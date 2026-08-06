1926. gada 6. augustā. Pirms 100 gadiem Saeimas Budžeta komisija 22 personu sastāvā Saeimas priekšsēdētāja Paula Kalniņa virsvadībā septiņās automašīnās atradās jau mājupceļā no vairāku dienu brauciena pa Latvijas austrumdaļu.
Izbraucienu sāka 3. augustā. Mērķis bija iepazīties ar situāciju Latgalē, īpaši pievēršoties Lubāna ezera un Aiviekstes upes regulēšanas darbiem, kam veltīja veselu dienu. Atpakaļceļā caur Zemgali, Vidzemi apskatīja Priekuļu, Kaucmindes, Malnavas, Rankas lauksaimniecības skolas, kurās daudzi deputāti nebija bijuši, kā arī novērtēja lauksaimniecības atjaunošanos Ķekavas un Baldones apkaimēs, jo šī reģiona lauki frontes līnijas dēļ bija īpaši smagi cietuši Pirmajā pasaules karā. Iepazinušies ar valsts un privāto uzņēmumu darbu un "veicamiem kultūrtehniskiem darbiem" Rēzeknē, Dagdā, Ilūkstē, politiķi 5. augustā bija sasnieguši Daugavpili. Sekoja paviesošanās Padomju Krievijas pierobežas rajonos Indrā, Zilupē, Jaunlatgalē (Abrenē), lai novērtētu, "kādi darbi tur nepieciešami no satiksmes un finanšu ministrijas puses". Atgriešanās notika caur Gulbeni, bet 6. augustā deputāti apstājās pie 19. gadsimta latviešu atmodas dalībnieka Kronvaldu Ata (1837–1875) kapa Vecpiebalgā un Priekuļu lauksaimniecības skolā. Atgriešanās Rīgā notika 7. augusta vakarā. Bija pieveikti 1150 kilometri pa zemes ceļiem un 40 – pa ūdeni. Braucienā sliktajos Latgales ceļos cieta divi auto, turklāt vienu no tiem nācās atstāt remontā Daugavpilī.
Šādus liela mēroga izbraucienus uz konkrētiem Latvijas novadiem vai objektiem Budžeta komisijas, un ne tikai tās, deputāti mēdza rīkot vairākas reizes gadā, jo tas palīdzēja novērtēt situāciju un finansējuma nepieciešamību uz vietas. Piemēram, drīz pēc atgriešanās politiķi devās jau uz Kurzemi, lai apskatītu Ventspili un dzelzceļus. Cita lieta, ka daļa sabiedrības to ar nepatiku uztvēra kā "vizināšanos uz valsts rēķina". Par problēmām taču tāpat tiekot daudz stāstīts un rakstīts presē un "ekspedīcijām" tērēto naudu varētu iztērēt lietderīgāk. "Vai komisija, apbraukādama šos apgabalus, atklājusi "jaunu Ameriku"? Vai par to katru gadu Budžeta komisijai netiek stāstīts?" retoriski vaicāja "Latvijas Sargs".
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvijas Sargs", 1926. gada 6. augustā
Ēd un dzer uz nodokļu maksātāju rēķina. Budžetkomisijas un agrārās komisijas vīri, kuri rīko plašus ceļojumus greznos automobiļos pa Latviju uz nodokļu maksātāju rēķina, izrādās, ir arī ēdelīgi kungi. Jau iepriekš viņi paziņo pa tālruni attiecīgai iestādei, ka ieradīsies augsti kungi un lai tiktu gādāts par telpām un tā tālāk. Pāgājušo gadu budžetkomisija, piemēram, Latgales lauksaimniecības vidusskolā noēdusi veselu teļu, kuru skolas administrācija uzlikusi uz skolas (valsts) rēķina. Arī citas valsts saimniecības uzņemšanas izdevumus uzlikušas uz valsts rēķina, motivēdamas šo soli ar pienākumu pret augsti stāvošām personām, bet tagad, kā mums ziņo, valsts kontrole neatzīstot šos izdevumus, tā ka kungu uzņemšanu nāksies maksāt valsts saimniecību pārziņiem no savām niecīgām algām. Jūlija sākumā braukusi pa Latgali vairāk automobiļos vēl viena komisija, kura nosaukuse sevi par zemes bankas komisiju. Šī komisija apmeklējuse arī valsts Malnavas lauksaimniecības vidusskolu un tur iztukšojuse no valsts pašdarinātā vīna krājumiem vairāk blašķes, nesamaksādama par izdzerto. Zemnieks nezin, kur ņemt naudu nodokļu nomaksai, bet kas kungiem par to, tie tikai pabraukā uz nabaga nodokļu maksātāju rēķina, jo vēl kāda gotiņa ir palikuse kūtī nodokļu piedzīšanai.
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