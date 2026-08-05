Laikmetīgās mākslas galerijā "Berga Bazar’t" līdz 2. septembrim apskatāma mākslinieka Oļega Tillberga personālizstāde un projekts "Skaties sev acīs!". Vērienīgā instalāciju izstāde iezīmē autora atgriešanos pēc divu gadu desmitu radoša pārtraukuma.
Oļega Tillberga jaunā izstāde piedāvā dziļi introspektīvu, provokatīvu un sociāli nozīmīgu pieredzi, kas skar gan personīgās, gan kolektīvās atmiņas, pagātni, tagadni un nākotni. Konceptuāli izstāde ir sadalīta divās kontrastējošās daļās – tumšajā un gaišajā –, kas simbolizē pagātnes un tagadnes sadursmi. Šis dalījums veido konceptuālu tiltu ar autora leģendāro 1995. gada izstādi "Skaties man acīs!" mākslas muzejā "Arsenāls", toreiz pretstatus meklējot dzimumu aspektos.
"Izstādes nosaukums "Skaties sev acīs!" ir kā skatīties atspīdumā, kur esamību konfrontē ar laiku. Tā liktenīgi ir iznācis, mana radošā dzīve saskan ar lūzuma periodiem: 90. gadu atmoda un tagad mūsu laika būt vai nebūt. Var iznākt, ka šī civilizācija ir īsākā mirkļa vērta," saka mākslinieks.
Projekta vizuālo valodu veido trīs spēcīgi simboli: kāzu kleitas – vienas dienas tērps, kas kā taureņa mūžs simbolizē jaunību, mīlestību un ģimeni, izdzīvojušas vecas, līkas un sarūsējušas naglas, kas savāktas sabiedrības līdzdalības procesā un ziedojumos, mākslas darbos iemiesojot cilvēku likteņus un cerības uz laimi, kā arī stikls – materiāls, kurā netverami atspīd realitāte, pilna ar izzināšanas trauksmi nākotnes miglotajā telpā, kurā apmeklētāji tiek aicināti atstāt savas pagātnes pēdas. Izstādes ekspozīcija veidota kā transformējoša telpiska eseja, kurā mākslinieks izmanto sev raksturīgo monumentālo vērienu un raupjos, vēsturiski uzlādētos materiālus. Izstāžu zālē apmeklētājs netiek atstāts tikai pasīva vērotāja lomā – telpas iekārtojums un instalāciju struktūra ir apzināti veidota tā, lai izraisītu tūlītēju emocionālu reakciju un rezonansi ar šodienas skarbo sociālpolitisko realitāti. Katrs objekts un tā izvietojums tumšās un gaišās zonas saspēlē kalpo kā spogulis, kas konfrontē skatītāju ar paša bailēm, atmiņām un cerībām, pārvēršot galerijas apmeklējumu personīgā pārdzīvojumu un pašatklāsmes rituālā.
Oļegs Tillbergs ir viens no ievērojamākajiem 20. gadsimta 80. un 90. gadu Latvijas māksliniekiem, kura instalācijas būtiski paplašināja priekšstatus par telpas, laika un materialitātes iespējām mākslā un atstāja nozīmīgu ietekmi uz Latvijas laikmetīgās mākslas attīstību. Viņa radošajai darbībai veltīta mākslas zinātnieces Santas Hiršas monogrāfija, kas izdota 2025. gadā un 2026. gadā saņēma Latvijas Mākslas gada balvu kategorijā "Gada pētījums". Mākslinieka aktīvākā radošā fāze sakrita ar dziļām ģeopolitiskām pārvērtībām. Tillberga daiļrade veidojās šīs vēsturiskās laiktelpas kontekstā, iemiesojot pēcsociālisma apjukumu asamblāžās no dažādiem priekšmetiem, materiāliem un procesiem, kas paplašināja līdz tam pieņemtās mākslas robežas un izrādīja jūtību pret pasauli. Izstādīti nozīmīgos starptautiskos forumos, viņa darbi 90. gados ieņēma simbolisku lomu – apliecinot Latvijas mākslas vietu Rietumu kultūras telpā un tās spēju iesaistīties laikmetīgajā diskursā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu