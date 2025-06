Kopš 1988. gada festivāls "Baltica" Latvijā noticis 12 reižu, un Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmes bibliotēkas bibliotekāre Gunta Saule festivālā piedalās kopš 2009. gada.

"Pirmo festivālu atceros kā caur plīvuru, ar domu, kura neizzūd. Toreiz likās, ka folkloras kustība ir kas tik cēls, tāls un pat neaizsniedzams… Tomēr laika gaitā arvien vairāk satiku ar to saistītus cilvēkus un ļāvos tajā ievilināties arī pati. Pamazām folklora un tās tradīcijas man pietuvojušās un kļuvušas ne vien skaistas un svarīgas tālumā, bet arī tuvas."

Gunta Saule ir viena no tautas tradīciju kopas "Budēļi" dalībniecēm. Vārds "budēļi" nozīmējot "budināt", "modināt", "rosināt". Pēc Guntas vērotā, bibliotekāri esot ne vien aktīvākie kultūras cilvēki, bet ļoti daudzi piedaloties arī folkloras kustībā: "Mūsu kopā esam četri bibliotekāri, bet varētu saukt vēl daudzus citviet."

Šī gada festivāla lielā tēma ir Valoda. "Izdzīvosim ārkārtīgi daudz valodai veltītu dziesmu un domu. Tā būs dažāda valoda, tā, kurā runājam – latviešu, līvu, latgaļu, dialekti, kā arī valoda ar tās raksturu, stāstīsim, kāda valoda var būt. "Budēļu" programmu esam radījuši gan par maigo, mīļo mātes valodu, gan par skarbo valodu, kuru gadās piedzīvot, gan par brīžiem pavisam saskurbušu valodu."

Guntas Saules izvēlētie festivāla notikumi

Stāsti par 1988. gadu

Šodien, 27. jūnijā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā klausītājus gaidīs "Valodas stāsti" no pirmā festivāla laika. Tur daudzi no tiem festivāla dalībniekiem, kuri "Balticu" pieredzēja 1988. gadā, stāstīs savus stāstus un atmiņas, dziedāsim toreiz dziedātās dziesmas. Stāstu laikā kopā ar "Budēļiem" piedalīsies Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa stāstnieces, no Puzes – "Sītavas" un Krotes "Traistēni", stāstnieces un stāstnieki no Preiļiem, Katlakalna, Pilsrundāles, Madonas "Vērtumniekiem", bet anekdotes birdinās un visu notiekošo iemūžinās Guntis Pakalns. "Valodas stāstu" moto – "Kādu redzu runātāju, tādu laižu valodiņu", jo stāsts piedzimstot reizē ar klausītāju, un katrā klausītājā agri vai vēlu pamostoties stāstnieks.

Gājiens un atklāšanas koncerts

Šodien, 27. jūnijā, "Budēļi" gājienā ies kopā ar pārējām Rīgas kopām. Dalībnieku gājiens sāksies Doma laukumā, vīsies uz Pulvertorni, apmetīs loku gar Brīvības laukumu un pa Smilšu ielu atgriezīsies Rātslaukumā. (Gājiens notiks no plkst. 17 līdz 18.30.) Tur skanēs atklāšanas koncerts, svinīgās runas un ārkārtīgi daudz dziedāšanas!

Daugavpils košumā

Sestdiena, 28. jūnijs, diena Daugavpilī, man liekas visinteresantākā, tāda vēl nekad "Baltica" nav piedzīvota. Ar dziedošajiem, spēlējošajiem muzikālajiem vilcieniem skatītāji kopā ar dalībniekiem sestdien no rīta dosies uz Siguldu, bet pēcpusdienā ap puspieciem no Rīgas izbrauks uz Daugavpili . "Budēļi" kopā ar "Saviešiem", "Bangu" un "Lānu" dziedās visu garo ceļa gabalu līdz pat Daugavpilij. Nākamajā dienā, 29. jūnijā, pilsētas laukumos, skolās un ielās, Vienības namā un Saules skolā gaidāma ļoti bagāta diena, notiks dienas koncerti "Gūdam laižu volūdeņu", meistarklases un novadu sasaukšanās, kā arī gājiens un noslēguma koncerts "Dzeivuo volūda" Andreja Pumpura skvērā. Festivāla diena Daugavpilī iekrīt Pēterdienā, kas Latgalē saukta arī Pīterdīna, Petrine un Petrika, ar kuru noslēdzas saulgriežu svinēšanas laiks. Senākos laikos šajā dienā atturējās no fiziskiem darbiem, Latgales baznīcās notika garās atlaidu mises, bet pēc tām ļaudis lustēja "opluotu" tirgos un zaļumballēs, lika galdā ķimeņu sieru un maizītes, vāzes ar pļavu puķēm. Tas viss būs "Petrinē" Daugavpilī – dziesmu brīdis baznīcā, satikšanās prieks, danči un lustes, koncerti, gardumi, ziedi un tirgus.

KZ baltica_ Lans

Rutas Puriņas vadītā folkloras kopa "Lāns" dibināta 1999.gadā. Viņi spēlē autentiskus latviešu tautas instrumentus, latviešu folkloras dziesmu materiālus papildinot ar savām interpretācijām. Būs sastopami arī "Baltica" Daugavpils notikumos.

Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica": notikumu izlase

Piektdien, 27. jūnijā:

plkst. 11–14 , Brīvības laukums, Rātslaukums, Festivāla laukums, Mazās ģildes dārzs – folkloras kopu dienas koncertu "Pāri skan". Skanēs visu festivāla dalībnieku sagatavotās programmas par valodu – savas puses īpatnējiem vārdiem, īpašajiem cilvēku stāstiem, pārpratumiem un ļaužu valodām.

, Brīvības laukums, Rātslaukums, Festivāla laukums, Mazās ģildes dārzs – folkloras kopu dienas koncertu "Pāri skan". Skanēs visu festivāla dalībnieku sagatavotās programmas par valodu – savas puses īpatnējiem vārdiem, īpašajiem cilvēku stāstiem, pārpratumiem un ļaužu valodām. Plkst. 13, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā – stāstu laiks festivālā "Baltica 2025": Tādu laižu valodiņu.

– stāstu laiks festivālā "Baltica 2025": Tādu laižu valodiņu. plkst. 15–16.30, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā – daudzvalodu koncerts "Tā dziedāju, tā runāju!" pulcēs diasporas, ārvalstu viesu un mazākumtautību folkloras kopas un grupas.

– daudzvalodu koncerts "Tā dziedāju, tā runāju!" pulcēs diasporas, ārvalstu viesu un mazākumtautību folkloras kopas un grupas. Plkst. 17–18.30 – festivāla dalībnieku gājiens Rīgā.

– festivāla dalībnieku gājiens Rīgā. plkst. 19–21, Festivāla laukumā, Jaunielā 5 – atklāšanas koncerts "Diždažādi", kurā piedalīsies gandrīz 30 folkloras kopas, kapelas un ansambļi, pārsteigs trīs skatuves, dziedāšana pie gariem galdiem, aizrautīga polkas dancošana.

Festivāla laukumā, Jaunielā 5 – atklāšanas koncerts "Diždažādi", kurā piedalīsies gandrīz 30 folkloras kopas, kapelas un ansambļi, pārsteigs trīs skatuves, dziedāšana pie gariem galdiem, aizrautīga polkas dancošana. plkst. 21–22, Rātslaukumā – Ārvalstu viesu koncerts. Piedalīsies "Poringės" (Lietuva), "Siidisõsarõ" (Igaunija), "Perlynka" (Ukraina) un "Yawar Peru" (Peru).

Sestdien, 28. jūnijā:

No plkst. 11.30 – norises Mālpilī.

– norises Mālpilī. no plkst. 12–14 – Siguldā, Inciemā, Inčukalnā, Lēdurgā, Mālpilī, Raganā – "Baltica" dienas koncerti "Atskan mana valodiņa".

– Siguldā, Inciemā, Inčukalnā, Lēdurgā, Mālpilī, Raganā – "Baltica" dienas koncerti "Atskan mana valodiņa". no plkst. 15 – sāks skanēt Turaidas muzejrezervāts un Dainu kalns, kas tautas atmiņā ierakstīts kā Dziesmotās revolūcijas simbols. Piedalīsies Rīgas "Līvlist", Maltas "Andeļneicys", Liepājas "Saknes", Verēmu "Vuorpa", Rudbāržu "Kamenīte", Blontu "Madara", Carnikas "Cēlāji", Rikavas etnogrāfiskais ansamblis.

– sāks skanēt Turaidas muzejrezervāts un Dainu kalns, kas tautas atmiņā ierakstīts kā Dziesmotās revolūcijas simbols. Piedalīsies Rīgas "Līvlist", Maltas "Andeļneicys", Liepājas "Saknes", Verēmu "Vuorpa", Rudbāržu "Kamenīte", Blontu "Madara", Carnikas "Cēlāji", Rikavas etnogrāfiskais ansamblis. Plkst. 18–20, Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā – dižkoncerts "Stiprie vārdi azotē".

Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā – dižkoncerts "Stiprie vārdi azotē". Plkst. 20–23 – Daugavpilī, Vienības namā – "Baltica" dalībnieku sadziedāšanās un sadancošanās.

Svētdien, 29. jūnijā

Dienas ilgumā: dažādas norises Daugavpilī (amatnieku tirgus, darbnīcas un meistarklases u. c.).

dažādas norises Daugavpilī (amatnieku tirgus, darbnīcas un meistarklases u. c.). plkst. 11–14.30 dažādās Daugavpils vietās – folkloras koncerti "Gūdam laižu volūdeņu".

dažādās Daugavpils vietās – folkloras koncerti "Gūdam laižu volūdeņu". Plkst. 15 – "Baltica" dalībnieku gājiens: Rīgas iela (no Alejas ielas) uz Vienības laukumu, kur plkst. 15.30 notiks novadu sasaukšanās.

– "Baltica" dalībnieku gājiens: Rīgas iela (no Alejas ielas) uz Vienības laukumu, kur plkst. 15.30 notiks novadu sasaukšanās. plkst. 16–18.30 – noslēguma koncerts "Dzeivuo volūda" Daugavpilī.