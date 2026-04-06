Ja termometra stabiņš rāda virs plus 10 grādiem, tad droši varat sākt darbus pie apbedījuma vietas. 

Iespējams, ka pirmajā sakopšanā var paiet krietni daudz laika, jo pēc ziemas kapavietas laukumiņā var būt vai nu uzkritis kāds vēja norauts zars, vai palikušas pērnā gada lapas, vai no mitruma izkustējušās kapa kopiņas apmales, bīstami sasvēries piemineklis vai piemiņas plāksne... Diemžēl mainīgo laikapstākļu dēļ jūs var sagaidīt dažādi netīkami pārsteigumi.

Apzināties mirkļa mūžību

Jau tuvojoties kapavietai, esiet uzmanīgi, paverieties augšup – uz kokiem, vai to zaros nav iekāries kāds vēja aizlauzts zars, kas var apdraudēt jūsu dzīvību. Ierasti cilvēki mēdz būt steidzīgi – kaut ātrāk paveikt veicamo, taču kapsēta attur no dzīves straujā ritma, liek apzināties, cik svarīgs ir mirklis miera, klusuma, pārdomu par mūžīgo. Ja klusums jūs spēj uzrunāt, tad remdēs satraukto nemieru, sadzirdēsiet pārpasaulīgā balsi. Sakopt kapiņus nevajadzētu iet vienam, labāk, ja blakus ir vēl kāds.

