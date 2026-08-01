Aicinājumu stingrāk ierobežot iespējas veikt maksājumus nelegālajiem interneta azartspēļu operatoriem izteikusi Eiropas Azartspēļu un derību asociācija (EGBA). Par to ziņo Latvijā Licencēto azartspēļu biedrības (LLAB) pārstāvji.
EGBA ir iesniegusi oficiālu sūdzību Lietuvas Bankai pret Lietuvā reģistrēto maksājumu pakalpojumu sniedzēju "Walletto" saistībā ar iespējamo maksājumu apstrādi, kas saistīta ar nelegāliem tiešsaistes azartspēļu operatoriem.
Sūdzība iesniegta pēc EGBA veiktās izmeklēšanas par nelegālām azartspēļu tīmekļa vietnēm un lietotnēm, kas darbojas Eiropas tirgū. Sūdzībā minēti izmeklēšanas laikā veiktie testa darījumi, kuru rezultātā tika atrasti pierādījumi, kas liecina, ka "Walletto" pakalpojumi tika izmantoti saistībā ar naudas iemaksām vairākās no šīm platformām.
Organizācijā norāda, lai gan sūdzība attiecas uz vienu pakalpojumu sniedzēju, tā signalizē par plašāku problēmu visā maksājumu ķēdē. "Nelegālie azartspēļu operatori nevar darboties lielā mērogā bez piekļuves maksājumu sistēmām – viņi ir atkarīgi no tām pašām maksājumu metodēm un karšu tīkliem, ko patērētāji izmanto ikdienā," teikts LLAB paziņojumā. "Kamēr nelegālie operatori var pieņemt iemaksas un apstrādāt darījumus, viņi turpinās darboties ārpus Eiropas Savienības (ES) likumīgiem licencēšanas režīmiem, izvairoties no valstu regulatoru kontroles un pakļaujot patērētājus riskam."
Organizācijā skaidro, ka nelegālās platformas nenodrošina nevienu no aizsardzības pasākumiem, kas tiek prasīti regulētiem operatoriem. Līdz ar to patērētāji, kas tās izmanto, neiegūst pamata aizsardzību. "Nav stingras identitātes pārbaudes, nav atbildīgas spēles rīku, nav naudas atmazgāšanas novēršanas kontroles un nav garantijas, ka viņu laimesti tiks izmaksāti," uzsver organizācijas pārstāvji, piebilstot:
"Tā kā netiek veiktas efektīvas identitātes pārbaudes, nepilngadīgie un no azartspēlēm pašatteikušies var netraucēti piekļūt šīm vietnēm."
EGBA ģenerālsekretārs Mārtens Haijers norāda, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nedrīkst atļaut apstrādāt darījumus nelegāliem azartspēļu operatoriem. "Mūsu mērķis ir vienkāršs: neatstāt viņiem nekādu manevrēšanas iespēju un liegt pieeju maksājumu kanāliem, kurus viņi izmanto, lai sasniegtu Eiropas patērētājus." Savukārt LLAB izpilddirektore Līga Līce norāda, ka arī Latvijā licencētie operatori aicina izmantot visas iespējas apkarot ēnu ekonomiku nozarē un maksimāli ierobežot nelegālo vietņu iespējas darboties.
Viņa skaidro, ka jau esošā normatīvā regulējuma ietvaros tas ir iespējams, tostarp ierobežojot maksājumus. Līces ieskatā finanšu regulatoriem būtu pilnībā un konsekventi jāpiemēro esošie noteikumi, piemēram, ES Maksājumu pakalpojumu direktīva un likumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu attiecībā uz maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Arī karšu tīkliem būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai neļautu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem izmantot to tīklus nelegālu azartspēļu darījumu apstrāde
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