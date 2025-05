Ekstrēmistu un teroristu propaganda internetā ir bieži sastopama un viegli pieejama, līdz ar to pieaug jauniešu skaits, kuri iesaistās teroristu darbībās tiešsaistē.

Platformas "Discord", "Instagram", "Roblox", "Snapchat", "Telegram" un "TikTok" kalpo kā galvenie instrumenti jauniešu vervēšanai. "Sociālo mediju lietotājiem ne vienmēr pašiem ir jāmeklē ekstrēmistu vai teroristu saturs. Viņi var nonākt saskarē ar šo saturu arī netīši un bez ideoloģiskas motivācijas," skaidro Hekmane.

AIVD pārstāve piebilda, ka jaunieši ir īpaši pakļauti radikalizācijai tiešsaistē, jo liela daļa viņu dzīves norisinās interneta vidē. "Savas identitātes veidošana – kas tu esi, kam tu tici, kur tu piederi un ar ko tu sevi asociē – un eksperimentēšana ar to ir svarīga pusaudža vecuma sastāvdaļa. Tā rezultātā nepilngadīgie var būt uzņēmīgi pret propagandas ietekmi." Tieši tādēļ Nīderlandes izlūkošanas aģentūra uzstāj, ka bērniem un jauniešiem būtu jābūt informētiem par potenciāliem draudiem. Lai gan seriāls "Adolescence" var šķist bērniem par smagu, par to ir svarīgi runāt atklāti.

Pieaug nepilngadīgo iesaiste terorismā

Nīderlandes statistikas pārvalde ziņo, ka 2024. gadā manāms pieaugums noziegumos tiešsaistes iespaidā, uzsverot, ka jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem ir ietekmēti vairāk nekā citas vecuma grupas. Tāpat statistika liecina par pieaugošu jauniešu pievienošanos terorisma tiešsaistes komūnām un dalās ar terorismu rosinošām ziņām internetā. Saskaņā ar Nīderlandes Nacionālā pretterorisma koordinatora (NCTV) ziņojumu, 2024. gada pirmajā pusē divas trešdaļas no 61 aizturētā par aizdomām terorismā bija 14–19 gadus veci jaunieši.

NCTV pārstāvis Jobs Holzhauers skaidro, ka NCTV īsteno visaptverošu pieeju, lai cīnītos pret tiešsaistes ekstrēmismu un terorismu, balstoties uz četrām pamatjomām. Tiek stiprināta sadarbība ar interneta nozari, pilnībā izmantoti juridiskie instrumenti, notiek zināšanu pieauguma veidošana vietējā līmenī, piedāvājot jaunas apmācības, un aktīvi iesaistīta starptautiskā sadarbība.

Tomēr apturēt pusaudžu radikalizāciju tiešsaistē nav tik vienkārši. Nesen, 28. aprīlī, Nīderlandes policija arestējusi desmit jauniešus vecumā no 14 līdz 30 gadiem saistībā ar teroristu aktu iedrošināšanu sociālo mediju platformā "TikTok", ziņo "NL Times". Septiņi no aizturētajiem ir nepilngadīgi.

Ko darīt vecākiem?

Nīderlandes izlūkošanas un drošības dienests ziņo, ka jauniešu radikalizācija tiešsaistē ir aktuāla problēma arī citviet pasaulē, piesaistot citu rietumvalstu inteliģences aģentūru uzmanību.

"Aicinām vecākus ne tikai vērot, ko jaunieši dara tiešsaistē, bet arī aktīvi raisīt sarunas par to, cik tas var būt bīstami,"

mudina Miranda Hekmane.

Lisa Nele, Nīderlandes iedzīvotāja, atzīst, ka pēc "Adolescence" noskatīšanās uztraucas par savas desmitgadīgās meitas drošību internetā vēl vairāk. "Adolescence tikai pierāda, ka var domāt, ka zini, kas notiek ar tavu bērnu, bet patiesībā ne." Daudziem vecākiem šādas bažas ir saistītas ar pornogrāfiju vai vardarbību, bet, kā norāda Nīderlandes drošības iestādes AIVD un NCTV, arvien lielāka uzmanība jāpievērš arī tiešsaistes radikalizācijas draudiem. "Sākumā jauniešu radikalizācija nebija augstu manā bažu sarakstā," viņa atzīst, "bet pēc šova noskatīšanās tagad tā ir."

Uzziņa

Vai balstīts uz patiesu stāstu?

Britu krimināldrāmu "Adolescence" ("Pusaudzība" jeb "Pusaudžu vecums") "Netflix" demonstrē kopš šā gada marta un jau uzreiz sasniedza skatījumu rekordus – pirmajās dienās Lielbritānijā to noskatījās miljoniem cilvēku. Kritiķi slavē filmu par tās spēju atklāt mūsdienu sabiedrības sarežģītās problēmas. Seriāls Lielbritānijā arī izraisījis plašas diskusijas par vecāku lomu bērnu aizsardzībā pret tiešsaistes apdraudējumiem un nepieciešamību pēc izglītības sistēmas reformām.

Daudzi skatītāji jautā, vai spēlfilma balstīta uz patiesiem notikumiem? Gan filmas režisors Džeks Torns, gan viens no scenārija autoriem, aktieris, kurš spēlē zēna tēvu, Stīvens Greiems, teikuši, ka "Adolescence" nav balstīts uz patiesu stāstu tādā nozīmē, ka tas nav kāda konkrēta nozieguma pārstāsts. Tomēr Greiems teicis, ka domu veidot šādu seriālu radījušas satraucošās ziņas par to, ka Apvienotajā Karalistē pieaug uzbrukumu ar nažiem skaits. Britu mediji atsaucas uz valsts statistikas biroja datiem, ka pēdējo desmit gadu laikā Anglijā un Velsā uzbrukumi ar nazi ir dubultojušies, Tieslietu ministrija 2023. gada martā ziņojusi, ka gada laikā izskatīti vairāk nekā 18 tūkstoši noziegumu, kas saistīti ar uzbrukumiem nazi. 17,3% no likumpārkāpējiem šajos uzbrukumos bijuši jaunieši vecumā no 10 līdz 17 gadiem. "Viens no mūsu mērķiem bija jautāt - kas notiek ar mūsu jaunajiem vīriešiem šajās dienās un kāds ir tas spiediens, ko viņi saņem no saviem vienaudžiem, interneta un sociālajiem medijiem," intervijā teicis Stīvens Greiems.