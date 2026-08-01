Brocēnu cementa rūpnīca cenšas ar modernām metodēm risināt vienu no sarežģītākajām būvmateriālu ražošanas problēmām – kā samazināt pasaules visvairāk izmantotā būvmateriāla – cementa – oglekļa pēdu. 

Kaļķakmens, kas ir galvenā cementa sastāvdaļa, Latvijā netrūkst – tiek lēsts, ka tā cementa un citu būvmateriālu ražošanai pietiks vēl vairākiem simtiem gadu. Šobrīd lielākie nozares izaicinājumi ir saistīti ar cementa ražošanas dekarbonizāciju. Tāpēc Brocēnu cementa rūpnīcā tiek pārbaudītas dažādas oglekļa uztveršanas tehnoloģijas, lai no 2032. gada varētu samazināt emisijas, uztverot aptuveni 800 tūkstošus tonnu CO2 gadā. Šim mērķim "Schwenk Latvija" plāno veikt investīcijas vairāk nekā 500 miljonu eiro apjomā.

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