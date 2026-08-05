"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Ivo Gilučs, "Zīda neceļi". Vāka māksliniece Natālija Kugajevska. "Latvijas Mediji".
Rinci Keišānu varētu uzskatīt par neveiksminieku, jo sieva viņu pametusi, atņemtas tiesības un arī kārtīga darba nav. Taču Rincim ir neparasta aizraušanās – kukaiņi – un ar tiem saistīta biznesa ideja. Rincis cer radīt unikālas aizsargaproces, kas pasargātu nēsātājus no dažādiem sīkiem asinssūcējiem. Ivo Giluča senču ģenētiku gadsimtiem ilgi skalojuši Latgales māli, tāpēc viņam kaut ko iemācīt piespiedu kārtā nav izdevies nevienam, taču kopš bērnības viņš aizrautīgi interesējas par datoriem. Dzīvo lauku mājās, vasarā audzē zaļumus un dārzeņus, bet ziemā saved kārtībā iepriekš uz lapu malām uzšņāptās piezīmes. "Zīda neceļi" ir Ivo Giluča otrais publicētais romāns.
Frīda Makfadena, "Ieslodzītais". No angļu valodas tulkojusi Juta Valdmane. "Latvijas Mediji".
Ir trīs noteikumi, kas Brūkai Salivanai jāievēro, sākot medmāsas darbu stingra režīma vīriešu cietumā: izturēties pret visiem ar cieņu, nekad neatklāt personīgu informāciju, nekādā gadījumā nesadraudzēties ar ieslodzītajiem. Cietuma vadība nezina, ka Brūka šos noteikumus jau ir pārkāpusi. Neviens nenojauš par viņas pagātnes saikni ar Šeinu Nelsonu – vienu no bīstamākajiem un nežēlīgākajiem slepkavām. Tieši Brūkas liecība viņu uz mūžu ieslodzīja aiz restēm. Taču Šeins, protams, zina. Un viņš nav aizmirsis. Frīdas Makfadenas romāni tulkoti vairāk nekā 40 valodās.
Andris Alps, "vēl apmācies". Redaktors Ivars Šteinbergs, korektore Jana Taperte, dizains: Toms Mrazausks, vāka māksliniece Lote Vilma Vītiņa. Sērijas redaktors Aleksandrs Zapoļs. "Orbīta".
Andris Alps ir dzejnieks un prozaiķis. Absolvējis "Literāro akadēmiju", publicējies daudzos Latvijas literatūras medijos – tostarp žurnālos "Domuzīme", "Strāva", "Jaunā Gaita" un izdevumā "Kultūrzīmes", kā arī tiešsaistes medijā "Punctum". Aktīvi piedalās dzejas lasījumos, kā arī pats tos organizē – Alps ir viens no dzejas grupas "Sintakses stupors" dibinātājiem. Krājumā "vēl apmācies" ietvertos dzejoļus dzejnieka balss padara par vienotu stāstījumu – par mūsdienu pilsēteposu, kur Rīga attēlota noteiktas paaudzes acīm un tai pieejamās atmiņās: blīva, atsvešināta, bieži neomulīga, bet iemīlēta, apdzīvota un neatdalāma no varoņu dzīvēm. Grāmatas atvēršana notiks piektdien, 7. augustā, plkst. 19 Veldzes kvartālā.
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