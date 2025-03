Pagājušajā nedēļā notika Latvijas skolu un bērnu bibliotekāru 2. lasītpatikas forums. Šoreiz Tukumā. Kā foruma atklāšanā uzsvēra Tukuma novada domes priekšsēdētājs – novadā, kur, kopš viņš atceras, nav slēgta neviena bibliotēka. Ļoti gribas ticēt, ka Latvijā ir vēl citi novadi, kas lepni piebalsotu: "Mums arī! Mums arī!"

No otras puses – domes priekšsēdētājs varbūt pat nezina, ka Tukumā ir skola, kur bibliotēkas kā atsevišķas telpas vairs nav. Tā apvienota ar klasi, un bibliotekāram nav atvēlēta pat puse slodzes. Tātad šīs skolas bērniem, kam lasīšana ir kā putnam debesis, nav nekādu iespēju palikt ar grāmatu divatā, netraucēti izvēlēties lasāmvielu, klusumā palasīt vai trokšņainajos starpbrīžos aprunāties ar bibliotekāru. Diemžēl šāda situācija izveidojusies skolā, kur pēctecības dēļ tas ir nepieļaujami. Gribas cerēt, ka tas ir īslaicīgs risinājums, un ticēt, ka citas iespējas patiešām nebija. Tajā pašā laikā, kurš gan nezina, ka nav nekā noturīgāka par "pagaidām". Tas biedē.

Tāpat kā pērn Siguldā, arī šogad gribētāju piedalīties forumā bija daudz vairāk nekā varēšanas uzņemt. Kurš putniņš agri ceļas... Pieteikšanos nācās slēgt jau pēc pusotras dienas, tik liels ir bibliotekāru pieprasījums pēc restarta iespējām. Arī uz šo faktu var paraudzīties no divām pusēm. No vienas puses, tas nozīmē, ka, neskatoties uz pēdējos gados notikušajiem uzbrukumiem gaismas pilīm un būdiņām, Latvijā tomēr ir daudz vairāk nekā divi simti bērnu un skolu bibliotēku. Krietni vairāk. Foruma dalībniekiem tika demonstrēta Latvijas karte ar bērnu un skolu bibliotēku tīklojumu – mēs vēl varam sadoties rokās. Tāpēc katru dienu vajadzētu teikt paldies katrai šīs "būdiņas" guntiņai, katram guntiņas sargam, jo tie likvidētāji... viņi nesaprot, ko dara. No otras puses, jā – uzņemt vienā forumā visas guntiņas nav iespējams, bet dažreiz maz ir daudz. Gandrīz divi simti bērnu un skolu bibliotekāri atkal ir motivēti, iedvesmoti, jaunu ideju pilni. Ieguvēju būs daudz, daudz vairāk. Tūkstoši, varbūt pat simtiem tūkstošu.

Protams, bibliotekāriem tāpat kā skolotājiem un kultūras darbiniekiem ik pa laikam nolaižas spārni. Tāpēc ir neapstrīdami svarīgi ik pa laikam restartēties profesionālā seminārā, forumā vai plenērā, kur var dzirdēt veiksmes stāstus, kas iedvesmo. Satikt cilvēkus, kas iedvesmo. Iegūt zināšanas, ar kurām pēc tam iedvesmot citus. Mūsdienās daudz tiek runāts par tīklošanos. Ne bez pamata, jo tā ir neticami iedarbīga! Tīklošanās iespēja kā operatīva pieredzes apmaiņa ir mūsdienu priekšrocība.

Noteicošais vienmēr ir un paliek cilvēkfaktors. Guntiņu faktors. Bibliotekārs sen vairs nav grāmatu izsniedzējs un iegrāmatotājs. Mūsdienu bibliotekārs ir pasākumu organizētājs un IT konsultants, Mērija Popinsa un Buda vienlaikus, jo īpaši bērnu un skolu bibliotēkās. Bibliotekāram jābūt gaišai, atvērtai personībai – nedidaktiskam, asprātīgam un drosmīgam. Bibliotekārs nedrīkst būt pārgudrs vai sabozies klerks, kas nav gatavs izkāpt no savas komforta zonas. Biežāk, nekā mēs domājam, tieši bibliotekāra dēļ bērns vai nu apmeklē, vai neapmeklē savas skolas, pagasta vai pilsētas gaismas pili vai būdiņu. Šādi prātojumi radās Latvijas skolu un bērnu bibliotekāru 2. lasītpatikas forumā, vērojot no visas valsts sabraukušās guntiņas. Jo telpa ar grāmatām ir tikai fiziskais ķermenis bez dvēseles.

Kāds no foruma runātājiem varas aparāta – gan pašvaldību, gan valsts līmenī – attieksmi pret ikdienišķi sadzīvisku jautājumu risināšanu iepretim izglītībai un kultūrai, tostarp lasītpatikas veicināšanai, salīdzināja ar domāšanu desu līmenī. Visas dienas garumā dalībnieču sarunās vārds "desa" aizvietoja ilgus un nepatīkamus vietējo situāciju paskaidrojumus. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas. Es palikšu šajā – vēlētāju – pusē, tāpēc droši drīkstu paust: pat ja jūs paši neesat lasītāji, nebalsojiet par kandidātiem, kas nelasa grāmatas! Jautājiet, ko viņi lasa! Jo nelasītāju balsojums par vai pret visu, kas nav "desa", pārāk bieži pierāda, ka viņi nesaprot, ko dara.

