"Valstij ir svarīgi, lai pasta pakalpojumi iedzīvotājiem būtu nodrošināti visā Latvijas teritorijā, un pilnīgi noteikti mēs darām vairāk nekā tad, ja nebūtu valsts, bet privāts uzņēmums. No otras puses – valsts kā akcionārs ļoti labi saprot un arī atzīst, ka nozare ir pārmaiņu procesā.
Lai arī cilvēki izsakās, ka klātienes klientu apkalpošanas vietas viņiem ir ļoti svarīgas un tradicionālos pasta pakalpojumus viņi grib, realitātē mēs redzam – tos izmanto arvien mazāk," iezīmējot kopējo ainu pasta pakalpojumu un sūtījumu loģistikas nozarē, sarunā ar "Latvijas Avīzi" rezumē valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" valdes loceklis Andris Puriņš.
"Latvijas Pastam" tāpat kā citiem lielajiem valsts uzņēmumiem ir gan sena vēsture, gan mantojums, gan arī īpaši, valsts uzticēti uzdevumi. Uzņēmums darbojas saskaņā ar speciāli nozarei pieņemtu Pasta likumu, bet tam valsts uzticēto pakalpojumu tarifu izcenojumus kontrolē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
Galvenais valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" uzdevums ir nodrošināt universālā pasta pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā par vienotiem un ekonomiski pamatotiem tarifiem neatkarīgi no iedzīvotāju dzīvesvietas. Universālajā pasta pakalpojumā (UPP) ietilpst, piemēram, vēstuļu korespondences, pastkaršu un paku pieņemšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde adresātiem, laikrakstu un žurnālu abonementu regulāra piegāde iedzīvotājiem. Te noteikti jāuzsver, ka šie pakalpojumi kritiski svarīgi ir tieši reģionos un arī apdzīvotības saglabāšanā.
Tāpat jānodrošina arī ātra sūtījumu piegāde Latvijā un uz ārvalstīm, pakomātu tīkla veidošana, pasta norēķinu sistēmas (PNS) uzturēšana, pensiju un pabalstu piegāde mājvietās un vairāki citi pakalpojumi.
Pienākumu, ieskaitot starptautiskās saistības, piemēram, nodrošinot pārrobežu pasta sūtījumu tranzītu un piegādi, tiešām ir ļoti daudz. Vai un kā "Latvijas Pastam" ar to visu izdodas tikt galā, "Latvijas Avīze" skaidro kopā ar reģionu laikrakstiem Vidzemes un Zemgales novados, kā arī apmeklējot dažas no klātienes apkalpošanas vietām Kurzemē un Latgalē.
Tagad vienkārši "Pasts"
Pērn jūnijā "Latvijas Pasta" vadība nāca klajā ar paziņojumu – izstrādāta jauna uzņēmuma vizuālā identitāte jeb, runājot pārdošanas speciālistu valodā, zīmols. Jaunā zīmola veidolā iedzīvotājiem gadiem pierasto dzelteno krāsu aizstājusi rozā un zemes akcenta toņu palete, nemainīgai paliekot vien zilajai pamatkrāsai, un "Latvijas Pasts" turpmāk jāatpazīst ar logo, kura nosaukumā saglabāts vārds "Pasts", bet vārds "Latvija" – ne. Kā 2025. gadā informēja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis, jaunās vizuālās identitātes, kā arī jauna pašapkalpošanās portāla un mājaslapas izveidē uzņēmums kopumā investējis aptuveni 223 000 eiro. Jauno zīmolu paredzēts ieviest divu gadu laikā.
Lai arī pārmaiņas ir nepieciešamas un tās arī notiek, šāda veida procesiem parasti seko arī cilvēku skepse un šaubas. Šis gadījums nav izņēmums, un ne jau tikai daudzu cilvēku ieskatā "nevajadzīgo izdevumu" dēļ. Ko nozīmē zīmola maiņa vienkāršam klientam, pārliecinājos pats, meklējot klātienes klientu apkalpošanas vietu Grobiņā, kad jūnija sākumā apmeklēju Kurzemi.