Norvēģijas elites treniņu institūts "Olympiatoppen" nācis klajā ar aicinājumu savas valsts sportistiem, kuri dodas uz sacensībām vai treniņiem Ķīnā, atturēties no tur audzētas gaļas lietošanas uzturā, jo pastāv risks tikt pie pozitīva dopinga testa.

Proti, mājlopu audzēšanā Ķīnā plaši tiek izmantoti augšanas hormoni, kas var saturēt aizliegto vielu klenbuterolu. "Pētījumi liecina, ka sportisti Ķīnā, ēdot gaļu, pašiem to nenojaušot, ir uzņēmuši aizliegtas vielas. Ja šāda maltīte notiek pirms dopinga testa, analīzes var izrādīties pozitīvas. Tāpēc iesakām sportistiem Ķīnā izvairīties no visu veidu gaļas produktu patērēšanas," teikts paziņojumā. Norvēģu vieglatlēti, kuri devušies uz Ķīnu, lai piedalītos sezonas pirmajos Dimanta līgas posmos, šos norādījumus uztvēruši nopietni. Piemēram, skrējēja Jozefīne Eriksena līdzi paņēmusi savus uztura bagātinātājus, kas spēj aizstāt olbaltumvielas, ko parastos apstākļos var uzņemt ar gaļas produktiem, savukārt viņas kolēģe Henriete Jāgere norādījusi, ka uzticas profesionāļu ieteikumiem un Ķīnā uz laiku būs jāpārkvalificējas par veģetārieti.

Vai arī Latvijā sportisti tiek informēti par riskiem, ar ko tie var saskarties tālākās un tuvākās zemēs, lietojot uzturā ikdienā ierastus pārtikas produktus? "Latvijas Avīzei" par to sīkāk pastāstīja Latvijas Antidopinga biroja (LAB) vecākais eksperts izglītības un informācijas jautājumos Ivans Šapošņikovs. "LAB ir trīs funkcijas – testēšana, rezultātu pārvaldība, ja notiek pārkāpums, un izglītība. Ik gadu rīkojam vairāk par 50 semināriem – sporta skolās, federācijās, sporta klubos. Gadā divas līdz trīs reizes federācijām izsūtām aicinājumus izglītot savus sportistus un trenerus, pieaicinot mūsu speciālistus. Seminārs ir bez maksas, taču ne visas federācijas šajā ziņā ir aktīvas.

Antidopinga kodekss nav tikai par kādas vielas klātbūtni organismā, bet arī par sportista pienākumiem un atbildību.

Mums gan nav nekādas pātagas, lai piespiestu sporta federācijas sadarboties, pie tām allaž vēršamies ar pozitīvu vēstījumu, jo pozitīvu iznākumu gadījumos jau tā bieži vien esam tie sliktie. Lai gan LAB darbojas Veselības ministrijas paspārnē, bet sports ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, mēs tomēr esam vienā laivā un mūsu mērķis nav saiet ar kādu ragos. Kas attiecas uz iespējamu gaļas piesārņojumu ar sportā aizliegtām vielām, tad tā noteikti nav vienīgā lieta, no kā vajadzētu uzmanīties. Savulaik ir aprakstīts gadījums, kad aizliegtā viela meldonijs organismā uzņemts ar govs pienu. Tajā pašā laikā vajadzētu izvairīties no spekulācijām, jo vai tiešām ir pierādīts, ka ar vienu gaļas gabalu pietiek, lai būtu pozitīvs dopinga tests? Zinu, ka skandināvi mēdz arī pārspīlēt par iespējamām briesmām, taču brīdināt noteikti var un vajag. Par to stāstām arī mūsu sportistiem, taču tas skar ne tikai dopinga lietas. Piemēram, ja apmeklē nepārbaudītu ēstuvi, tad ir risks tikt pie problēmām ar vēderu, kuru dēļ tāpat nevarēs startēt," stāsta LAB pārstāvis Šapošņikovs.

Izglītots nozīmē arī vairāk pasargāts

Tieši sportistu un treneru izglītošanu viņš uzskata par svarīgāko soli cīņā par tīru sportu bez aizliegtajām vielām. "Ir lietas, par ko daudzi neaizdomājas. Piemēram, sportistam, apmeklējot ģimenes ārstu, noteikti jāpasaka, ar ko viņš nodarbojas, ka piedalās sacensībās, kurās var būt dopinga kontrole. Tas mazāk skar profesionālus atlētus, bet gan vairāk tautas sportu.

LAB kapacitāte ļauj veikt analīzes arī tautas sporta sacensībās, un tad nereti izpeld visādi brīnumi.

Ar Latvijas Ārstu biedrības palīdzību strādājam arī ar ģimenes ārstiem, jau trīs gadus pēc kārtas notikusi konference "Sports. Medicīna. Dopings", tāpat regulāri nosūtām viņiem jaunāko informāciju un aktualitātes mūsu lauciņā. Tomēr apzināmies, ka ģimenes ārsti ir noslogoti, šodien dzirdi, rīt vari aizmirst, un vēl salikt kopā ar to, ka pacients kaut kur var piedalīties sacensībās. Tāpēc ir bijuši gadījumi, kad ģimenes ārsts, neko sliktu nedomādams, izraksta medikamentus, bet jau pēc pozitīvas dopinga analīzes atzīst, ka nav varējis pat iedomāties, ka pacients ir sportists. Bet galarezultāts šādam komunikācijas trūkumam no pacienta puses ir diskvalifikācija. Ar profesionāliem sportistiem ir citādi – Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sportistiem ir semināri divas reizes gadā, arī pirms katrām olimpiskajām spēlēm olimpiešiem tiek stāstīts par antidopinga lietām. Jau septiņus gadus tiek rīkota konference "Patiess sports", kas šogad notika 12. aprīlī. Atsaucība ir liela, pāri par 2000 klausītājiem, turklāt konference ir pieejama arī videoformātā un katrs interesents to var noklausīties. Par aicinājumiem federācijām rīkot izglītojošus seminārus jau minēju. Labs piemērs ir Latvijas Futbola federācija, pērn es personīgi novadīju seminārus visām valsts izlasēm, sākot ar jauniešiem, beidzot ar lielajiem. Tā ir aptuveni stundu ilga lekcija, kurā informējam sportistus par riskiem. Mēs esam maksimāli atklāti gan saziņā, gan cilvēcības ziņā, jo izglītots sportists ir pasargāts sportists. Mēs negribam biedēt sportistus, jo ir tikai normāli, ka pirmā pieredze ar antidopinga lietām ir saistīta ar izglītību, nevis pārbaudēm," uzskata Šapošņikovs.