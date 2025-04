Autotransportam ar iekšdedzes dzinēju jau pēc pāris gadiem varētu būt liegts iebraukt Rīgas centrā vai arī maigāka scenārija gadījumā – tas varētu būt ļoti dārgs prieks. To var secināt pēc Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas anonsētajiem plāniem jau 2027. gadā Rīgas centrā ieviest tā dēvēto zemo emisiju zonu.

Pagaidām gan vēl tiek lemts, kādi būtu Rīgas zemo emisiju zonas darbības pamatprincipi. Tomēr jau tagad tiek lēsts, ka ierobežojumi varētu skart Rīgas vēsturisko centru un arī teritorijas ap "dzelzceļa loku", kas tad aptvertu visu centra rajonu.

Zemo emisiju zonas (ZEZ) jau tagad ir ieviestas vairākās Eiropas lielpilsētās, kas līdzējis ievērojami samazināt autotransporta plūsmu un līdz ar to arī piesārņojumu pilsētas centrā. Piemēram, Norvēģijas galvaspilsētā Oslo ZEZ transportlīdzekļiem ar lielāku izmešu apjomu piemēro ievērojami augstākas ceļu nodevas – tās svārstās no četriem līdz pat deviņiem eiro atkarībā no automašīnas veida, emisiju līmeņa, diennakts laika un arī zonējuma – jo tuvāk centram, jo dārgāk. Savukārt vieglajiem auto nodevas ir no viena līdz trim eiro. Samaksa par iebraukšanu centram vistuvākajā zemo emisiju zonā Oslo turklāt var tikt iekasēta arī vairākas reizes dienā – katru reizi, kad konkrētais auto šķērso zonas robežu, tajā iebraucot. Tomēr par Rīgu vēl konkrētas skaidrības nav – par to, kā darbosies zemo emisiju zona Rīgā, iniciatīvas autori vēl tikai spriež.

Tikmēr apvienības "Pilsēta cilvēkam" pārstāvis Mārtiņš Kozlovskis akcentē tāda zemo emisiju zonas pilotprojekta nozīmi, kas ieviestu izmaiņas pakāpeniski, lai samazinātu sabiedrības pretestību. Viņam zināma pieredze no citām Eiropas pilsētām, un tā liecinot: neviena no pilsētām nenožēlojot šādas zonas ieviešanu, bet drīzāk uzsverot, ka to vajadzējis ieviest ātrāk.

Cīņa pret gaisa piesārņojumu

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja zemo emisiju zonas ieviešanas nepieciešamību pamato ar Rīgas gaisa kvalitātes mērījumiem, kas liecina, ka piesārņojums galvaspilsētā pārsniedz pieļaujamo normu. Viesturs Zeps, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs, atsaucas arī uz Eiropas Savienības prasībām. Līdz ar ZEZ izveidi tiktu mazināts gaisa piesārņojums, sekmēta ilgtspējīga mobilitāte un pilsētvides modernizācija.