Cik skolēnu šovasar dziedās un dancos Dziesmu svētkos? Aizvakar, 12. maijā, preses konferencē izziņotais XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku skaits 37 500 rāda, ka interese par kustību nemazinās.

Svētdien, 11. maijā, pulksten 23.59 noslēdzās dalībnieku reģistrācija XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, taču šonedēļ vēl turpinās iesniegto datu precizēšana un saskaņošana. Paredzams, ka svētkos piedalīsies ap 33 600 bērnu un jauniešu. Ieskaitot 1460 kolektīvu vadītājus un 2460 pavadošās personas, kopā svētkos piedalīsies aptuveni 37 500 dalībnieku, kas gandrīz atkārto 2015. gada svētkos novēroto. Gatavību uzstāties jau apliecinājis 301 koris, 809 deju kolektīvi un 88 pūtēju orķestri, kā arī simtiem koklētāju, akordeonistu, folkloras kopu, lauku kapelu un vizuālās mākslas pulciņu dalībnieku.

Plašākais dalībnieku skaits šogad sagaidāms no Rīgas – ap 10 000 dalībnieku no 448 kolektīviem. No Vidzemes ieradīsies 681 kolektīvs, no Kurzemes – 279, Latgales – 240, Zemgales – 165 un Sēlijas – 52. Tradīciju uztur arī latviešu diasporas kopas – uz svētkiem no Austrālijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas, Norvēģijas, Itālijas, Šveices, Spānijas, Luksemburgas, Beļģijas, Francijas un Nīderlandes ieradīsies 17 kolektīvi.

Ne visi tiks uz lielajiem koncertiem

Lai piedalītos svētkos, ikvienam kolektīvam ir jāiztur repertuāra pārbaude. Līdz šim tās veiksmīgi nokārtojuši visi kori, taču šonedēļ vēl četriem koriem jādemonstrē savas prasmes atkārtoti, lai varētu kāpt uz Mežaparka estrādes. Arī citi mākslinieciskie kolektīvi ir veiksmīgi nokārtojuši pārbaudes. "Visi pūtēju un simfoniskie orķestri un folkloras kopas ir tikušas uz svētkiem. 96% no visiem tautas deju kolektīviem piedalīsies noslēguma koncertā Daugavas stadionā. Kopējais dalībnieku skaits ir iespaidīgs, savā ziņā pat rekordliels," raidījumā "900 sekundes" norāda rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļjeva.

Tomēr ne visi kolektīvi šovasar būs redzami lielākajās svētku norises vietās. Neapmierinātību vecāku un vadītāju vidū izraisījis fakts, ka ne visi bērni, kas piedalījās repertuāra skatēs, tiks uz svētkiem. Piemēram, no koklētājiem repertuāru veiksmīgi apguvuši gandrīz 90% kopu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 10% kolektīvu nevarēs uzstāties lielkoncertā Dailes teātrī. Iepriekš šis koncerts notika Ķīpsalas izstāžu zālē, bet šogad pasākums pārcelts uz Dailes teātri, kura ietilpība ir būtiski mazāka, tādēļ daļa dalībnieku ir palikuši aiz strīpas.

"Man nepatīk šie vārdi – palikt aiz strīpas. Tā tomēr ir atlase. Ja kādam nav iespēja uzstāties Daugavas stadionā vai Dailes teātrī, dodam iespēju piedalīties svētkos. Piemēram, Dailes teātra kokļu koncertā pamatnosacījums ir ietilpība – tāpēc arī "svītra" tika novilkta tur, kur tā tika novilkta. Koklētājiem būs iespēja piedalīties arī koncertā Svētā Pētera baznīcā. Dejotāji, kuri nepiedalīsies Daugavas stadiona koncertos, varēs uzstāties Vērmanes dārzā. Turklāt visi kolektīvi piedalīsies svētku gājienā un izjutīs svētku atmosfēru tāpat kā pārējie dalībnieki," uzsver I. Vasiļjeva.

Diriģents Ints Teterovskis ir sašutis par to, ka vairākas koklētāju kopas netiks uz svētkiem telpu trūkuma dēļ: "Tas ir pilnīgs absurds. Mums ir bērni, kas nevajadzīgi gatavojas svētkiem. Laikā, kad runājam par Dziesmu svētku izzušanas risku, neļauj iesaistīties tiem, kuri vēlas būt daļa no šīs kustības. Organizatoriem ir jānodrošina iespēja piedalīties, lai visi, kas var un grib, varētu tikt uz svētkiem. Ja telpa ir par mazu, tad jātaisa divi koncerti, jāatrod risinājumi, lai visi bērni varētu būt klāt. Atruna, ka nav telpu vai ir grūti organizēt, vairs nav pieņemama – tas nav laikmets, kad tā varētu darīt. Tā ir organizatoru atbildība, un šīs problēmas nedrīkst pārcelt uz bērniem."

Atliek tikai sākt biļešu tirdzniecību

No visiem svētku pasākumiem 12 būs ar ieejas maksu, bet pārējie apmeklētājiem būs bezmaksas. Biļešu cenas paredzētas robežās no 7 līdz 45 eiro, un visdārgākās biļetes būs uz svētku noslēguma koncertiem. Biļešu tirdzniecība vēl nav sākusies, jo tiek gaidīts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums par iepirkuma apstrīdēšanu. Tiklīdz tas būs pieņemts, informācija par biļetēm tiks publiskota.

Savukārt citi organizatoriskie jautājumi jau ir atrisināti. Dalībnieku izmitināšanai ir apstiprinātas 70 Rīgas izglītības iestādes, un pašvaldības jau saskaņojušas, kur tiks izmitināti to kolektīvi. Arī ēdināšanas plāns ir gatavs – izstrādāta ēdienkarte deviņām dienām, iekļaujot trīs ēdienreizes dienā. Būs pieejama pamatēdienkarte, veģetārā ēdienkarte, kā arī ēdienkarte bērniem ar īpašām diētām.

Dalībnieki drīkstēs līdzi ņemt ūdeni un uzkodas. Pārtikas un veterinārais dienests ir apstiprinājis atsevišķas pārtikas grupas, ko dalībnieki varēs ienest teritorijā. Svētku operatīvās grupas vadītājs Artis Velšs preses konferencē uzsvēra – varēs ienest produktus, kas ātri nebojājas, piemēram, svaigus augļus, dārzeņus, žāvētus augļus, riekstus, kēksiņus, smalkmaizītes un cepumus.

