Kam Eiropai būtu jātērē nauda?

Ko pieprasa pilsoņi?

Paneļdiskusijās tika pārstāvētas visas 27 Eiropas dalībvalstis. "Latvijas Avīze" jautāja arī pārstāvjiem no kaimiņvalstīm, kādas ir viņu prioritātes budžetam. Gertu ir biznesa studente Tallinas Universitātē un tekstilizstrādājumu uzņēmuma vadītāja. Viņa devusies uz paneļdiskusijām, lai uzsvērtu nepieciešamību pēc pieejamākas un kvalitatīvākas veselības aprūpes. Šāda bijusi viņas prioritāte, jo arī pati sirgst ar retu ģenētisku slimību.

No citiem dalībniekiem izskanēja priekšlikumi par vienotu ES vēstniecību izveidi visās valstīs, lai aizstātu atsevišķu dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība pēc apmaksātām prakses vietām visā Eiropā. Pilsoņi norādīja, ka jaunieši bieži tiek izmantoti maz apmaksātās vai neapmaksātās darba vietās, kas kļuvis par galveno veidu, kā uzsākt darba gaitas.

Savukārt Kristai interesantākā ideja likās skolās ieviest mācību par Eiropu. Kāds cits ieteica veidot televīzijas programmu par Eiropas vēsturi, kultūras mantojumu un valodām. Piemēram, TV programmu, kurā varētu apgūt dažādas Eiropas valodas vismaz pamata līmenī. "Tā kā man pašai ļoti patīk valodas, šī ideja šķita īpaši saistoša," stāsta Krista.

Braucot uz Briseli, Dominiks bija apņēmies uzsvērt aizsardzības tēmu: "Kāds no Rietumeiropas varbūt pat neaizdomājas par drošības jautājumiem, jo viņš dzīvo tālāk no konflikta zonas. Bet mums tas ir ļoti aktuāli. Savā grupā par to daudz runājām, un zinu, ka izdevās mainīt arī dažu dalībnieku viedokli, kuri iepriekš aizsardzību neuzskatīja par prioritāti. Rosināju domāt, kā ES varētu labāk koordinēt finansējumu aizsardzības jomā. Šobrīd par to lielā mērā atbild NATO, bet ir jāsaprot, ka bez ASV un NATO atbalsta daudzos jautājumos esam diezgan bezspēcīgi. Tāpēc ir svarīgi stiprināt Eiropas sadarbību un drošību."

Arī Kevins no Igaunijas norādīja aizsardzības nozīmi un nepieciešamību piešķirt finansējumu šai jomai. Viņš ir divpadsmitās klases skolēns un nākamgad plāno doties dienēt armijā. Kevins uzskata, ka svarīgi būtu saskaņot militārā aprīkojuma un munīciju iepirkumus visā Eiropā, jo tas būtu efektīvāk un izdevīgāk, nekā katrai valstij to darīt individuāli. Turklāt Eiropai būtu jāiegulda savās aizsardzības industrijās, nevis jāpaļaujas uz ASV vai Ķīnas ražotājiem. Tas, pēc viņa domām, stiprinātu Eiropas drošību un mazinātu atkarību no citu valstu militārajiem resursiem.

Viņš arī uzsvēra nepieciešamību veicināt Eiropas konkurētspēju:

"Eiropa ir noslīdējusi aiz Ķīnas un ASV. Mums nav pieejama lēta enerģija, bet Eiropas preces un pakalpojumi ir ļoti dārgi – daudzi tos nevar atļauties."

Viena no pilsoņu grupām uzsvēra, ka neatkarīga un atjaunojama enerģētika ir būtisks ilgtermiņa mērķis, kam nevajadzētu aprobežoties tikai ar nākamā budžeta periodu. Lai to sasniegtu, ir jāveicina atjaunojamās enerģijas izmantošana, jāatbalsta izpēte un attīstība šajā jomā. Būtiski ir izmantot katras valsts potenciālu, jo katrai ir savas priekšrocības atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Piemēram, apgabalos, kuros ilgstoši spīd saule, svarīgi ieguldīt saules enerģijā, bet citos – vēja turbīnās, ūdensspēkā vai ģeotermālajos ūdeņos.

Atbalsta nepieciešamība Ukrainai gan ne visiem paneļdiskusijas dalībniekiem bija pašsaprotama. Piemēram, kāds Vācijas pilsonis diskusiju laikā pauda neizpratni, kāpēc tik lieli finanšu resursi jānovirza Ukrainas aizsardzībai, ņemot vērā, ka Ukraina nav ES dalībvalsts. Viņa ieskatā, šie līdzekļi būtu lietderīgāk izmantojami pašas alianses dalībvalstu vajadzībām.