Pamatīgas emocijas uzvirmojušas pašmāju hokejā, jo Baltijas līgas pusfināla sērijas ceturtajā spēlē starp Rīgas "Mogo/RSU" un Kijivas "Capitals" ukraiņu komanda, būdama neapmierināta ar tiesāšanu, cīņas 48. minūtē pameta laukumu un devās uz ģērbtuvēm.
Tobrīd rezultāts bija 5:2 "Mogo/RSU" labā, kas visus piecus vārtus iemeta skaitliskajā vairākumā. Mača galvenie tiesneši Agris Ozoliņš un Emīls Druseiks, vairākas minūtes nogaidot, bet tā arī nesagaidot "Capitals" spēlētāju atgriešanos, paziņoja par spēles beigām. Pēc sacensību nolikuma kijiviešiem pienākas tehniskais zaudējums, savukārt rezultāts sērijā pirms šodien gaidāmās piektās spēles nu ir neizšķirts 2:2.
Ja par Piņķu hallē pirmdienas vakarā notikušās spēles gaitu spriestu tikai pēc protokola, tad kijiviešu pretenzijas būtu viegli izskaidrojamas. Līdz viņu demaršam "Capitals" bija saņēmuši 53 soda minūtes (vēl 20 tika jau pēc aiziešanas), to skaitā vienu 5+20 noraidījumu par itāļa Alberto Kolli izdarītu sitienu pretiniekam galvas un kakla apvidū. Savukārt "Mogo/RSU" bija 12 soda minūtes, no tām desmit par abpusējiem pārkāpumiem. Tiesāšana noteikti nebija ideāla, taču Latvijas čempionātā savulaik ir piedzīvoti arī briesmīgāki gadījumi. "Play off" hokejs nav pastaiga pa margrietiņu lauku, tāpēc Kijivas kluba galvenā trenera Oļega Timčenko lēmums vest komandu uz ģērbtuvēm nešķiet loģisks.
Sola skaidroties soctīklos
Kijivas "Capitals" sporta menedžeris Denijs Romanovskis sarunā ar "Latvijas Avīzi" atteicās sīkāk iztirzāt iemeslus, kāpēc notika tā, kā notika, solot, ka komanda dienas laikā sniegs oficiālu komentāru soctīklos ar savu redzējumu. Dienas pirmajā pusē "Capitals" savos soctīklos bija atvainojušies līdzjutējiem par spēles neturpināšanu.
"Komanda atdod visu uz ledus un cīnās līdz galam, tomēr tiesāšanas dēļ mums nebija citas iespējas kā aiziet. Mūsu rokas bija sasietas, tāpēc mēs vairs nevarējām izturēt. Turpināsim cīnīties, paldies, ka esat ar mums,"
saviem atbalstītājiem raksta kijivieši.
Romanovskis gan piebilda, ka problēmas ar tiesāšanu no Kijivas komandas skatpunkta bijušas ne tikai šajā "play off" sērijā, arī sezonas laikā radušies strīdīgi momenti, tāpēc šāds demaršs nav vienas spēles iespaidā.
Varēja noprast, ka Ukrainas komanda vēlas sagaidīt LHF Disciplinārās komisijas lēmumu, kas tika publicēts vēlā pēcpusdienā. Par spēles nepabeigšanu "Capitals" komandai piespriests 4000 eiro sods, kas jānomaksā līdz 2. aprīlim. Maks jāver vaļā būs arī rīdziniekiem, jo viņiem 300 eiro sods uzlikts par to, ka viņi pirms mača bez atļaujas iegājuši vienā no halles ģērbtuvēm, viņiem lūgts to samainīt pret citu, taču rīdzinieki atteikušies. Pārkāpums bijis arī tas, ka rīdzinieki tikai 55 sekundes pirms spēles iznākuši laukumā.
"Mogo" pavērsienam bija gatavi
Runīgāks bija "Mogo/RSU" galvenais treneris Ģirts Ankipāns, paužot, ka viņam šāds pretinieku solis nav bijis pārsteigums. "Ņemot vērā iepriekšējo precedentu regulārā čempionāta pēdējā spēlē, kad viņi arī raustījās, te spēlēs, te nespēlēs, bijām gatavi, ka kas tāds tagad var notikt. Cik saprotu, tad līdzīgas pretenzijas (par tiesāšanu) Kijivas klubam bija jau pērn Ukrainas čempionātā, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņi to pameta. Tomēr es negribu daudz komentēt pretinieku komandu, mēs darām savu darbu un ieturam savu līniju – esam disciplinētākā komanda visas sezonas gaitā gan pēc soda minūšu skaita, gan pēc lielajiem sodiem," norāda iepriekšējo divu gadu čempionvienības stūrmanis. Ankipāns gan atzina, ka karsti iet ne tikai laukumā, bet arī uz komandu soliņiem. "Otrajā spēlē gandrīz izcēlās kautiņš uz rezervistu soliņa, jo mūsu virzienā nāca ļoti skarbi izteikumi, taču arī to nevēlos komentēt, jo šīs tomēr ir "play off" spēles," piebilst treneris.
Gangsteru imidžs
Vērojot Kijivas "Capitals" spēles stilu un uzvedību, atmiņā neviļus nāk laiki no pagājušā gadsimta 90. gadu vidus un beigām, kad Latvijas pašmāju hokeja viens no fenomeniem bija "Nik’s-Brih", kuru tautā dēvēja par bandītu komandu. Arī viņi bieži bija pārlieku agresīvi, pretiniekus centās iebiedēt. "Piekritīšu, ka kaut kāda līdzība ir, jo pats to izbaudīju, kad spēlēju pret viņiem "Essamikā". Tomēr ir arī būtiska atšķirība, jo "Nik’s-Brih" gadījumā tas nebija uzspēlēts, tas viņiem nāca laukā naturāli, un, kad spēle beidzās, tas beidzās arī viņu uzvedībā, bet te tagad ir kaut kāds informatīvais karš vai kaut kas uz to pusi," spriež Ankipāns.
Vēl kāda interesanta iezīme.
Kijivas klubs ir ļoti aktīvs soctīklos, kas ir tikai apsveicami, taču viņu izvēlētā taktika raisa pārdomas, jo vizuālajā imidžā šķiet kopēta britu kinorežisora Gaja Ričija filma "Džentlmeņi".
Soctīklu ierakstos redzami "Capitals" hokejisti raibos kostīmos, bieži vien pozējot ar dažāda kalibra šaujamieročiem, nepārprotami radot asociācijas ar gangsteru vidi. "Es nezinu, vai šāda imidža radīšana ir atbilstoša, to lai vērtē sabiedrība vai atbildīgās iestādes, bet kaut kas tajā visā ir par daudz," par pretinieku vizuālo tēlu pasmaida Ankipāns.
Draudēja ar policiju
Latvijas hokeja čempionātu vēsturē šī bija pirmā reize izslēgšanas mačos, kad, protestējot par tiesnešu darbībām, kāda komanda demonstratīvi pamet laukumu un spēli neturpina. Tiesa, kā liecinot hokeja žurnālistikas virsaiša Jāņa Matuļa arhīvs, līdzīgi savulaik izrīkojās "Rīgas 2000" galvenais treneris Normunds Sējējs, taču tas notika 2007. gada augustā Latvijas kausa mačā Daugavpilī, tātad vēl pirmssezonā.
Ja svaru kausos liek tikai Latvijas čempionāta spēles, tad šis nebūt nav lielākais skandāls, kāds piedzīvots, jo vēl trakāk gāja 2007. gada pavasarī finālsērijā starp "Rīgu 2000" un "ASK/Ogri", kad nebija tālu līdz iesniegumiem tiesībsargājošajās iestādēs. Togad zaudēt nemācēja ogrēnieši, kuri sērijas sestajā spēlē, kas izrādījās izšķirošā, pēc ielaistiem vārtiem brutāli sāka slānīt pretiniekus, īpaši izceļoties bijušajam bokserim un reizē arī hokejistam Dmitrijam Korņilovam. Savukārt jau pēc spēles beigām Andrejs Lavrenovs ar nūjas galu spēcīgi iesita pa seju "Rīgas 2000" uzbrucējam Raimondam Daņiļičam, kurš palika guļam uz ledus. Togad Lavrenovu no viesošanās policijā paglāba tikai atvainošanās Daņiļičam un Rīgas klubam. Viņš gan saņēma divu gadu diskvalifikāciju, citiem tika uz pusi mazāki sodi, kurus vēlāk LHF valde gan ievērojami samazināja, un Lavrenovs pēc gada atkal spēlēja. Interesanti, ka šobrīd viņš ir Ģirta Ankipāna palīgs "Mogo/RSU" treneru korpusā.
