Sestdien, 28. jūnijā, ikviens folkloras un tradicionālās kultūras cienītājs aicināts doties uz Siguldas novadu, kur septiņās novada vietās viesosies starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” dalībnieki. Siguldas novads ir viena no trim pašvaldībām, kurās šonedēļ notiek festivāls, — tas jau aizvadīts Rīgā un noslēgsies rīt Daugavpilī.

Reklāma

Sigulda un Turaida – jau iemīļotas festivāla norises vietas

“Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” vērtība ir tās dalībnieki no visām latviešu vēsturiskajām zemēm. Kopš 1988. gada, kad “Baltica” Latvijā notika pirmo reizi, folkloras kustība ir sakuplojusi – folkloras kopu skaits ir desmitkāršojies. Tas ir pateicoties gan tautas tradīciju praktizētājiem, gan pašvaldībām, kas atbalsta sabiedrības centienus izzināt, praktizēt un nodot tālāk unikālo, aizvien dzīvo kultūras mantojumu. Siguldas novads, īpaši Turaida un Dainu kalns, ir simboliska svētvieta, kurā satiekoties aizvien apliecinām gribu uzturēt stipras savas kultūras saknes. Šogad festivāls koši izskanēs arī Latgalē, Daugavpilī, nākamajā reizē festivālam notikumiem rotājot kādu citu latviešu vēsturisko zemi,” uzsver Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte.

Kopumā festivālā piedalās 249 kolektīvi, no kuriem uz Siguldas novadu dosies 70 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no visām Latvijas kultūrvēsturiskajām zemēm. Vidzemes pasākumos piedalīsies arī Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa “Dūdalnieki”, Igaunijas latviešu folkloras kopa “Rēvele” un ciemosies viesu grupas no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas un Peru.

+111 foto Festivāls "Baltica" Festivāla "Baltica" koncerti, danči un valodas stāsti pieskandina Siguldas novadu un Rīgu. Folkloras festivāls "Baltica".

Iespēja doties ceļā ar muzikālo vilcienu

Virzienā no Rīgas uz Siguldu šoreiz var doties ar “Vivi” muzikālo reisu no Rīgas dzelzceļa stacijas. Ar īpaši sarūpētām muzikālajām programmām un dažādiem tradicionālajiem mūzikas instrumentiem reisā muzicēs folkloras kopas no visiem Latvijas novadiem. Siguldas reisā par muzikālu gaisotni rūpēsies kopas “Ķocis” un “Kokle”. Uz Siguldu muzikālais vilciens sestdien aties plkst. 10.56. Līdzīgs muzikāli pieskandināts reiss sestdien aties arī uz Daugavpili plkst. 16.29.

Valodiņa atskanēs gan pie Siguldas tirgus, gan Mālpils Zemeņu svētkos

No plkst. 12.00 līdz 14.00 notiks folkloras kopu dienas koncerti “Atskan mana valodiņa”, kuros piedalīsies gan Latvijas folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, gan festivāla ārvalstu viesi.

Dienas koncertus varēs baudīt pie Siguldas tirgus, Inčukalnā Aleksandra parka estrādē, Inciema estrādē, Lēdurgas Dendroparkā un Raganas Reģu kalnā, Mālpils muižā un Skumju dzimtas mājās, kā arī līdz plkst. 15.00 folkloras kopas ieskandinās Mālpils Zemeņu svētkus. Mālpilī plkst. 13.45 notiks arī festivāla dalībnieku gājiens.

“Siguldas novadā varēs dzirdēt gan rāmu un mīlīgu, gan gudru, lepnu un iznesīgu, gan greznu un košu valodiņu, un pa reizei arī tiešu un varbūt pat nedaudz dzēlīgu un dzirkstīgu valodu – tik plašu un daudzveidīgu savā skanējumā, kāda tā dzirdama mūsu novados,” stāsta Siguldas novada dienas režisore Anda Skuja.

Tikmēr Mālpilī Saules vārtu kalnā plkst. 11.30 sāksies festivāla atklāšanas rituāls, bet no plkst. 11.50 līdz plkst. 12.30 par godu Ukrainas Konstitūcijas dienai ikviens aicināts piedalīties ukraiņu tautasdziesmu sadziedāšanās koncertā “Hародна пісня” (“Tautas dziesma”), ko vadīs Latvijā jau iemīļotā ukraiņu mūziķe, bandūriste Darja Leleko.

Dižkoncerts Turaidā un Dainu kalnam 40!

No plkst. 15.00 sāks skanēt Turaidas muzejrezervāts un Dainu kalns, kas tautas atmiņā ierakstīts kā Dziesmotās revolūcijas simbols. Šogad, 40 gadus kopš tā atklāšanas, tautas tradīciju kopējiem tas joprojām ir vieta, kur izzināt dainu gudrību, iepazīt tautasdziesmu daudznozīmību, sajust dabas un cilvēka harmoniju un smelties enerģiju.

Plkst. 18.00 Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā norisināsies dižkoncerts “Stiprie vārdi azotē”. “Tajā koši ieskanēsies līvu valoda, dažādās latviešu valodas izloksnēs un citās valodās tiks dziedāts, dejotas kadriļas un citas tautas dejas, vairojot prieku, drosmi un pašapziņu,” teic A. Skuja.

Svētku noslēgumā no plkst. 20.00 līdz plkst. 22.00 turpat Turaidā notiks folkloras kopu aizrautīga sadziedāšanās ar festivāla apmeklētājiem Edgara Zilberta vadībā, kā arī notiks sadancošana, kurā varēs iemācīties arī mazāk zināmus latviešu dančus, rotaļas un citu tautu dejas.

Festivāla programma pieejama lnkc.gov.lv/lv. Pasākuma norises apmeklētājiem būs bez maksas, savukārt Turaidas muzejrezervātā, pērkot ieejas biļeti. Saistībā ar ielu remontiem Siguldas pilsētā, festivāla apmeklētāji, kas dosies uz Vidzemi ar auto, aicināti braukt uz Turaidas muzejrezervātu, izbraucot cauri Murjāņiem un Raganai.

Par festivālu “Baltica”

Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica” notiek kopš 1987. gada katru reizi citā Baltijas valstī. Latvijā festivāls būs jau 13. reizi, pulcējot folkloras kopas un etnogrāfiskās ansambļus, kapelas un folkloras deju kopas, amatniekus, stāstniekus un citus dzīvās kultūras mantojuma glabātājus no visām trim Baltijas valstīm. Šī gada festivāla rīkotāji ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Daugavpils valstspilsētas pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli Turaidas muzejrezervātu, latgaliešu kultūras kustību “Volūda”, biedrību “Kultūrtelpa Dabā”, Valmieras novada fondu un Biedrību kultūras menedžmenta centrs "Lauska". Atbalsta Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds un Siguldas novada pašvaldība; SIA “Pure Chocolate”. Informatīvi atbalsta Latvijas Sabiedriskais medijs. Festivāla jaunumiem var sekot līdzi tā sociālo tīklu lapās Facebook un Instagram.