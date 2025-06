Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka operācijā "Zirnekļtīkls", kuras rezultātā tika iznīcināti Krievijas stratēģiskie bumbvedēji, specdienesti izmantojuši tikai Ukrainas ieročus un nav izmantojuši aprīkojumu no sabiedroto noliktavām.

"Es ļoti gribēju izmantot tikai to, ko mēs ražojam, un lai šī nošķiršana būtu pilnīgi skaidra," intervijā ASV telekanālam "ABC News" sacīja Zelenskis.

Pēc viņa teiktā, šoferi Krievijā nezināja, ka viņu vestās pārvietojamās mājiņas un konteineri bija aprīkoti ar droniem.

"Viņi neko nezināja," sacīja Zelenskis intervijā, kas svētdien tiks demonstrēta raidījumā "This Week". "Viņi vienkārši darīja savu darbu."

Kā ziņots, Ukraina svētdien dziļi Krievijas teritorijā, arī Sibīrijā, ar droniem veica triecienus vairākiem militārajiem lidlaukiem, kuros bāzējas bumbvedēji. Uzbrukums veikts no Krievijas teritorijas - droni tika raidīti no līdzās lidlaukiem novietotām kravas automašīnām. Trāpīts 41 lidmašīnai, arī A-50, Tu-95 un Tu-22 M3.

Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņojis, ka operācijā "Zirnekļtīkls" trāpīts 34% Krievijas spārnoto raķešu stratēģisko nesēju.

Tramps sola "nepieciešamības gadījumā" piemērot papildu sankcijas pret Krieviju

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka "nepieciešamības gadījumā" piemēros papildu sankcijas pret Krieviju, ja turpināsies karš ar Ukrainu.

"Ja es uzskatīšu, ka Krievija neslēgs vienošanos vai nepārtrauks asinsizliešanu, es to izmantošu, ja būs nepieciešams," viņš sacīja žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One".

Viņš piebilda, ka senatori, no kuriem daudzi ir parakstījuši likumprojektu par sankciju pastiprināšanu pret Krieviju, atstāj galīgo lēmumu viņa ziņā.

"Es neesmu ar viņiem par to runājis. Viņiem ir likumprojekts, bet lēmums būs atkarīgs no manis, tā ir mana izvēle. Viņi to izdarīja šādā veidā, un tas ietaupītu daudz laika, ja tas būtu noticis. Tāpēc es ar to esmu apmierināts. Es vēl neesmu nolēmis to izmantot. Tas ir ļoti spēcīgs likumprojekts," viņš piebilda.

ASV jau ir sagatavojušas sankciju likumprojektu pret Krieviju, kas jāapstiprina Kongresam un Baltajam namam.

Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons ir atbalstīja ideju par jaunu stingru sankciju noteikšanu pret Krieviju. "Ir daudzi Kongresa locekļi, kuri vēlas, lai mēs ieviestu visstingrākās iespējamās sankcijas pret Krieviju. Un es to atbalstu," viņš sacīja žurnālistiem.

Tajā pašā laikā laikraksts "The Wall Street Journal" ziņo, ka Baltais nams slepeni izdara spiedienu uz senatoru Lindsiju Greiemu, lai viņš ievērojami vājinātu sankciju likumprojektu pret Krieviju.

