Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
No Vidzemes vesterna līdz "Laipotājiem"
Valmieras vasaras teātra festivāls ik gadu ir brīnišķīga un pilnīgi citāda teātra pieredze, kas pilsētvidē piesaista simtiem skatītāju – lielus un mazus, vecus un jaunus. Šogad tas norisināsies no 7. līdz 9. augustam, piedāvājot vairāk nekā desmit iestudējumus visām paaudzēm.
Festivāla centrālā norises vieta būs Gaujas apkārtne teritorijā starp trim tiltiem, pilsētvidi pārvēršot par telpu izrādēm, pastaigām, satikšanās reizēm un neierastiem skatpunktiem.
Valmieras vasaras teātra festivāla izlase
- "Laipotāji", režisors Kārlis Krūmiņš. Delartiskās komēdijas stilistikā veidots stāsts par cilvēkiem, kuri savā dzīvē grib tikt uz augšu, neskatoties uz grūtībām un nešķirojot līdzekļus, ko tas prasa, – arī melošanu un nogalināšanu burtiskā un pārnestā nozīmē. Izrādes pamatā ir Viljama Šekspīra traģēdija "Otello". No 21. augusta izrāde būs skatāma Valmieras teātra repertuārā. Norises vieta – Valmieras sākumskolas amfiteātris, L. Paegles iela 40A.
- "Gadsimta kāzas", kantrimūzikls. Radošā komanda: Paula Pļavniece, Klāvs Mellis, Rūdolfs Gediņš, Ance Strazda. Komponists Jēkabs Nīmanis, diriģents Mārtiņš Klišāns. Kad Valmieras estrādē izjūk grandioza laulību ceremonija, bīstamā glābšanas misijā uz Smilteni dodas bravūrīgs kāzu muzikants un mūžam skeptiska līgavas māsa. Šis ir Vidzemes vesterns par trauksmainiem piedzīvojumiem, nebeidzamiem ceļiem, dziļiem purviem, lieliem siera rituļiem un īstu, dzīvu mīlestību.
- "Lūziens", stāsti par lauztiem kauliem un sirdīm. Režisors Rihards Zelezņevs, dramaturģe Elza Vildaus. Piedalās Sandija Dovgāne, Rūdolfs Apse, Matīss Millers. Īpašs veltījums cilvēka dzīvībai – tik trauslai un ievainojamai, kas var pārtrūkt jebkurā brīdī visdažādāko iemeslu dēļ. Norises vieta: Meistaru iela 3.
- "Vēdera sajūtas". Režisore un horeogrāfe – Hanna Bilka-Kanecka (Polija). Iestudējumā piedalās Agate Bankava, Anna Novikova, Jānis Ratenājs. Intīma un interaktīva dejas izrāde ģimenēm ar zīdaiņiem dzīvās mūzikas pavadījumā, sajūtu ceļojums, ko iedvesmojis ēdiens.
- "Urbānā animācijas māksla". Dramaturgs, režisors un izpildītājs – Išmaels Falke (Somija). Projekta "The Art of Urban Animation: Valmiera" ietvaros šajā pastaigu izrādē galvenās lomas atveido ceļa zīmes Pārgaujā, Valmierā. Tās atdzīvinot, skatītāji atšķetinās kādu senu noslēpumu, sastaps aizmirstus antivaroņus un meklēs atbildi uz jautājumu: kā mazā Valmieras pilsēta uz visiem laikiem mainīja ceļu satiksmes noteikumus visā pasaulē? Norises vieta: sākums pļavā pie Teodora Ūdera ielas pirms Gaujas tilta. Izrāde angļu valodā.
- "Saprasties". Režisore Liena Šmukste, horeogrāfe Tonje Sannesa (Norvēģija), scenogrāfe Laura Liepiņa, leļļu meistare Alīda Pērkone, mūzikas autors Jēkabs Nīmanis. Piedalās: Jolanta Znotiņa, Edvards Kurmiņš, Laura Liepiņa, Alīda Pērkone un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra jaunieši. Pasaulē, kurā visi dzīvo katrs pats par sevi, pēkšņi parādās pavisam jocīgs radījums – lelle, kas piesaista visu uzmanību. Šiem cilvēkiem jāatrod viena kopīga valoda, lai varētu saprast, ko šis radījums vēlas un ko tas šeit dara. Norises vieta: Valmieras Gaujas krasta vidusskola.
- "Pīķa dāma, parādies!". Režisors Agris Nātre, dramaturģe Ance Muižniece. Piedalās: Madara Kalna, Matīss Budovskis, Rūdolfs Sprukulis, Matīss Kučinskis. Trīs jaunieši satiekas nomaļā vietā pie šķūnīšiem un mēģina izsaukt mistērijām apvīto Pīķa dāmu... Dzirksteļu un putekļu aizsegā dzimst jauna leģenda. Norises vieta: Plostnieku iela 12 (pagalms).
- "Kurš sēdēs viņai blakus". Viegli improvizēta komēdija ar skatītāju iesaisti. Režisors un dramaturgs Ģirts Šolis. Piedalās: Artūrs Putniņš, Mārtiņš Gailis, Sabīne Ozoliņa. Skolas salidojuma laikā trim bērnības draugiem, diviem puišiem un vienai meitenei, šķetinot skolas laika romantiskās attiecības, atmostas piemirsts mīlas trijstūris. Norises vieta: izrādes sākums pie tirdzniecības centra "Valleta", Rīgas iela 4.
Operetes krāšņums Ikšķilē
No svētdienas, 9., līdz 15. augustam Ikšķilē norisināsies VIII Starptautiskais Operetes festivāls, kas šogad piedāvās īpaši izsmalcinātu un kamerisku programmu. Festivālu 9. augustā atklās labdarības koncerts "Prelūdija" Ikšķiles Sv. Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kurā uzstāsies jaunie Latvijas solisti un mūziķi, pie klavierēm muzicēs Operetes teātra radošā un mākslinieciskā direktore, valdes locekle Agija Ozoliņa-Kozlovska. Ieeja – bez maksas.
14. augustā Ikšķiles tautas namā būs iespēja noskatīties amerikāņu dramaturga Terensa Maknelija lugu "Meistarklase" – emocionāli piesātinātu stāstu par leģendāro operdīvu Mariju Kallasu. Izrādes režisore un galvenās lomas atveidotāja ir izcilā latviešu operdziedātāja, vairākkārtēja Lielās mūzikas balvas laureāte Sonora Vaice. Iestudējums tapis kā Latvijas Kultūras akadēmijas režijas diplomdarbs. Festivāla kulminācija būs 15. augustā, kad Ikšķiles tautas namā ar teatralizētu šansonu programmu "Es lauzu sirdis..." ("Ich brech' die Herzen") uzstāsies starptautiski pazīstamais austriešu mākslinieks Gernots Kranners – dziedātājs, aktieris, dejotājs, komiķis un mīms, kuru Latvijas skatītāji pazīst gan no populārā seriāla "Komisārs Reksis", gan no nesen iestudētās operetes "Džudita", kurai viņš bija režisors.
Cēsīs – "Loengrīns"
Ceturtdien, 6., un sestdien, 8. augustā, Cēsu koncertzālē skanēs Cēsu Mākslas festivāla centrālais notikums – Riharda Vāgnera operas "Loengrīns" koncertatskaņojums, kur pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults atgriezīsies somu diriģents Tarmo Peltokoski, šobrīd LNSO diriģents laureate. Koncertuzvedumā piedalīsies Valsts akadēmiskais koris "Latvija", Elzas lomā – lietuviešu operdīva Vida Miknevičūte, bet Loengrīna lomā debitēs uzlecošā somu operas zvaigzne, tenors Johans Krogiuss. Arī pārējās lomās iejutīsies izcils ārzemju un Latvijas solistu ansamblis. Videomākslas autors arī šogad būs Dāvis Sīmanis.
Ainavu māksla
Galerijā "Art Platz" no piektdienas, 7. augusta, līdz 7. novembrim apskatāma izstāde "Jūras stāsti" ar Eduarda Kalniņa, Herberta Siliņa, Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa, Aleksandra Zviedra un citu Latvijas vadošo jūras ainavu mākslinieku darbiem.
Pastaiga pa Vīni "Gorā"
Sestdien, 8. augustā, pianiste Agnese Egliņa un vijolnieks Daniils Bulajevs satiksies Vīnes klasiķu mūzikas cauraustā koncertā. Programmā – Francis Šūberts, Fricis Kreislers, Johanness Brāmss, Gustavs Mālers, Antons Vēberns, kā arī latvietis – Arnolds Šēnbergs.
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