Sportā nosargāt titulu esot grūtāk, nekā to izcīnīt pirmo reizi.

Reklāma

Šo aksiomu apstiprina liela daļa Floridas "Panthers" hokejistu, kuri otro gadu pēc kārtas izcīnījuši hokeja prestižāko balvu – Stenlija kausu. Pērn panterām finālā vajadzēja septiņas spēles, lai pieveiktu Edmontonas "Oilers", šogad pietika ar sešām, lai kokā atkal uzvilktu Konoru Makdeivu ar kompāniju.

Patīkami, ka trešo gadu pēc kārtas starp kausa ieguvējiem ir arī latvietis. Pirms trim gadiem tas bija Teodors Bļugers, nu divus gadus pēc kārtas Uvis Balinskis. Lai arī finālsērijā ventspilnieks laukumā tā arī netika, šosezon viņa artava "Panthers" krājkasītē bija ievērojami lielāka nekā pērn – regulārajā čempionātā 76 spēles un 18 (4+14) rezultativitātes punkti, bet "play off" piecas spēles un vieni gūti vārti. Šāda statistika garantē, ka uz Stenlija kausa parādīsies (tiks iegravēts) arī 28 gadus vecā Latvijas izlases aizsarga vārds un uzvārds.

Ņemot vērā, ka Floridas komanda Stenlija kausa finālā spēlēja trešo gadu pēc kārtas, var sākt runāt par "Panthers" dinastiju, par kādu oficiāli šī spēlētāju kopa kļūs, ja kausu izcīnīs arī trešo gadu pēc kārtas. Kas ir pamatā šādai stabilitātei? Pirmkārt, galvenais treneris Pols Morīss un viņa palīgi, kuru izstrādātā spēles sistēma dod augļus. Panteras spēlē agresīvu, fizisku, bet uzbrūkošu hokeju, šajā pavasarī Stenlija kausa izcīņā gūstot 94 vārtus, kas ir dalīts ceturtais labākais rādītājs turnīra vēsturē. Otrkārt, ģenerālmenedžera Bila Zito meistarība, kurš spējis savākt kopā ļoti sabalansētu sastāvu, bez izteikta līdera/līderiem, kā tas ir Edmontonā ar Makdeividu un vācieti Leonu Draizaitlu. Jau otro gadu pēc kārtas varējām pārliecināties, ja abiem "Oilers" dūžiem spēle neiet, komandai nav variantu. Turpretī Floridai seši spēlētāji savāca vismaz 20 rezultativitātes punktus, bet vārtus guva 19 spēlētāji!

Labākie bija trīs – Metjū Tkačuks, Kārters Verhegī un Sems Reinhārts –, kuri katrs nopelnīja pa 23 rezultativitātes punktiem,

savukārt Sems Benets, kuru atzina par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, kam pienākas Kona Smaita vārdā nosauktā balva, izcēlās ar 15 gūtiem vārtiem. Jāpiebilst, ka Tkačuks un Reinhārts spēlēja ar nopietnām traumām – pirmajam bija saplēsts kājas muskulis, otram sastiepta ceļgala saite. Sērijas pēdējā, sestajā, spēlē (5:1) Reinhārts iemeta četrus no pieciem uzvarētāju vārtiem, bet Tkačuks otros (uzvaru nesošos). Visbeidzot, trešā lieta, kas garantē "Panthers" panākumus, ir komandas saliedētība. Par to liecina komandas spēlētāju rīcība pēc Stenlija kausa saņemšanas. Kā ierasts, pirmais virs galvas to pacēla komandas kapteinis – Aleksandrs Barkovs. Tālāk trofeja parasti ceļo pie kāda no veterāniem, bet ne šoreiz, jo kā otrais kausu virs galvas cēla un goda apli veica aizsargs Neits Šmits, kuram sekoja Sets Džounss, Tomašs Noseks, Viteks Vanečeks, Ārons Grīrs un Jespers Bokvists. Kas vieno šos spēlētājus? Viņi pērn Floridā nespēlēja, tātad Stenlija kausu izcīnīja pirmo reizi karjerā, tāpēc pārējie lēma, ka tieši viņiem kā pirmajiem jāļauj izbaudīt saldāko uzvaras mirkli. Savukārt pēc viņiem rindā sekoja tie vīri, kuri finālsērijā nespēlēja, arī mūsējais Balinskis, un tikai pēc tam tie, kas rezultāta kaldināšanā bija pielikuši lielākās pūles. "Tieši tas raksturo šo komandu, katrs spēlētājs citus cilvēkus liek augstāk par sevi. Tas šiem puišiem ir dabiski, to var redzēt arī laukumā," iespējams galveno panākuma atslēgu atklāja "Panthers" kluba īpašnieks Vinsents Viola.

Vai "Panthers" spēs kļūt par pirmo komandu kopš pagājušā gadsimta 80. gadu sākuma, kas kausu izcīnījusi trīs reizes pēc kārtas? Vasarā par brīvajiem aģentiem kļūs četri šīs sezonas spēlētāji – aizsargi Ārons Ekblads un Neits Šmits, kā arī uzbrucēji Sems Benets un vien pavasarī maiņas darījumā no Bostonas iegūtais Breds Maršāns, kurš finālsērijā iemeta sešas ripas "Oilers" vārtos. Taču nav jau teikts, ka viņi visi noteikti pārcelsies uz citu komandu, tāpēc, kādēļ, lai "Panthers" hokejisti neturpinātu savu dominanci? Lai viņiem un arī Uvim Balinskim izdodas "hat-trick"!