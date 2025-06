Šo un citu darbību dēļ "Krasnij Oktjabrj" 2012. gadā bankrotēja, bet ieņēmumi no rūpnīcas īpašuma izsoles tika izmantoti, lai dibinātu jaunu uzņēmumu ar tādu pašu nosaukumu. Interpols saistībā ar šīm apsūdzībām Gerasimenko arestēja 2016. gadā Kiprā, taču viņš aizbēga, bet vēlāk tika atbrīvots pret drošības naudu.

Pats paradoksālākais – kriminālās apsūdzības netraucēja viņam 2013. gadā kļūt par jaunā "Krasnij Oktjabrj" lielāko īpašnieku un palikt tādam līdz 2018. gadam, kad arī šis uzņēmums veiksmīgi bankrotēja.

Tagad tas turpina darbu citu īpašnieku vadībā, bet kopš 2022. gadā, kad tikai Eiropas Savienība un citas valstis ieviesa sankcijas pret Krievijas metalurģijas nozari, uzņēmums atrodas sankcionēto uzņēmumu sarakstos.

Taču čehu žurnālisti Lūciju Sīkorovu interesēja tas, kā ar Dmitriju Gerasimenko saistīts uzņēmums "Opimo Trade", kas līdz tam nodarbojās ar nekustamo īpašumu izīrēšanu, 2019. gada janvārī ar dažādu starpniekuzņēmumu iesaisti kļuva par Čehijas tēraudlietuves "Poldi Steel" īpašnieku. Tā ir 1889. gadā dibināta tēraudlietuve, kurā ziedu laikos strādāja 400 strādnieku, bet tagad no tās palikusi bāla ēna ar 25 darbiniekiem. Vēl Gerasimenko bija pazīstams ar divu viņam piederošo basketbola klubu – "BC Krasnyj Oktjabrj" un Itālijas "Pallacanestro Cantù" – likstām. "BC Krasnyj Oktjabrj" 2012. gadā dibināja pats Gerasimenko, bet Itālijas kluba "Pallacanestro Cantù" kontroli viņš pārņēma 2015. gadā, kad viņš iegādājās 65% tā akciju. "BC Krasnyj Oktjabr" spēja darboties tikai četrus gadus, bet itāļu klubs gandrīz tika finansiāli sagrauts – 2019. gadā to ar 2,5 miljonus eiro lieliem parādiem pārņēma amerikāņu investoru grupa.

"Metalurga" velmētava šaubīgās rokās

Kā tas viss saistīts ar Latviju? Viens no starpniekuzņēmumiem, kuru savos darījumos izmantoja minētais Dmitrijs Gerasimenko, bija Kipras pastkastītes uzņēmums "Segoa Ventures Limited". Tas ir gala īpašnieks pastkastīšu firmu virknei, kas kontrolē Čehijas uzņēmumu "Poldi Steel". Taču šis pats "Segoa" ir īpašnieks arī Austrijas uzņēmumam "Smart Stahl GmbH", kurš ir iezīmējies arī Latvijas biznesa ainavā. 2018. gada 20. martā "Smarth Stahl" izsolē nopirka "KVV Liepājas metalurgs" velmēšanas ceha iekārtas par 1,9 miljoniem eiro, ieskaitot PVN. Toreiz viņi izsolē uzvarēja Latvijas metāllūžņu vākšanas uzņēmumu "Tolmets".

Toreizējais ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens bija publiski izteicies, ka "drošības iestādēm būs jāpārbauda maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" velmēšanas iekārtu izsoles uzvarētājus". Katrā ziņā Finanšu izlūkošanas dienests, kas Latvijā uzrauga sankcionētās personas un sankciju ievērošanu, "Latvijas Avīzei" atzina, ka Dmitrijs Gerasimenko sankciju sarakstos nav atrodams. Arī toreiz pārbaude būtu beigusies ar čiku, jo bijušais "KVV Liepājas metalurgs" administrators un velmēšanas iekārtu izsoles rīkotājs Guntars Koris presei atzina, ka izsoles pretendenti netika pārbaudīti. "Nē, to es neesmu pārbaudījis, un man nav arī tāda pienākuma. Neprasa to likums," viņš teica. Stāsts apbrīnojami līdzīgs Antonova ienākšanai Latvijā – šoreiz Gerasimenko acīmredzot ienācis kā ukraiņu izcelsmes čehu uzņēmējs.

Taču rezultāts nemainās – Latvijas uzņēmējdarbības laukā ir iekļuvis un legāli tajā var darboties cilvēks ar vairāk nekā apšaubāmu reputāciju.

Toreiz, pēc velmēšanas iekārtu izsoles, prese citēja "Smart Stahl GmbH" vadītāju Peteru Foltinu, kurš solīja, ka Liepājā turpināšoties metāla velmēšana. Visi šie solījumi bija tukša gaisa tricināšana, jo nenotika pat nekādi mēģinājumi atjaunot "Liepājas metalurga" velmēšanas ceha darbību. 2025. gada 19. martā tika pabeigts "KVV Liepājas metalurgs" maksātnespējas process, uzņēmumu likvidējot un tā atlikušo mantu pārdodot, apliecināja šā procesa maksātnespējas administratore Argita Jaunsleine.

Savukārt "Liepājas metalurga" adresē Brīvības ielā 93 reģistrētie SIA "Liepājas metalurgs" un SIA "Liepājas Steelworks" turpina darbu vai, precīzāk, bezdarbību. Abu minēto uzņēmumu 100% īpašnieks ir jau pieminētais Čehijas uzņēmums "Poldi Steel", kuru ar pastkastes uzņēmumu virtenes palīdzību kontrolē Dmitrijs Gerasimenko, kurš tagad savu vārdu konsekventi piesaka ukrainiski: Dmitro Herasimenko. Abiem uzņēmumiem Latvijā ir tikai viens darbinieks – Jūlija Harana. Par velmēšanas iekārtu turpmāko likteni publiski nekas zināms nav. Tas vēlreiz liek uzdot jautājumu, kurš tika izvirzīts jau banku privatizācijas sakarā – vai Latvija ir spējīga aizsargāt savu uzņēmējdarbības vidi no apšaubāmām personām? Ja nespēj – tad ko vajadzētu šajā jomā darīt?

Lai gan šobrīd Krievijas un Ukrainas karam neredz ne gala, ne malas, vēsture liecina, ka visi kari agri vai vēlu beidzas. Kad tas beigsies, gan Rietumu pasaulē, gan Latvijā neizbēgami atskanēs balsis par attiecību normalizāciju ar Krieviju, argumentējot ar ekonomiskajiem ieguvumiem no šādām attiecībām. Tieši tad būtu jāuzdod jautājums – vai mēs to gribam? Un, meklējot atbildi uz šo jautājumu, nebūtu slikti atcerēties, ka līdz ar uzņēmējiem vārti tiek pavērti arī šaubīgiem subjektiem un līdz šim Latvija nav nodemonstrējusi spējas nošķirt vienus no otriem. To nevajadzētu aizmirst.

Uzziņa

Krievijas uzņēmumi Latvijā

Latvijā joprojām darbojas ievērojams skaits uzņēmumu ar Krievijas kapitālu, taču to skaits pēdējos gados ir samazinājies. 2023. gadā Latvijā bija reģistrēti 3240 uzņēmumi, kuru akcionāri ir Krievijas pilsoņi vai uzņēmumi.

Krievijas investīcijas Latvijā samazinās jau kopš 2017. gada. 2017. gadā Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos bija ieguldīti 724,3 milj. eiro ar Krievijas izcelsmi. Kopš tā laika šī summa samazinās, un 2023. gada vidū bija 322,01 milj. eiro – tas ir samazinājums par 55,54%.

Lai gan pēc uzņēmumu skaita, kuros veiktas investīcijas, Krievijas kapitāls joprojām ir pirmajā vietā, taču pēc līdzekļu apjoma tas ir tikai 8. vietā. 2023. gada vidū Krievijas kapitāls bija atrodams 3521 uzņēmumā.

Dati: Lursoft.

