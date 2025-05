D. Brakmane: Tomēr jūs, kritiķi, izvirzāt grāmatas balvām, piemēram, lielajai gada balvai. Ko kritiķi uzskata par labu grāmatu?

B. Simsone: "LaLiGaBa" žūrijā neesmu bijusi, grūti pateikt, kā notiek atsijāšana un izvirzīšana nominācijām no garā – izdevēju iesniegtā – saraksta. Bet labā literārā darbā būtībā ir tas viss, ko jūs nosaucāt, jau atbildot uz pirmo jautājumu. Vēl man ir svarīgi, vai man vispār par šo darbu ir ko pateikt. Ja es izlasu un secinu, ka tur ir jau simtiem reižu izmantoti paņēmieni, un es labi saprotu, uz ko tas viss ved, tas, protams, neizslēdz, ka esmu labi izklaidēta, bet man nav nekā oriģināla, ko par šo darbu pateikt. Salīdzinājumam – es redzu skaistu, gludu lauku, bet tur nav apraktas zeltlietas. Bet man gribas rakt zeltlietas. Ja es varu tās izrakt, es tās lasītājam parādīšu.

G. Roze: Gunti, vai tu kā autors domā, kam raksti – sev, lasītājam vai kritiķim?

G. Tālers: Nezinu, vai ir daudz tādu literātu, kas pret savu darbu izturas kā pret ražošanas procesu, kurā rodas produkts, kas normāli jāpārdod. Es tā izturos. Man nav svarīgi, ka mana grāmata ir plauktā un es varu teikt: "O, es esmu rakstnieks!" Gribu piedāvāt to, kas cilvēkiem patīk. Līdz ar to, jā, es domāju par lasītāju, tomēr negribētu rakstīt kāda žanra darbu tikai tāpēc, lai patiktu noteiktai publikas daļai. Nu nē! Te nu ir tā robeža, kur vairāk strādāju pie tā, kas patīk man. Diez vai kāds var uzrakstīt labi to, kas pašam nepatīk.

G. Roze: Tev daudz kas patīk. Iepazinām tevi kā detektīvu rakstnieku, tad sekoja šausmu stāsti, tagad esi uzrakstījis vēsturisku romānu.

G. Tālers: Jā, bet galvenais, lai tur būtu iekšā noslēpums. Tas ir tas, kas vieno šausmas ar detektīvu – lielais ikss, kas jāatrisina. Arī manā vēsturiskajā darbā galvenais motīvs ir risināt kādu noslēpumu.

G. Roze: Saprotu, ka bezkaunīgs jautājums, bet ko tu domā par savu literatūru, vai tā ir laba?

G. Tālers: Visi rakstnieki domā, ka viņu literatūra ir laba. Jā, es sekoju reitingiem, skatos, kā bibliotēkās ņem manas grāmatas un cik ilgi. Sekoju, cik ātri izpārdod tirāžu. Varētu, protams, labāk, bet nav arī galīgi švaki. Ir kur vēl augt.

Vai staigātāji uztur ultramaratonistus

G. Roze: Dace, kādus žanrus visvairāk lasa lasītāji? Minu, ka detektīvus.

D. Brakmane: Detektīvi ir populāri, jā, bet ne visi tos lasa. Ir cilvēku daļa, kuri kategoriski negrib detektīvus. Mums kādreiz bija tāda grāmatu iepirkšanas politika, ka detektīvus ņēmām divus eksemplārus, bestsellerus trīs, jo pēc detektīviem nebija tik liela pieprasījuma. Tagad ir parādījušies latviešu detektīvu rakstītāji, un tie gan ir populāri, jā.

G. Roze: Kā ar "LaLiGaBa" līderiem un uzvarētājiem? Vai tos pēc tam vairāk lasa?

D. Brakmane: Lasītāji neprasa grāmatu tikai tāpēc, ka tā ir ieguvusi balvu. Tā noteikti nevar teikt. Popularitāte rodas drīzāk no blogiem, no ieteikumiem un atsauksmēm "Facebook" grāmatu grupās. Lasītāju interesi ļoti piesaista visvairāk pirkto grāmatu TOP plaukts grāmatnīcās. Lasītājs to nofotografē un nāk uz bibliotēku pēc grāmatas.

B. Simsone: Rakstniecības balvas tik plaši neizskan kā kino balvas. Par tām ir pilni ziņu portāli, bet "LaLiGaBa", jāsaka godīgi, zinām mēs savā burbulī. Piemērs ir mūsu brīnišķīgā filma "Straume". Visi sāka uz to iet, kad filma sāka saņemt balvas. Pirmoreiz "Straumi" redzēju praktiski tukšā kinozālē. Kad izdomāju aiziet otrreiz, rinda bija pa visu Elizabetes ielu. Un tas bija tieši pēc "Zelta globusa".