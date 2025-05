Latvijas hokeja izlase ir paveikusi lielu darbu un gatava pasaules čempionātā cīnīties par uzvarām, ar pārliecību saka Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

Viņš ar palīgiem izraudzījies 25 spēlētājus, kuri Stokholmas "Globen" arēnā priekšsacīkstēs spēļu secībā cīnīsies pret Francijas, Kanādas, Slovēnijas, Zviedrijas, Somijas, Slovākijas un Austrijas izlasēm. Pirmais uzdevums ir ceturtdaļfināla sasniegšana, kur tiks četras labākās grupas komandas.

Pieci debitanti

Sastāva izvēle ir treneru lielākā galvassāpe, jo vairākiem spēlētājiem pēc sešu nedēļu smaga darba jāpasaka paldies un uz tikšanos nākamgad. Šogad kā pēdējie ārpus sastāva palika trīs aizsargi – Nauris Sējējs, Arvils un Ralfs Bergmaņi, un tikpat daudz uzbrucēju – Kristaps Skrastiņš, Rainers Rullers un Raimonds Vītoliņš. "Konkurence bija liela, un jaunajiem puišiem gala vārdus man pateikt bija visgrūtāk, taču tie, kuri šoreiz netika sastāvā, spēruši lielu soli uz priekšu, parādīja, ka ir cienīgi būt izlasē. Šoreiz sanāca tā, ka citi niansēs bija nedaudz labāki. Mēs veicām ļoti skrupulozu statistiku, ne tikai par ierasto lietderības rādītāju, gūtajiem vārtiem un piespēlēm, bet arī par uzvarām divcīņās, pirmo piespēli, uzbrukumā un aizsardzībā pavadīto laiku, pazaudētajām ripām pie vienas vai otras zilās līnijas, to visu pārvēršot punktos un sasummējot. Starpība starp tiem, kuri tika, un tiem, kuri paliek mājās, bija maza, visi bija cienīgi būt komandā, taču bija jāizvēlas astoņi aizsargi un 14 uzbrucēji, tāpēc paņēmām šā brīža labākos," Vītoliņš skaidro, ka katra spēlētāja vētīšana bijusi ļoti pārdomāta.

Lai arī seši jaunie censoņi šoreiz palikuši aiz svītras, komandā jaunu seju netrūks. Uz savu pirmo pasaules čempionātu dosies vārtsargs Mareks Mitens (27 gadi), aizsargs Miks Tumānovs (23), uzbrucēji Gļebs Prohorenkovs (23), Anrī Ravinskis (22) un Filips Buncis (27), bet vēl sešiem spēlētājiem šis būs otrais pasaules čempionāts. "Gribas, lai pieredzējušie pavelk jaunos, iedrošina viņus, tāpēc arī uzbrucēju trijniekos ir mikslis, kas nav bijis citus gadus. Redzēsim, kā tas strādās," uz būtisku atšķirību no iepriekšējiem gadiem norāda Latvijas izlases stūres vīrs.

Cer uz bonusiņu no Amerikas

Turnīram var pieteikt 25 spēlētājus, taču vismaz sākumā Latvijas izlasē trīs vietas būs brīvas, tāpat kā citus gadus cerot, ka no okeāna otras puses piebrauks papildinājums. Tur izslēgšanas spēlēs cīnās četri mūsējie. Stenlija kausa izcīņas otro kārtu ar gūtiem vārtiem (pirmie karjerā NHL "play off" mačos!) sācis aizsargs Uvis Balinskis, taču Floridas "Panthers" ar 4:5 zaudēja Toronto "kļavas lapām". Tikmēr AHL, kur cīņa notiek par Kaldera kausu, uzvaras attālumā no trešās kārtas ir Rodrigo Ābols un Sandis Vilmanis, bet vārtu vīram Artūram Šilovam sērijā ir līdzsvars. "Vadoties no iepriekšējo gadu pieredzes, sākumā pieteiksim septiņus aizsargus un 12 uzbrucējus. Piemēram, ja no "play off" izkrīt Rodrigo, mēs visi zinām, ka viņš ir mūsu pirmās maiņas centra uzbrucējs. Sekosim līdzi situācijai, un, ja kāds nāks klāt, tas mums būs papildu bonusiņš," par gaidīšanas stratēģiju teic Vītoliņš.

Vērtējot sagatavošanās posmu, treneris neslēpj, ka tas šoreiz bijis grūtāks nekā citus gadus. "Pieci spēlētāji bija traumēti un pusi nometnes nevarēja trenēties ar visiem kopā. Rūdolfs Balcers atbrauca pirmdien, Dans Ločmelis pievienosies šodien. Saspēle izpalika, taču spēlētāji ir profesionāļi, lai īsā brīdī atrastu sapratni. Pirmā spēle būs nervoza, taču ne tikai mums, bet arī pretiniekiem francūžiem. Parocīgāk ir iesākt pret stiprāku komandu, kura piespiež spēlēt aktīvāk, ātrāk, taču mēs būsim gatavi jau no pirmās spēles," pārliecināts ir galvenais treneris.

Kapteinis fiziski gatavs

Komandas balsojumā par kapteini visai loģiski izvēlēts Kaspars

Daugaviņš, kuram šis būs 13. pasaules čempionāts karjerā. Savukārt par viņa asistentiem komandas biedri iecēluši aizsargus Kristapu Zīli un Kristiānu Rubīnu. "Jūtos labi, pat labāk nekā iepriekšējos gados. Pirmajā pārbaudes spēlē bija adrenalīns un šaubas, ka elpu sitīs ciet, bet pēc tam viss iegāja vecajās sliedēs. Sagatavošanās posms man bija garš – pieci, pat seši mēneši, kuros sasniedzu labu fizisko kondīciju, tāpēc jūtos labāk, nekā biju gaidījis. Stokholmā mūs gaida septiņas spēles 11 dienās un fiziski jābūt gatavam tādam grafikam," 36 gadus vecais izlases kapteinis par pašsajūtu nesūdzas. Pērn novembrī Daugaviņš negaidīti lika punktu hokejista karjerai, lai martā nāktu klajā ar jaunu paziņojumu, ka ir gatavs cīnīties izlases rindās. "Treniņos bija diezgan daudz asiņu un asa spēle, jo jaunie nāk iekšā un cīnās par vietu, konkurence tagad ir daudz lielāka. Ar mani neviens gan neizkāvās, bet, kad gribēs izstumt pavisam ārā no komandas, tad gan jau kāds metīsies virsū," ar humoru par jaunajiem censoņiem teic kapteinis.

Gatavošanās process bijis pat grūtāks nekā pirms vēsturiskā bronzas 2023. gada, jo prasību latiņa ir pacelta augstāk. "Togad dažiem bija šoks par smagajiem treniņiem, toties tagad visi apzinās, uz ko nāk, un ir gatavi rukāt. Mēs jau smejamies, ka grūtākais darbs ir izdarīts, lai gan pats grūtākais mūs vēl tikai gaida. Pirmā spēle vienmēr ir patīkams brīdis, labā nozīmē uztraukums, gribas pēc iespējas ātrāk spēlēt un baudīt čempionāta atmosfēru. Uzskatu, ka komanda ir labi sagatavota, ar katru spēli jāgūst lielāka pārliecība, ka varam, un jāpilda tie uzdevumi, kas mums ir uzlikti. Lai pretī nāk, kas nāk, mums vispirms ir jādomā par savu spēli," skaļie un zvaigžņotie pretinieku uzvārdi kanādiešu un zviedru rindās kapteini nebiedē. Mājiniekiem zviedriem būs 18 NHL spēlētāji, savukārt kanādiešus cīņā vedīs hokeja superzvaigznes Neitans Makinons un Sidnijs Krosbijs.