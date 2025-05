Pirms kāda laika netālu no Liepājas žurnāla "Medības" žurnāliste Kate Šterna nejauši ieraudzīja kaut ko pavisam dīvainu – pļavā rosījās dzīvnieks, kas atgādināja mazu bebru, taču tam bija īpatnēji oranži zobi un gara aste.

Izrādījās, ka tas ir nevis vietējais iemītnieks, bet gan invazīvā suga – nutrija. Šis grauzējs Eiropā tiek uzskatīts par vienu no bīstamākajām svešzemju sugām, kas var radīt būtisku kaitējumu gan vietējai dabai, gan infrastruktūrai. Katei izdevās nofilmēt ne tikai vienu, bet pat veselu nutriju pāri, kas liecina – šī suga pie Liepājas, šķiet, jūtas ļoti labi un iespējams, ka te jau sāk veidoties neliela populācija.

Nutrija (Myocastor coypus) ir grauzējs, kas izskatās kā starpnieks starp bebru un peli – ar lieliem oranžiem priekšzobiem, resnu asti un brūnu kažoku. Kaut arī daudziem tā šķiet simpātiska, Latvijā nutrija tiek uzskatīta par invazīvu sugu, kas rada nopietnus draudus vietējai dabai. Sākotnēji nutrijas izplatība Eiropā saistīta ar kažokzvēru audzētavām, no kurām dzīvnieki izbēga vai tika palaisti savvaļā. Latvijā nutrijas savulaik arī audzētas, taču šobrīd šī prakse ir pārtraukta. Neskatoties uz to, atsevišķās vietās Latvijā joprojām tiek novēroti nutriju īpatņi, kas apdzīvo upes, ezerus un grāvjus. Nutrija ir Dienvidamerikas izcelsmes grauzējs, kas Eiropā kļuvusi par vienu no bīstamākajām invazīvajām sugām. Tā spēj apdzīvot dažādus mitrājus, upju un ezeru krastus, kur tās intensīvā barošanās iznīcina vietējo augu valsti, izraisot augsnes eroziju, degradējot biotopus un apdraudot vietējās putnu, zivju un bezmugurkaulnieku sugas. Lielas nutriju kolonijas var pat pārvērst bagātīgus mitrājus tukšā dubļu laukā, samazinot sugu daudzveidību un izjaucot ekosistēmas līdzsvaru. Turklāt nutrija rada nopietnus ekonomiskos zaudējumus – tā izgrauž alu sistēmas upju un grāvju krastos, bojā meliorācijas sistēmas un apūdeņošanas infrastruktūru, palielinot plūdu risku. Lauksaimniecībā nutrijas posta labības, sakņaugus un augļukokus, savukārt cilvēku veselībai tās ir bīstamas kā dažādu patogēnu un parazītu pārnēsātājas. Starptautiskā dabas aizsardzības savienība (IUCN) nutriju ir iekļāvusi pasaules 100 visbīstamāko invazīvo sugu sarakstā. Tāpēc Eiropas Savienībā ir ieviesti stingri ierobežojumi: nutrijas nedrīkst ievest, pavairot vai turēt nebrīvē, un daudzviet tiek veikti izskaušanas pasākumi, lai novērstu to izplatību. Arvien būtiskāk kļūst arī sabiedrības informēšana, jo tikai savlaicīga ziņošana un koordinēta rīcība var palīdzēt ierobežot šīs sugas kaitīgo ietekmi. Kaut arī atsevišķiem cilvēkiem var šķist, ka nutrijas ir tikai eksotisks papildinājums mūsu dabai, patiesībā tās ir kaitēkļi, kas apdraud līdzsvaru vietējās ekosistēmās. Tāpēc, ja Latvijā tiek pamanīta nutrija, ir svarīgi par to ziņot Valsts meža dienestam vai Dabas aizsardzības pārvaldei.

