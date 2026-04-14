Valdība otrdien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumos, kas paredz samazināt administratīvo slogu uzņēmējiem un nozares profesionāļiem, kuri vēlas ievest Latvijā nereģistrētas veterinārās zāles, kā arī precizēt nosacījumus atbildīgai antimikrobiālo līdzekļu lietošanai, informēja ministrijā.
ZM norāda, ka turpmāk, lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) vairs neizsniegs atsevišķu atļauju par katru valstī nereģistrētu veterināro zāļu ievešanas un izplatīšanas gadījumu. Tā vietā PVD pieņems lēmumu par atļauju ievest un izplatīt lietošanai dzīvniekiem konkrētas valstī nereģistrētas veterinārās zāles un šo informāciju norādīs savā reģistrā.
Ministrijā skaidro, ka uzņēmējiem ir vienkāršota iesnieguma iesniegšana PVD un samazināts iesniedzamās informācijas apjoms, kā arī ir pagarināts PVD lēmuma darbības termiņš.
ZM informē, ka atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras kategorizācijai noteikumos izveidoti B, C un D kategorijas antimikrobiālo līdzekļu saraksti, kā arī noteikti to lietošanas nosacījumi, lai sekmētu atbildīgu un piesardzīgu antimikrobiālo zāļu lietošanu.
Ministrijā atzīmē, ka šajās kategorijās ietilpstošās zāles dzīvniekiem drīkstēs lietot tikai pēc tam, kad būs noteikta mikroorganismu jutība pret attiecīgajām vielām, vai arī gadījumos, kad praktizējošs veterinārārsts, kurš pārzina dzīvnieka veselības stāvokli, būs pieņēmis pamatotu lēmumu par konkrēto zāļu lietošanu.
Antimikrobiālās zāles arī turpmāk būs jālieto tikai stingri pamatotos gadījumos, uzsver ZM, piebilstot, ka tas ir būtiski, lai pēc iespējas ilgāk saglabātu šo zāļu iedarbīgumu un mazinātu antimikrobiālās rezistences radīto apdraudējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai.
