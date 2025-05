Latvijas futbola čempionāta 11. kārta iezīmējās ar neordināru skandālu – "Metta" aizliedza spēles apmeklēt portāla "Sportacentrs.com" akreditētajiem žurnālistiem, tostarp atstājot aiz vārtiem arī mača komentētāju.

Konflikti starp sporta un mediju vidi mēdz būt, bet šoreiz kluba galdā liktie argumenti par radikālo soli futbola un sporta sabiedrībā kopumā raisījuši lielu izbrīnu.

Aizvainojums krājies ilgstoši

"Mettas" spēlē pret "Super Novu" (0:2) Rīgas Hanzas vidusskolas stadionā netika ielaisti Arkādijs Birjuks un Edmunds Novickis, kuram bija jākomentē spēle televīzijā. Abi akreditēti kā "Sportacentrs.com" pārstāvji, taču viņi nav portāla štata autori. Kluba ģenerālsekretārs Ģirts Mihelsons "Latvijas Avīzei" norādīja, ka pretenzijas nav konkrēti pret šiem žurnālistiem, bet portālu kopumā. Viņa skatījumā jau ilgstoši vērojama tendence necienīgā gaismā pasniegt tieši "Mettu". Kluba paziņojumā norādītie piemēri gan ir nepārliecinoši, minēti pāris virsraksti ("Pretinieku dzimšanas dienā kūku ēd liepājnieki"; ""Metta" treneri izdzen no spēles") un pausts, ka virsrakstos apzināti netiek minēts kluba nosaukums, kas raisot līdzības ar to, kā mediji atspoguļo agresorvalsti Krieviju. Otrs kluba līdzdibinātājs un galvenais treneris Andris Riherts uzskata, ka žurnālisti, kuru pamata sporta veids nav futbols, portālā ņirgājas par "Mettu". Viņus Riherts nosauca par diletantiem.

"Es jau biju aizsūtījis signālu (par neielaišanu spēlē), bet noriju to. Taču spēles dienā atkal bija publikācija, kurā ir vārdi "diletantiska nesavaldība". Pēc sarakstes (portāls) to izdzēsa. Kārtējais uzbrauciens, bez kura var iztikt, bet visu laiku princips – saasināt. Tad nācās izdomāt rīcības plānu," lēmumu skaidroja Ģirts Mihelsons. "Uzskatu to par sistemātisku virzienu attiecībā pret mūsu klubu, un man tas ir jāaizstāv.

Var pavaicāt mākslīgajam intelektam, un visas sistēmas atbildēs, ka tie ir neprofesionāli veidoti virsraksti. Tas tiek darīts apzināti. Vēlos, lai sāktos diskusija par žurnālista atbildību pret organizācijām, cilvēkiem."

Viņš šādu soli neuzskata par cenzūru, bet gan atbildes reakciju, un atzīst, ka konfliktu var atrisināt. Kluba ģenerālsekretārs pieļāva iespēju ielaist "Sportacentrs.com" pārstāvjus stadionā jau nākamajā mājas spēlē. "Izsniedziet viņiem virslīgas akreditācijas, un nebūs nekādu problēmu," par Birjuku un Novicki, kas ik kārtu komentē vismaz vienu virslīgas spēli, teica Mihelsons.

Noraida pārmetumus

"Sporta sabiedrībai ir nepietiekama izpratne par mediju darbu. Ja par futbolu drīkstot rakstīt tikai futbola žurnālisti… mediji to nevar atļauties, ir maiņu darbs, viņu pienākums rakstīt arī par citiem sporta veidiem, kuros orientējas gana labi, tāpēc pārmest izpratnes problēmas vai diletantismu noteikti nevar," uzsvēra "Sportacentrs.com" galvenais redaktors Jānis Celmiņš.

Viņš vienmēr esot atvērts sarunai, jo līdzīgas situācijas gadoties apmēram reizi mēnesī – kādam nepatīk virsraksts, traktējums. Allaž tiek atrasts kompromiss, portāls veic labojumu, ja ir sajūta, ka kaut kas pasniegts nekorekti. "Izdzen treneri no spēles – šajā virsrakstā nav nekas traks un pārspīlēts. Arī par citām "Mettas" minētajām publikācijām varu teikt tāpat. Absolūti nav tā, ka viņus nomelnojam," pārmetumus noraidīja Celmiņš, piebilstot, ka Novickis un Birjuks ir žurnālisti, kuri viscītīgāk popularizē futbolu, par sporta karali krīt un ceļas.

Apburtais loks

Tā kā spēles komentētājs netika ielaists stadionā, viņš bija spiests doties uz biroju un mača komentēšanu varēja sākt vien pusstundu pēc tā sākuma. "Mettas" pārstāvji izteicās, ka jau vairākas dienas pirms spēles brīdinājuši par plāniem nelaist konkrētā portāla darbiniekus stadionā. Virslīgas vadītājs Maksims Krivuņecs par to neesot bijis lietas kursā: "Šāds gadījums ir pirmo reizi manā astoņu gadu darba laikā. Nepatīkami. Jāizdiskutē, kas īsti notika, kādas pretenzijas ir no kluba puses. Pagaidām risinājuma man nav, bet jāsaprot, kā rīkosimies, lai tas neatkārtotos. Šāda kluba rīcība ietekmē (virslīgas) produktu, "Sportacentrs.com" nevarēja izpildīt daļu no līguma. Noteikumos nav pateikts, kas drīkst ienākt stadionā, bet, ja persona ir akreditēta, tad jāsaprot, ko mēs kā produkta radītāji gribam panākt."

""Mettas" lēmums nāk par sliktu gan kluba, gan futbola tēlam. Kolēģi to vērtēs saskaņā ar reglamentu un lems par iespējamām sankcijām. Domāju, ka šāda cenzūra nav pieļaujama, bet nezinu īsti, kādi bija apstākļi, izskatās pēc apvainošanās," sprieda Latvijas Futbola federācijas (LFF) ģenerālsekretārs Arturs Gaidels.

Jāpiebilst, ka virslīgas izveidotāji ir klubi, kas arī ir spēļu rīkotāji, līdz ar to paši var nolemt, ko nelaist stadionā.

"Noteikumus viņi nepārkāpa, bet sanāk apburtais loks – mums ir līgums ar virslīgu, bet virslīga nevar iespaidot klubus. Tikpat labi nākamajā spēlē var neielaist arī operatorus un režisoru,"

Jānis Celmiņš cer uz saprātīgu risinājumu, bet "Sportacentrs.com" turpināšot virslīgu atspoguļot pēc labākās sirdsapziņas.

Derbijs Liepājā

No sportiskā viedokļa šī kārta izceļama ar "RFS" kompensācijas laikā pazaudētajiem diviem punktiem "Jelgavā" (2:2), "Rīgas" stabilo 3:1 pret "Audu" un "Grobiņas" 1:0 pret "Daugavpili", pārtraucot astoņu neuzvarēto spēļu sēriju. Līderes "RFS" sešu punktu pārsvars pār "Rīgu" sarucis līdz vienam punktam. Viens no centrālajiem 12. kārtas mačiem būs "Grobiņas" duelis pret "Liepāju". Sezonas pirmajā derbijā "Liepāja" uzvarēja ar 4:1.

Vadlīnijas basketbolā

Salvis Mētra, Latvijas basketbola līgu direktors: "Basketbolā šāda kluba rīcība, neielaižot hallē akreditētus žurnālistus, nebūtu pieļaujama, jo esam par sporta veida popularizāciju. Esam priecīgi un pateicīgi, ka mediji atspoguļo basketbola dzīvi, ja arī tas notiek pietiekami skarbi, bet patiesi. Ja spēles komentētājs netiek stadionā – tas ir kauna traips. Mēs par šiem jautājumiem runājam, esmu izteicis brīdinājumus par to, ko līga nepieļaus un kādas ir vadlīnijas. Bieži vien spēles komentētājs televīzijā ir piesaistīts tuvāk klubam un negatīvais pāršalc pār pretiniekiem, to negribam pieļaut, jo spēli skatās ne tikai mājinieku atbalstītāji, bet arī plašāka publika. Jābūt tomēr daudzmaz objektīvam un korektam skatījumam."

Eiropas telpu futbola čempionāts 2026. gadā Latvijā un Baltkrievijas dalība

Arturs Gaidels, LFF ģenerālsekretārs: "Par šo jautājumu komunicējam ar UEFA, izskatās, ka maija beigās jābūt lēmumam. Saskaņā ar Sporta likumu Latvijā nevaram organizēt turnīru, ja piedalās Baltkrievija. Piedāvājam UEFA alternatīvas – pievienot organizēšanai trešo valsti, kur varētu spēlēt Baltkrievija. Konkrētas valstis neesam uzrunājuši, tas būs UEFA lēmums. Lietuvai likums neaizliedz organizēt čempionātu ar Baltkrievijas dalību, bet šajā situācijā to reāli izdarīt būtu sarežģīti. Vēl arī nav skaidrs, ko darīs Ukrainas puse – piedalīsies, nepiedalīsies, pagaidām viņi ietur pauzi."