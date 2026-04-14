Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa tēvs Tālis Porziņģis pēc šķiršanās uzsācis jaunu dzīves posmu — viņš ir attiecībās ar uzņēmēju un Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāju Zani Gustu, vēsta žurnāli "Kas Jauns" un "Privātā Dzīve".
Aprīļa sākumā Kristaps Porziņģis apmeklēja Nacionālās futbola līgas spēli starp Sanfrancisko "Giants" un Ņujorkas "Mets", kur viņu pavadīja draudzene, kā arī tēvs ar jauno dzīvesbiedri.
Tālis Porziņģis žurnālam "Kas Jauns" apstiprinājis, ka laulība ar Kristapa māti Ingrīdu Porziņģi ir noslēgusies — oficiāli šķiršanās notikusi pirms aptuveni gada, lai gan kopdzīve pārtraukta agrāk. Viņš uzsver, ka abiem izdevies saglabāt cieņpilnas attiecības.
Savukārt sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" viņš atklājis, ka dzīvo kopā ar Zani Gustu un pāris gaida bērnu: "Tāda ir dzīve. Un nav nekāda "uh un ah"! Tagad ar Zani dzīvojam kopā, bet sarakstījušies neesam. Lielie novērotāji jau zina, ka viņa kļuvusi apaļāka —
jā, drīz mums būs bērniņš."
Ingrīda un Tālis Porziņģi laulībā pavadījuši gandrīz 40 gadus un izaudzinājuši trīs dēlus — Jāni, Mārtiņu un Kristapu. Abi vecāki būtiski ietekmējuši Kristapa sportisko attīstību, ģimene vairākus gadus dzīvojusi arī Spānijā.
Tālis Porziņģis sabiedrībā zināms kā bijušais basketbolists un treneris, un pērn saņēmis Latvijas Basketbola savienības balvu par mūža ieguldījumu. Arī 2025. gada sezonas izvērtējumā viņš tika godināts par ieguldījumu Latvijas basketbolā.
Zane Gusta ir uzņēmēja un sabiedriski aktīva — viņa līdzattīstījusi lavandu saimniecību "LavenderVilla", kā arī darbojas akadēmiskajā un reģionālās attīstības jomā, strādājot Kurzemes plānošanas reģionā un iesaistoties Eiropas Savienības projektos.
