Ja kādam no daudzbērnu ģimenes bērniem pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir pārtraukums izglītības ieguvē un viņš vasaras mēnešos nav reģistrēts nevienā izglītības iestādē, pastāv risks, ka ģimenei, ja tai piešķirts aizsargātā lietotāja statuss, elektroenerģijas atbalsta saņemšanā var rasties īslaicīgs pārtraukums.
Par to, ka šāda problēma var rasties, brīdina Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), kas pārvalda Aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēmu (ALDIS).
Šāda situācija visbiežāk var veidoties pārejas periodā starp izglītības posmiem, piemēram, ja jaunietis pēc 12. klases absolvēšanas vēl nav reģistrēts nākamajā izglītības iestādē – tehnikumā, koledžā vai augstskolā.
BVKB uzsver, ka gadījumos, kad izglītības pārtraukums nepārsniedz trīs mēnešus, aizsargātā lietotāja statuss pēc bērna izglītības statusa atjaunošanas un datu aktualizēšanas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) tiek atjaunots automātiski. Pēc statusa atjaunošanas ģimene saņem arī atbalstu par pārtraukuma periodu, ja tas nav ilgāks par trim mēnešiem. Šai summai pieskaita arī kārtējā mēneša atbalstu, uzkrājumu var izmantot līdz gada beigām.
Lai skaidrotu izglītības pārtraukuma ietekmi uz daudzbērnu ģimenes aizsargātā lietotāja statusu, BVKB piedāvā šādu piemēru.
Ģimenē ir trīs bērni, un 18 gadus vecā Anna 2026. gada jūnijā absolvē vidusskolu. Līdz jūnijam ģimene saņem elektroenerģijas atbalstu 25 eiro mēnesī. Tā kā ALDIS izmanto datus par situāciju iepriekšējā mēneša 1. datumā, atbalsts ģimenei saglabājas arī jūlijā.
Augustā Anna vēl nav sākusi studijas, savukārt septembrī viņa studijas augstskolā jau ir sākusi, taču informācija par to VIIS vēl nav aktualizēta. Tādēļ augustā un septembrī ģimenes aizsargātā lietotāja statuss uz laiku nav aktīvs un elektroenerģijas atbalsts netiek piemērots.
Oktobrī, kad VIIS tiek aktualizēti dati par studentiem, kuri studijas sākuši 1. septembrī, tostarp par Annu, ALDIS automātiski atjauno ģimenes aizsargātā lietotāja statusu. Atbalstu par augustu un septembri pieskaita ģimenes atbalsta uzkrājumam un sāk piemērot rēķinam par oktobrī patērēto elektroenerģiju. Ja visu uzkrājumu vienā rēķinā nevar izmantot, atlikumu pārnes uz nākamajiem rēķiniem līdz gada beigām.
Gadījumā, ja daudzbērnu ģimenes bērns līdz 24 (neieskaitot) gadu vecumam uzsāk studijas ārvalstīs, ģimene var saglabāt aizsargātā lietotāja statusu un turpināt saņemt atbalstu elektroenerģijas rēķina apmaksai. Tomēr informācija par studijām ārvalstīs valsts reģistros netiek aktualizēta automātiski, tādēļ vecākiem jāveic papildu darbības – atbalsta saņemšanai vienam no vecākiem BVKB ir jāiesniedz iesniegums, pievienojot Goda ģimenes kartes kopiju (no abām pusēm).
BVKB skaidro – aizsargātā lietotāja statusa saglabāšanai tiek ņemts vērā ne tikai bērnu skaits ģimenē, bet arī viņu vecums un izglītības statuss. Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu par bērnu daudzbērnu ģimenē uzskata personu līdz 18 gadu vecumam, kā arī personu no 18 gadu vecuma līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tā turpina izglītības ieguvi Latvijā vai ārvalstīs.
Gadījumā, ja ģimenē, piemēram, ir trīs bērni, bet viens no viņiem pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas nav reģistrēts nevienā izglītības iestādē (tai skaitā ārvalstīs), viņš vairs netiek ieskaitīts daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanā. Ja noteiktajiem kritērijiem atbilst tikai pārējie divi bērni, ģimene vairs neatbilst aizsargātā lietotāja statusam kā daudzbērnu ģimene, un elektroenerģijas maksājuma samazinājums 25 eiro apmērā mēnesī tiek pārtraukts.
Latvijā elektroenerģijas atbalstu vidēji mēnesī saņem vairāk nekā 93 tūkstoši aizsargāto lietotāju, no kuriem vairāk nekā 33,6 tūkstoši ir daudzbērnu ģimenes. 2026. gada pirmajos sešos mēnešos daudzbērnu ģimenes elektroenerģijas rēķinos saņēmušas vairāk nekā piecus miljonus eiro lielu valsts atbalstu.
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