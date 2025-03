Žurnālam Medības bija iespēja izmēģināt termokameru PIXFRA ARC PRO LRF A650P 640x512 un termotēmēkli PIXFRA Pegasus P650 Pro 640x512, ko testam piedāvāja veikals GPSpro. Divos vārdos – tā ir nākamā iekārtu paaudze, kas pārsteidz ar ļoti dzidru un kontrastainu attēlu. Turklāt veikals ierīces piedāvā par ļoti konkurētspējīgu cenu.

Termomonoklis

Tālmērs paslēpts korpusā

Pirmais, kas patīkami pārsteidz – lāzera tālmērs ir paslēpts termokameras korpusā. Tas vairs nav neveikls piedēklis, kas apgrūtina ierīces pārnēsāšanu un var aizķerties. Turklāt lāzera tālmēra darbības attālums ir līdz 1000 metriem ar viena metra precizitāti. Pats monokļa korpuss ir izgatavots no viegla, taču ļoti izturīga magnija sakausējuma, kas pārklāts ar gumijotu materiālu. Tas pasargā ierīci no skrāpējumiem un nelieliem triecieniem ikdienā, nodrošina mitruma aizsardzību un ļauj monokli droši noturēt rokā arī mitrā laikā. Monokļa korpuss ir ļoti ergonomisks un labi iegulst plaukstā. Darbošanos ar ierīci vēl ērtāku padara regulējama plaukstas siksna. To iespējams pielikt kā no vienas, tā otras monokļa puses un līdz ar to ierīce ērti lietojama gan labročiem, gan kreiļiem. Siksnā iebūvētais magnēts atrisina jautājumu, kur droši nostiprināt objektīva vāciņu, lai tas netraucētu lietot lāzera tālmēru.