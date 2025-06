Saeimas deputāti ceturtdien Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļu amatos iecēla Unu Klapkalni un Sanitu Upleju–Jegermani, bet Ivaru Belti deputātu vairākums neatbalstīja.

Par Klapkalni nobalsoja 76, pret – 10 deputāti. Par Upleju–Jegermani nobalsoja 84 deputāti, pret – pieci. Par Belti nobalsoja 35, pret – 33, atturējās 13 deputāti.

Saeimas debatēs deputāti no NA krietnu laiku veltīja Beltes pirms vairākiem gadiem paustajam par krievu valodas vietu Latvijas mediju telpā. Piemēram, Ināra Mūrniece (NA) pauda, ka viņas ieskatā Belte nebūs stiprs cilvēks, kas spēs aizstāvēt Latvijas valsts intereses iepretim Kremļa uzbrukumiem. Artūrs Butāns (NA) pirms lemšanas par Klapkalnes apstiprināšanu amatā pauda, ka 35 gadus Latvijā bijuši trīs bastioni, kas šķēluši Latvijas pilsoņus latviešos un krievos: okupācijas piemineklis, izglītības sistēma divās valodās, kā arī mediju telpa. Butāns teica, ka Klapkalnes publiskie izteikumi un līdzšinējā rīcība Latvijas Radio neliecinot par jaunu pieeju, bet gan vecās kārtības nostiprināšanu. "Tikai SEPLP šobrīd mēģina to ietērpt zem jauna nosaukuma – "jaunā pieeja" – maķenīt samazinot krievu valodas saturu, vienu reizi nedēļā ielikt rakstu poliski, pateikt, ka tagad strādājam uz visām mazākumtautību valodām, bet nomenklatūrā turpināt divvalodību, apmaksāt divvalodību no valsts budžeta, neievērot Nacionālās drošības koncepciju, kas no 1. janvāra paredz atteikties no krievu valodas pilnībā," sacīja Butāns.

Svetlana Čulkova ("Stabilitātei") pauda viedokli, ka krievvalodīgajiem ir tiesības saņemt informāciju savā dzimtajā valodā. Viņasprāt, Nacionālā apvienība esot "naida kurinātāji".