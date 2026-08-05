Dažādi slavenais Vācijas žurnālists un politiķis Joahims Zīgerists, kurš atstājis spilgtas pēdas arī Latvijas politikā, mira 2023. gada 28. janvārī – divas dienas pirms savas 76. gadu jubilejas. J. Zīgerists palicis atmiņā gan ar banānu došanu saviem vēlētājiem, ekstravagantiem izteicieniem, reklāmām un nespēju iemācīties latviešu valodu, gan elegantu stāju, labdarību un mecenātismu.

Viņš atjaunoja sava tēva, leģionāra Ludviga Jāņa Šmita mājas "Gaideļu Viduči"  Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, kur joprojām viņu atceras ar siltām domām. Diemžēl  J. Zīgerista mājas, kuras drīzāk gribētos saukt par muižu, lēnam pārņem daba: nātres un citas nezāles, krūmi un koki. 

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Joahima Zīgerista īpašums Jaunsvirlaukas pagastā pēc saimnieka nāves pamazām aizaug.
Zīgerista pamestais īpašums.
Pēc Joahima Zīgerista nāves viņa īpašumu Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā pamazām pārņem daba.
Joahima Zīgerista īpašums Jaunsvirlaukas pagastā pēc saimnieka nāves pamazām aizaug.
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Joahima Zīgerista īpašums Jaunsvirlaukas pagastā pēc saimnieka nāves pamazām aizaug.
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Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

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