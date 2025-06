Kā tulkot birokrātu valodu?

Taču tas, kā šis jaunais modelis darbosies, vēstulē nav izklāstīts skaidri un saprotami, bet pasniegts piņķerīgā tekstā. NVD vēstulē norāda, ka no 1. jūlija medicīniskās manipulācijas apmaksāšot no brīža, kad mediķi uzsāk pacienta aprūpi mājās līdz viņa nāves brīdim, bet ne vairāk kā 180 manipulācijas vienam pacientam. Bet tajā pašā laikā NVD vērš uzmanību, ka "pakalpojums ir jāturpina līdz pārtraukšanai vai pacienta nāvei, pat ja pakalpojuma sniegšana pārsniedz 180 dienas, ņemot vērā to, ka, norādot 180 manipulācijas par vienu pacientu, pakalpojuma sniedzējs saņem gadījuma samaksu par pacientam pilnībā nodrošinātu pakalpojumu". NVD skaidro, ka faktiski tas esot jātulko kā viens aprūpes gadījums 180 dienu periodā.

Taču netiek uzrakstīts, kas par hospisa aprūpi mājās maksās pēc tam, kad būs apritējušas pieminētās 180 dienas. Pakalpojuma sniedzēji ir uztvēruši, ka tas būs jādara viņiem.

Dzīvo ilgāk un vairāk izmaksā

Trauksmi pirmais par to cēla "Rūres" vadītājs Kristiāns Dāvis. "Šā brīža redakcijā un situācijā mēs redzam, ka ar 1. jūliju mājas mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzējiem pārstās NVD maksāt jeb finansēt pakalpojumu par cilvēkiem, kuri nodzīvo ilgāk par 180 dienām," viņš iepriekš sacīja LTV. Tagad sarunā ar "Latvijas Avīzi" K. Dāvis joprojām pauž uzskatu, ka pēc 180 dienām par pacientu ārstēšanu NVD spieda maksāt pakalpojuma sniedzēju, bet "šo lēmumu atcēla un mēs patlaban esam pārrunu procesā". "To, kā būs no 1. oktobra, mēs redzēsim tuvāko mēnešu laikā," spriež Dāvis.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs ir viens no tiem speciālistiem, kurš piedalās Veselības ministrijas un NVD rīkotajās diskusijās par dzīvesvietā veiktās paliatīvās aprūpes apmaksu. Viņš pastāstīja, ka diskusijas bijušas garas un plašas un ka bijušas dažādas idejas, tostarp arī par valsts finansējuma pārtraukšanu pēc 180 dienām.

Bet kā radušās šīs 180 dzīvildzes dienas? V. Sosārs skaidroja, ka apmēram pirms gada pēc ilgākām diskusijām speciālisti, ņemot vērā reālo situāciju, noteikuši, ka cilvēkiem, kuri saņem paliatīvo aprūpu, vidējais dzīves ilgums sasniedzot pusgadu. Taču, nodrošinot viņiem kvalitatīvu aprūpi, dzīvildze pagarinās, un, ņemot vērā šā gada pirmā ceturkšņa NVD datus, 13,5% jeb 337 pacienti paliatīvo aprūpi savā dzīvesvietā saņemot ilgāk par pusgadu, bet 29 pacienti – ilgāk par gadu.

Latvijas paliatīvās aprūpes alianses pārstāve Jūlija Cīrule-Galuza secinājusi, ka tas esot kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas rezultāts. Līdz ar to arī izmaksas par šo pacientu ārstēšanu kļūst lielākas, nekā bija plānots. Šā gada pirmajos trīs mēnešos esot pārstrāde par 160 procentiem, un deficīts sasniedzis vairāk nekā četrus miljonus eiro. NVD gan nav skaidrs, kāpēc trijiem uzņēmumiem, kas nodrošina paliatīvo aprūpi mājās, izmaksas par vienu pacientu mēnesī ir 2483–2856 eiro, bet vienam šā paša pakalpojuma sniedzējam tās sasniegušas 4133 eiro.

"To vajadzētu rūpīgi auditēt, ejot cauri visiem izdevumiem, rūpīgi izvērtēt, vai visi ieguldījumi ir pamatoti un vajadzīgi. Tur, kur ir šādas programmas, auditēšana ir ļoti svarīga. Visticamāk, ka tur parādīsies lielas administratīvās izmaksas," uzskata Vilnis Sosārs.

Lai izslēgtu negodīgus gadījumus, Veselības ministrija kopā ar NVD patlaban strādā pie iespējama apmaksas modeļa maiņas paliatīvajai aprūpei dzīvesvietā, bet tāda, kas būtu labvēlīgs pacientiem, proti, neierobežota pakalpojumu saņemšanas ilguma, solīja Veselības ministrijas pārstāve Sanita Janka. Tikmēr pacienti gaida...