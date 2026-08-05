Sākam publicēt rakstu sēriju, kurā mūzikas pētnieciskais žurnālists Mārtiņš Mārcis Beitiņš recenzēs aktuālos latviešu neakadēmiskās mūzikas albumus.
Sovvaļnīks, "Cārtumi", (izdots 2026. gada 1. jūlijā / izdevējs: Latgolys producentu grupa).
- Spilgtākie skaņdarbi: "Bezmuoju vuordi", "Digitals katuoļs", "Izmyrušuo vīta".
- Novērtējums: Neslēpšu to, ka Ingars Gusāns jeb Sovvaļnīks jeb palaidnis (tulkojumā no latgaliešu valodas) ir viens no maniem iecienītākajiem pašmāju māksliniekiem. Viņš man ir tuvs gan radoši, gan arī tīri cilvēcīgi, jo es ļoti izjūtu viņa sacerēto mūziku un man ļoti tīk arī tas, kā viņš atlasa tai pašmāju dzeju. Tieši šā mākslinieka dēļ es pat radīju jaunu latvisku terminu, proti, latgaliešu invāzija (patapināts no "british invasion"), kuras priekšgalā viennozīmīgi ir arī šis pieredzējušais mūziķis un patiesi izglītotais mācībspēks no Rēzeknes. Šoreiz tā kā konkrētā albuma materiāls ir gondreiž akustiskā izpiļdejumā, manuprāt, mēs viņa dvēseli varam izjust vēl patiesāk un vēl dziļāk nekā līdz šim. Konkrētajā dziesmu apkopojumā gluži tāpat kā visos iepriekšējos studijas albumos nepārprotami ir jūtamas viņa enciklopēdiskās zināšanas par smago roku un smago metālu, taču tai pašā laikā viņš ik reizi ir spējis radīt kaut ko absolūti jaunu un izjusti unikāli savu, neieslīgstot iepriekš pieminēto stilu kopēšanā vai klišejās. Noteikti nepalaidiet garām šo CD, jo nav jau vairs nemaz tik daudz to izpildītāju un grupu, kuri savus skaniskos darinājumus vēl joprojām izdod fiziskā formātā, taču tie/tās, kas to paveic, ir vieni no labākajiem mūsu valstī, un Sovvaļnīks tāds, bez šaubām, ir!
Reinis Jaunais & Make Like a Tree, "Berlin Live" (izdots 2026. gada 6. jūlijā/ Pašizdots).
- Spilgtākie skaņdarbi: "Berlin 2", "Berlin 4".
- Novērtējums: Mūsu mazā Latvija ir, nebaidīšos šā vārda, milzīga talantīgu ģitāristu zeme, no kuriem gan un diemžēl tikai ļoti neliela daļa (tostarp Edgars Rubenis) nespēlē par naudu citu meinstrīma izpildītāju pavadošajos sastāvos, tādējādi, pēc manām domām, aizvien gremdējot savu milzīgo potenciālu un galu galā un tikai varbūt kaut kad savas karjeras "vēlākajos" posmos beidzot ieraksta pa kādam solo albumam ar savu oriģinālo mūziku, savā unikālajā manierē. Tāpēc man vēl jo vairāk ir liels un patiess prieks, ka pašmāju ģitārists virtuozs Reinis Jaunais nav iepriekšminēto sesijas mūziķu starpā un tik tiešām ir brīvs savā mākslinieciskajā būtībā, burtiski ceļojot turpat vai pa visu pasauli un citstarp nesamāksloti regulāri un kvalitatīvi-kvantitatīvi sadarbojas ar citu tautu instrumentālistiem. Arī šis Live ieraksts šajā ziņā nav nekāds izņēmums, bet kreatīvi skaista likumsakarība. Mūzika, kuru šoreiz viņš ir radījis kopā ar ukraiņu mūsdienu muzikāli vizuālo trubadūru Sergeju Oniščenko ar skatuves vārdu Make Like a Tree, ir haotiski melodiski perfekta, iepriekš daiļi neparedzama un tās klausītāja iztēli un muzikālo "apetīti" nepiespiesti veicinoša. Vienīgais trūkums, ja to tā vispār drīkst saukt, ir tas, ka šis maģiskais priekšnesums nav vismaz pagaidām iemūžināts skaņuplatē, kuru es pilnīgi noteikti vēlētos redzēt arī savā kolekcijā.
Džuzepe, "Reiz Rīgā..." (EP, izdots 2026. gada 14. jūlijā/ Pašizdots).
- Spilgtākie skaņdarbi: "Ar svešu cauri braukdams", "Tu..", "Üks", "Kaks".
- Novērtējums: Latvijas hiphops it kā, virspusēji skatoties, šobrīd piedzīvo tā sauktos zelta laikus, jo reperu un to kolektīvu ir bez sava skaita un gala. Esmu jau vecs cilvēks, un man patīk klasiskas vērtības. Esmu gana pieredzējis cilvēks, un man patīk augstvērtīgums. Joprojām esmu spītīgs cilvēks un novērtēju smagu un skrupulozu darbu. Nu re, pēc šādiem publiskiem apgalvojumiem mani saistošo stila un tā neskaitāmo paveidu rasolā nemaz tik daudz emsiju (hiphopa mūzikas izpildītājs jeb reperis; no angļu valodas MC – "microphone controller". – Red.) jeb mikrofonu pavēlnieku neatliek un tiem visiem – Kurtam, Jacques of S'T'A, WX jeb Wiesturz, R-viss, Armandam, Skutelim un vēl, varbūt dažiem citiem – ir jau vismaz četrdesmit, ko var nepārprotami just kā viņu viedajā mūzikā, tā dziļajos tekstos. Arī Džuzepe, īstajā vārdā Ģirts Šenbergs, savas gandrīz 30 gadu ilgās karjeras laikā Latvijas repmūzikas scēnā ir atstājis salīdzinoši retas, taču ārkārtīgi būtiskas pēdas un joprojām caur savu daiļradi ne vien dod mums iespēju baudīt kvalitatīvu skanējumu, bet arī aicina aizdomāties par sabiedrības domājošajai daļai ārkārtīgi būtiskām tēmām. Noslēgumā pateikšu vēl vien to, ka es ieteiktu jaunajiem reperīšiem noklausīties šo minialbumu, pirms jūs publiskoja savus bieži vien pārvērtētā ego garadarbus. Džuzepe, paldies tev par šo īso, taču pamatīgo muzikālo sacerējumu.
"Hezzel", "Disused" (izdots 2026. gada 16. jūlijā/ Pašizdots).
- Spilgtākie skaņdarbi: "Disgust," "Dismay".
- Novērtējums: Latvijas pagrīdes elektroniskā mūzika joprojām ir tāda kā vēl līdz galam neatklāta Amerika, kas, no vienas puses, ir visiem neapslēpta un acīmredzama, tai pašā laikā arī nepelnīti neiepazīta un diemžēl gaužām sveša. Tāds pats ir arī industriālās elektroniskās mūzikas projekts "Hezzel", kas izdoto ierakstu ziņā ir pamatīgi produktīvs, taču vienlaikus tikai mazai konkrētās subkultūras cienītāju saujiņai atpazīstams, bet nešaubīgi allaž gaidīts un augsti godājams. Šo ierakstu vēl mistiskāku padara tas, ka konkrētā producenta īstais vārds publiski pieejamajā informācijā ir strikti apslēpts. Vienīgais, ko man izdevās noskaidrot, neiesaistot papildspēkus un šīs konkrētās jomas speciālistus, ir tas, ka viņa vārds, iespējams, ir Aleksandrs, un vēl to, ka šis pats mākslinieks vēl mēdz izdot ierakstus ar vārdiem Alexander Kuz, HLAD, macabro un Rīga Dimd. Nezinu, kā jūs, taču man ir "āķis lūpā", un vismaz es pilnīgi noteikti turpmāk vēl nopietnāk pasekošu līdzi šā mūzikas novirziena aktivitātēm, lai arī piedzīvotu "Hezzel" uzstāšanos dzīvajā. Tam galvenokārt ir divi būtiski iemesli – pirmais, lai paspiestu šī lieliskā visu iespējamo skaņu frekvenču pavēlnieka godīgo roku un, otrkārt, lai iegremdētos šīs spēcīgās mūzikas ritmu pulsācijas džungļos, gluži vienkārši, lai kulturāli aizmirstos un vienkārši baudītu viņa mūziku.
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