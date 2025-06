Trešdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumu, kas paredz sākotnēji ieviest bāzes pensiju senioriem virs 85 gadiem, ierobežoto līdzekļu dēļ noraidot otru piedāvājumu par atbalstu kā pirmajiem senioriem jau no 80 gadu vecuma.

LM aprēķinājusi, ka piemaksu par stāžu jeb bāzes pensijas ieviešanai senioriem virs 85 gadiem nākamā gada budžetā nepieciešami 12,8 miljoni eiro. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) norādīja, ka šis būs viens no prioritārajiem 2026.gada pasākumiem, ko LM iesniegs Finanšu ministrijai līdz 30.jūnijam. Ministrs pauda pārliecību, ka valsts budžetā šim mērķim ir iespējams atrast 12,8 miljonus eiro, lai uzlabotu to senioru dzīves līmeni, kuru pensija patlaban ir viszemākā.

Šo variantu atbalstīja arī Latvijas Pensionāru federācija un Latvijas Senioru kopienu apvienība.

Tika piedāvāts arī otrs variants, proti, piemaksas par stāžu senioriem no 80 gadu vecuma, kam no valsts budžeta vajadzētu 30,5 miljonus eiro, taču ir maz cerību, ka šādu naudas summu varētu rast nākamā gada valsts budžetā, secināja amatpersonas. Šī iemesla dēļ no otrā varianta atteicās.

Kā skaidroja ministrs, ja pensija piešķirta līdz 1996.gada beigām, pensionāram, kura stāžs līdz 1995.gadam bija 40 gadi, piemaksas palielinājums būs 20,40 eiro, kas kopā ar esošo piemaksu sasniegs 124,80 eiro. Ja pensionāra stāžs līdz 1995.gadam ir 30 gadi un vēl desmit gadi, sākot no 1996.gada, tad piemaksa par stāžu līdz 1995.gadam būs 15,30 eiro un par stāžu no 1996.gada - 22,50 eiro. Kopā ar esošo piemaksu seniori no 85 gadu vecuma nākamgad piemaksā saņemtu 116,10 eiro.

Ja pensija piešķirta no 1997.gada un darba stāžs līdz 1995.gadam bija 40 gadi, tad piemaksa palielināsies par 20,40 eiro un no 2026.gada sasniegs 90 eiro. Savukārt, ja stāžs līdz 1995.gadam bija 30 gadi un no 1996.gada 10 gadi, tad piemaksa palielināsies par 37,80 eiro un sasniegs 90 eiro.

LM piemaksu ik gadu sola indeksēt. Personu loku, kas saņems piemaksas, plānots pakāpeniski palielināt ik pēc trīs gadiem, tādējādi 2038.gadā piemaksas saņemot visiem pensionāriem vecumā virs 65 gadiem.

Kā vēstīts, lai gan bāzes pensijas nodrošināšanas koncepts kopš 2022.gada piedāvāts jau divas reizes, līdz šim šāda risinājuma izskatīšana valdības līmenī dažādu iemeslu dēļ nav notikusi.

Iepriekš Uzulnieks aģentūrai LETA norādīja, ka bāzes pensija būs LM papildu atbalsts senioriem par darba stāžu pēc 1996.gada. Kā skaidroja Uzulnieks, līdz šim piemaksas par darba stāžu bija "izstieptas" pa vairākiem periodiem, bet 2029.gadā tās izlīdzināsies visiem pensionāriem.

"Tas ir gads, kad mēs varam sākt domāt par piemaksām no 1996. līdz 2029.gadam," sacīja ministrs.

Viņš informēja, ka LM apsvērti vairāki varianti. Viens no tiem ir dubultot vai piemērot citu summu koeficientam līdz 1996.gadam. Savukārt cits variants ir piemērot noteiktu summu par katru nostrādāto gadu pēc 1996.gada.

Politiķis norādīja, ka kaimiņvalstis jau īstenojušas šo ieceri. Igaunijā tie ir papildu 300 eiro pensionāriem, Lietuvā - ap 200 eiro.

Būtu jāņem vērā, ka nākotnē darbspējīgo iedzīvotāju būs mazāk un ienākumu atvietojamības koeficients būs mazāks, skaidroja Uzulnieks. Tāpēc Latvijā būtiski ieviest šo mehānismu, lai līdzsvarotu atvietojamības koeficientu, uzskata ministrs.

Ministrs piekrita, ka pašreizējās bāzes pensiju ieviešanai aprēķinātās nepieciešamās summas ir lielas, tāpēc tiek apsvērts veidot "trepi", kad pirmajos gados piemaksas saņem tikai seniori vecumā no 80 gadiem un vairāk vai 85 gadiem un vairāk, atkarībā no finansiālajām iespējām.

Komentējot ekspertu apgalvoto, ka bāzes pensija nekādi nepalīdzēšot pensionāriem ar nelielu darba stāžu, Uzulnieks rosināja padomāt, kāpēc šo cilvēku darba stāžs ir tik neliels.

Arī lielākās senioru organizācijas ir aktualizējušas jautājumu par to, kādēļ tiem, kas strādājuši 20 un vairāk gadu, būtu jācieš to iedzīvotāju dēļ, kas, iespējams, strādājuši ēnu ekonomikā.

"Ja seniora darba stāžs nav sasniedzis 20 gadus, tad būs jāiztiek ar minimālo pensiju un jāvēršas pēc sociālās palīdzības," sacīja ministrs.