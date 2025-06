Pēc divu gadu pārtraukuma Valkas novada domes priekšsēdētāja amatā atgriezies ilggadējais pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija), kuru 2023. gada maijā no amata atbrīvoja pēc tam, kad daļa viņa toreizējās komandas biedru pārgāja pretējā pusē.

Reklāma

Par Kraukļa ievēlēšanu ceturtdien nobalsoja astoņi klātesošie deputāti, bet par līdzšinējo domes priekšsēdētāju Gitu Avoti (tagad "Latvijas attīstībai"/Latvijas Zemnieku savienība) – četri. Trīs domnieki sēdē nepiedalījās. Pēc abu kandidātu izvirzīšanas neviens no viņiem nevēlējās izteikties, kā arī nevienam deputātam nebija jautājumu abiem pretendentiem. Pirms domes sēdes V. A. Krauklis "Latvijas Avīzei" teica: "Vēlēšanu rezultāti parādīja, ka vēlētājiem nebija pieņemama ne motivācija, ne veids, kā mani toreiz noņēma." Ja tie, kuri bija pie varas divus gadus, būtu veiksmīgi strādājuši, tad vēlēšanu rezultāts būtu citāds. "Taču tas bija mikslis starp nekompetenci, ierēdniecisku domāšanu un atriebību," uzskata V. A. Krauklis. Līdzīgi viņš sacīja arī domes sēdē, uzrunājot deputātus jau pēc ievēlēšanas amatā, taču uzsvēra, ka tā ir vēsture. Tagad viņš aicināja visus domē ievēlētos deputātus strādāt kopā, solot atbalstīt visas labās idejas neatkarīgi no tā, kurš tās būtu iesniedzis. Mērs arī teica, ka pret visiem darbiniekiem būs vienāda attieksme, ar sacīto radot iespaidu, ka iepriekš to ir noteikušas arī politiskās simpātijas vai antipātijas.

Par V. A. Kraukļa pārstāvēto Vidzemes partiju Valkas novada domes vēlēšanās nobalsoja vairāk nekā 60% vēlētāju, viņam pašam bija augstākais individuālais vērtējums (1408 – par, 41 – pret). Vidzemes partija viena var izveidot vairākumu. Tā gan esot piedāvājusi sadarbību "Progresīvajiem", bet partija no tās atteikusies. V. A. Krauklis laikrakstam atzina, ka pa šiem diviem gadiem labi speciālisti ir aizgājuši no darba. Jau rakstīts, ka lielākās pārmaiņas laikā, kad pašvaldību vadīja G. Avote, skāra pagastu pārvaldes, kuras likvidēja, tā vietā izveidojot vienu Pagastu apvienības pārvaldi. To sākotnēji vadīja Pēteris Pētersons, kurš pēc paša vēlēšanās amatu pēc laika atstāja. Izsludinātajā konkursā uzvarēja Edijs Eisaks no Ogres, bet pēc vairākiem mēnešiem arī viņš amatu atstāja. Tad dome izsludināja vēl vienu konkursu, tajā bija izraudzīts jau trešais Pagastu apvienības pārvaldes vadītājs, kuru aizejošā dome bija plānojusi apstiprināt īsi pirms pilnvaru beigām, bet, uzzinot vēlēšanu rezultātus, arī šis kandidāts esot atteicies.

Pirmais darbs, ko pēc stāšanās amatā V. A. Krauklis un viņa vadītā dome plāno darīt, ir pagasta pārvalžu atjaunošana visos pagastos.

Viņš uzskata, ka katrā vietā ir jābūt cilvēkam, kuru iedzīvotāji pazīst un pie kura var vērsties, ja ir nepieciešama palīdzība. "Katrs pagasts ir īpašs. Pēc gada katrā pagastā un pilsētā ir jābūt uzlabojumiem," domes sēdē sacīja V. A. Krauklis. "Latvijas Avīzei" viņš atzina, ka, visticamāk, pagastu pārvaldniekiem būs uzticēti vairāki pienākumi vai arī tas būs nepilnas slodzes darbs. Uz vaicāto, cik pārliecināts mērs ir par savu tagadējo komandu, jo arī pēc 2021. gada vēlēšanām Vidzemes partija ieguva vairākumu, V. A. Krauklis atbildēja, ka tagad viņam esot "īsta sapņu komanda, kurā visi ir aktīvi un gaiši cilvēki, daudzi – ar labu izglītību un pieredzi". Piemēram, domē ievēlēta arī Latvijā zināmā dziedātāja Ginta Krievkalna, kura gan pirmajā sēdē nepiedalījās, jo nebija Latvijā. Viņa strādā starptautiskā kompānijā par personāla atlases speciālisti. Viņas zināšanas tagad varētu īpaši noderēt, jo būs jāatjauno domes personālsastāvs. Aizejošās domes vadība skaidroja, ka vairāki amati ir vakanti tāpēc, ka dome nevarot nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu.

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Valkas novadā

Balsstiesīgie 6255, nobalsoja 3006 (48,06%).

Domē pārstāvētās partijas:

• Vidzemes partija – 1807 balsis (60,17%), deviņi deputāti

• "Latvijas attīstībai"/Latvijas Zemnieku savienība – 692 balsis (23%), četri deputāti

• "Progresīvie" – 219 balsis (7,29%), viens deputāts

• Nacionālā apvienība – 213 balsis (7,09%), viens deputāts

Domē neiekļuva "Suverēnā vara"/ "Jaunlatvieši" – 52 balsis (1,73%)