Šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne un dzejniece Magone Liedeskalna kopā ar Dainas tanti viesojās pie draudzenes Māras. Sieviešu kopīgā pēcpusdiena pagāja jautrās sarunās, atceroties spilgtākos mirkļus no nesenā brauciena uz Ēģipti. Atmiņu stāsti mijās ar humoru un izbrīnu – īpaši par gadījumu, kad Magone un viņas draudzene Ilva tika nepatiesi apsūdzētas zādzībā tikai tāpēc, ka atteicās maksāt tirgotāja pieprasīto pārmērīgo cenu par saulesbrillēm.
Atskatoties uz piedzīvoto, Magone joko: "A ko jaunām, neprecētām darīt?" Tomēr aiz jautrības slēpjas aizvainojums, jo pēc raidījuma sērijām sociālajos tīklos uzvirmoja naidīgu komentāru vilnis. Skatītāji nekaunējās veltīt asus vārdus dzejnieces vizuālajam tēlam, dēvējot viņu par apalīti un pārmetot pārlieku ēšanu. Magone atklāj, ka "heiteri" viņu saukuši par tūskainu un vizuāli nepievilcīgu.
Māras tante steidza mierināt dzejnieci, uzsverot, ka citu viedoklim nav nozīmes, jo "Tu jau pati savu svaru nes, nevis viņi!" Pati Magone ir pārliecināta, ka, dzīvojot laukos un veicot smagus fiziskus darbus, kalsna figūra nemaz nav vēlama. Viņas ikdiena paiet, rūpējoties par saimniecību, kur nepieciešama liela izturība.
"Es nevaru kā skelets kūtī sūdus tīrīt, nu jomajo – kas jums ir?" neizpratnē ir Magone, piebilstot: "Es ar tačkām strādāju, ar cirvjiem, nažiem!"
Uz jautājumu, vai šos aizskarošos vārdus rakstījuši tautieši, Magone apstiprinoši noteic, ka "komentētāji ir tie paši mīļie, labie mūsu". Viņa neslēpj rūgtumu par sabiedrības nežēlību virtuālajā vidē: "Komentāri pēc epizodēm pārsvarā ir tik "burvīgi", ka tur pat nav kur izteikties gandrīz. Vienkārši nu spridzina viņi, kā nu vien māk."
