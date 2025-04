Varbūt līdz kara sākumam arī paši esam bijuši pārāk toleranti.

Pārāk toleranti, pārāk gļēvi, esam bijuši pārāk labsirdīgi. Domājām, ka cilvēki taču paši sapratīs, ka viņi tagad dzīvo nevis Padomju Savienībā, bet brīvā Latvijā, un varētu iet kopā ar mums. Tiesa, esmu pamanījusi, ka starp Valmieru un Rīgu ir ļoti liela atšķirība – Valmierā krievu valodu teju nesadzirdu, Valmierā es dzīvoju Latvijā, bet Rīgā liekas, ka dzīvoju gluži vai Krievijā.

Jā, kaut nu šī laika notikumi būtu tēloti vien lugā vai romānā. Daiļdarbam būtu gan laba dinamika, gan kolorīti tēli. Kurā brīdī apjautāt, ka mūsu dzīves ierastais ritējums pārtrūkst?

Tā pa īstam 24. februāra četros no rīta, tiesa, arī līdz tam šokēja notikumi ar Krimas aneksiju un zaļajiem cilvēciņiem, bet tas kaut kā pagāja, lai arī tāpat pārdzīvoju.

Kā pati jūtaties šajos laikos, kuros teorētiski nav robežu? Šis ir arī laiks, kad tiek pārkāptas pat valstu robežas…

Es mīlu savu profesiju un katrā izrādē neatkarīgi no lomas lieluma daru labāko, ko vien varu izdarīt. Tomēr jūtos ļoti slikti, brīžiem pat nesaskatu jēgu strādāt, lai arī katru dienu ceļos, eju uz darbu. Tiesa, darbojoties izklaides un kultūras sfērā, ceru, ka tas, ko darām, palīdz cilvēkiem atslēgties no ikdienas, un tā sev pamatoju, kāpēc nebraucu karot uz Ukrainu. Tiesa, cits jautājums, vai fiziski spētu karot, bet citādos veidos daru, ko vien varu.

Šobrīd vārdam "brīvība" piešķirama īpaši dziļa nozīme, tā ir Latvijas brīvība un mūsu Eiropas brīvība. Agrāk Eiropas brīvība un kultūras vērtības likās tik pašsaprotamas, mūžiem ilgas, likās neiespējami tās iedragāt, likās – nekas tās nevar mainīt, jo tā ir pareizi un labi. Tagad Eiropas brīvību un kultūras vērtības novērtēju neskaitāmas reizes augstāk, jo tās izrādās tik trauslas un pat var arī pazust.

Manī ir ļoti lielas bailes un izmisums, nejūtos ne labi, ne stipri, un šī sajūta ilgst kopš Ukrainas šausmu sākuma. Šis laiks ir patiesības spogulis visai mūsu Eiropas civilizācijai, izaicinājums – pārāk bijām paļāvušies un pieraduši dzīvot mierīgi.

Dzīves ritums šobrīd tiešām ir trausls, gluži kā uz plāna ledus, kā pulvera mucas. Uzskatu – lielai daļai no mums ir nozagta nākotne, it īpaši jauniešiem. Kaut kā ļoti naivi biju sacerējusies, ka vairs nevar notikt kas tāds kā pagājušā gadsimta 40. gados, likās, ka pasaule izaugusi un par līdzīgiem notikumiem varēs lasīt vien vēstures grāmatās. Protams, ļoti liels šoks ir arī par to, ka viens no mūsu lielajiem sabiedrotajiem izrādījies par ko citu, patiesībā tas būtu traģikomiski, ja tā nebūtu realitāte. Jau iepriekš teicu par sajūtu, ka viss ir tik trausls, visbriesmīgākais, ka šo trauslumu spēj veicināt arī latviešu mēlē runājoši Latvijas latviešu tautības pārstāvji.

Teātri tik tiešām ir telpa, kur grūtos laikos gūt garīgu uzmundrinājumu.

Jā, to apzināmies un spēlējam izrādes, tomēr visu laiku smagās domas nerimst maisīties pa galvu. Skatos uz saviem kolēģiem un, piemēram, izrādē "Sprīdītis" liela daļa no mums esam koki, mežs; skatos uz saviem staltajiem jaunajiem kolēģiem un ar šausmām domāju par to, kas var manus mīļos puišus sagaidīt… Protams, ceru, ka nekas tāds nenotiks, ļoti ceru, ka veselais saprāts visā pasaulē tomēr ņems virsroku. Ir teiciens, ka sliktais var uzvarēt tikai tad, ja labais neko nedara.

