti, ļoti daudzi tā laika pārtikušie pilsoņi, prieks, ka šīs tradīcijas nav zudušas arī mūsdienās. Gēni turpinās...
Sapratu, ka laikam kaut kas no ģenētikas man arī ticis, kaut ko esmu mantojis noteikti. Krišjānis nebija skaļš, gluži otrādi – kluss, bet stingrs un noteikts. Ja kaut ko solīja, tad izpildīja noteikti. Stingrs arī attiecībā uz alkoholu, jo viņa tuvinieki no tā cietuši… Nu, tiešām laikam ģenētika! Es tā jūtos.
Mamma ir uzrakstījusi savas atmiņas, un tās īstenībā kļuva par pamatu stāstam par viņas vectēvu, ģimenē sauktu par opapu. Šie pieraksti ir izmantoti grāmatā kā vēsturiski fakti, ko pētnieki var izmantot. Līdz šim Latvijā nav tapis neviens pētījums par būvuzņēmējiem, par arhitektiem tādu ir daudz.
Savulaik Lielajos kapos atradu brīnumainā kārtā saglabājušos Krišjāņa Ķergalvja ģimenes kapa vietu ar metāla sētiņu. To atjaunoju, uzstādīju pieminekli. gadiem ejot, arvien skaidrāk sapratu, ka ar to ir par maz. Iezīmējās nākamā misija, proti, atrast, izpētīt, apkopot senča dzīves veikumu. Šo nodomu savulaik iedvesmoja nu jau nelaiķis Viktors Kulbergs, arī Rīgas Latviešu biedrības vadītājs Guntis Gailītis. Pirms gadiem divdesmit sāku apgūt Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumus, pamazām nonācu pie slēdziena, ka bez profesionālas palīdzības tālu netikšu. Nenovērtējamu palīdzību un konsultācijas saņēmu no atsaucīgās arhīva lasītavas vadītājas Guntas Mindes. Paldies viņiem par to! Man ir tik liels prieks, ka vēsturnieks Jānis Šiliņš uzņēmās šo misiju – uzrakstīt grāmatu par Ķergalvi. Ceru, ka nākotnē taps daudz šādu stāstu.
