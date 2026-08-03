Pēc vairāk nekā pieciem valdības mēģinājumiem pieņemt slimnīcu reformu, beidzot tas šonedēļ pēc divu stundu diskusijām ir noticis – tā stāsies spēkā no 2027. gada janvāra. 

To, ka tiks sperts šis solis un, visticamāk, šajā virzienā nekādu atkāpju nebūs, varēja paredzēt jau iepriekš, dzirdot kaut vai Ministru prezidenta Andra Kulberga apgalvojumu, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļas esot "melnais caurums", kurā bez reālas atdeves pazūdot piešķirtais finansējums, un bez veselības pakalpojumu sistēmas izmaiņām maksātāju naudu nedrīkstot turpināt bērt "caurā cepurē". Klausoties valdības sēdi, bija skaidrs, ka Kulbergs ir lasījis arī bargo Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par slimnīcu uzņemšanas nodaļām. Jāņem vērā arī fakts, ka tuvojas Saeimas vēlēšanas, tāpēc veselības ministra Hosama Abu Meri sacītais, ka

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē