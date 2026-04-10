Tamborētie vecmāmiņu kvadrāti ļoti labi noder tik elementāram apģērbam kā šī vestīte četrus mēnešus vecai meitenītei.
Vestīte ir silta, viegli uzvelkama pār galvu un sasienama sānos, tāpēc patīkama mazuļiem.
Materiāli
- Kidmohēras dzija
- Atbilstoša izmēra tamboradata
Darba gaita
Vestīte tamborēta no astoņiem kvadrātiem (skat. zīm.).
Turpina tamborēt rakstā sešas rindas. Ja bērns lielāks, arī rindas jātamborē vairāk.
Kad kvadrāti pabeigti, tos satamborē kopā pa četri, lai izveidojas divi lieli kvadrāti. Augšējās malas satamborē ar garajiem stabiņiem (7 rindas) – tā ir vieta pleciņiem.
Pēc tam kakla vietu un visapkārt vestītei aptamborē ar īsajiem stabiņiem. Sānos pietamborē 4 pīnītes (katra apm. 20 cm gara), lai var sasiet kopā malas.
