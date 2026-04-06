Nesaprotu, kā sabiedrisko mediju veidotājiem varēja ienākt prātā, ka kāds viņu žurnālists vai cits teksta runātājs ēterā drīkst kaut ko paust sliktā latviešu valodā?
Radio manā virtuvē skan gandrīz vai pastāvīgi, tā, griežot rasolu vai klapējot karbonādi, noklausos Latvijas Radio 1 programmas ziņas un pa kādam vērtīgam raidījumam.
Nu jau labu laiku gadās brīži, kad to gribas izslēgt – kad dzirdu latviešu valodu gan ar nepārprotamu krievu akcentu, gan neskaitāmām valodas kļūdām. Nesaukšu uzvārdus, radioļaudis savus kolēģus paši labi zina.
Nupat valodnieki, tulkotāji un citi valodas aizstāvji – Silvija Brice, Māris Ceplis, Ina Druviete, Rudīte Kalpiņa, Janīna Kursīte, Māra Miķelsone, Rita Eva Našeniece, Andrejs Veisbergs, Vents Zvaigzne – par šo problēmu nosūtījuši atklātu vēstuli Latvijas sabiedriskā medija ombudam. Viņi uzskata, ka Latvijas sabiedriskajā medijā (LSM), jo īpaši Latvijas Radio 1 ziņu raidījumos, tiek pārkāpts Valsts valodas likums.
Piekrītu katram vēstules autoru vārdam, arī atspēkojumam uz iespējamiem diskriminācijas meklējumiem: “Netiek apšaubīts, ka cittautietis nevarētu strādāt LSM. Ir runa par to, ka valsts valodā runājošam raidījumu vadītājam vai ziņu lasītājam jāatbilst stingrām profesionālajām, pareizrunas prasmes prasībām. Ja kandidāti šādu atbilstību nevar nodrošināt, tad nedrīkst ļaut tiem pilnveidot pareizrunu, izmantojot ētera raidlaiku savai apmācībai. Tas rada neizpratni klausītājos, atgrūž un atsvešina no iecienītā informācijas sniedzēja, pazemina sabiedriskā radio prestižu. Tā ir valsts valodas apzināta vājināšana par nodokļu maksātāju naudu.”
Gribu redzēt, kas sakāms ombudam.
Priecīgas Lieldienas!
