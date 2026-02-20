Trešdienas vakarā plkst. 18.50 notika avārija Jaunbērzes pagastā uz tā saucamā Apšupes krustojuma, kur krustojas Rīgas–Liepājas un Tukuma–Jelgavas šosejas. 

No Jelgavas puses braukušais kravas automobilis nedeva ceļu no Rīgas puses uz Kuldīgu braucošajam satiksmes autobusam "VDL Futura". Notika sadursme: autobuss ietriecās kravas automobilī no sāniem pa vidu – starp vilcēju un piekabi. Kravas automobilis apgāzās, autobusam cieta priekšdaļa un citas konstrukcijas. Kravas automobilis (kura piekabē atradās šampinjoni) reģistrēts Lietuvā un to vadījis 1990. gadā dzimis Indijas pilsonis.

Kā lēš uz notikuma vietu aizbraukušais satiksmes eksperts Oskars Irbītis, autobusa ātrums sadursmes brīdi bijis ap 40 km/h, kravas automobiļa – ne mazāks par 40 km/h. Eksperts tā arī no kravas transporta līdzekļa vadītāja neesot varējis noskaidrot, kāpēc viņš ignorējis divas labi izgaismotas "Stop" zīmes un "ribjoslas" uz asfalta, jo šoferis runājis sliktā angļu valodā. Pēc O. Irbīša domām, ja arī kravas automobilis bremzējis, tad pēdējā brīdī.

Negadījumā smagi cieta 1973. gadā dzimušais autobusa šoferis, kurš kopā ar sēdekli ietriekts autobusa salonā. Pēc neoficiālas informācijas, kas ir "Latvijas Avīzes" rīcībā, autobusa vadītājam abu kāju

