Ar ievērojami lielāku vēlētāju līdzdalību vēlēšanās – tajās piedalījās 46,97% balsstiesīgo – ir ievēlētas jaunās pašvaldību domes 42 vietvarās.

Vislielāko atbalstu ieguva Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, kura dibinātajai partijai "Sarauj, Latgale!" domē būs 14 no 15 mandātiem. Iepriekš Saeimas atlaistās Rēzeknes domes vadībā ir izredzes atgriezties Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"). Savas pozīcijas ir nostiprinājušas Liepājas domē un vēl vairākās lielajās pilsētās valdošās partijas, taču citviet – piemēram, Jelgavā – varu var zaudēt politiskie spēki – Zaļo un zemnieku savienība un Nacionālā apvienība –, kas tur valdīja vairākus gadu desmitus.

Vairākās pašvaldībās – Rīgā, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Ogres un Siguldas novadā – vēlētāju aktivitāte pārsniedza 50%, bet nekur tā vairs nebija zemāka par 30%, kā tas bija 2021. gadā. Taču jāatceras, ka toreiz vēlēšanas notika kovida pandēmijas laikā, kad partijām bija ierobežotas iespējas plaši reklamēties un nenotika tādas politiskās kaislības, kādas varēja vērot tagad – īpaši starp partijām, kas startēja uz Rīgas domi. Tās motivēja cilvēkus doties uz vēlēšanām, lai aizstāvētu vienu vai otru pusi vai lai nepieļautu kāda cita nonākšanu pie varas.

Vairāki pieredzējuši pašvaldību vadītāji vairs nekandidēja ar pirmo numuru, bet bija tālākās vietās sarakstā, jo uzskatīja, ka ir jānāk jauniem līderiem. Taču dažiem no viņiem atkal ir lielākais vēlētāju atbalsts, kādu "Jaunās Vienotības" sarakstā Smiltenes novadā ieguvusi Astrīda Harju, Aivars Mucenieks (ZZS) – Ventspils novadā, Andrejs Ence (LRA) – Mārupes novadā, kas ir viena no pašvaldībām, kur paredzamas ļoti sarežģītas koalīcijas veidošanas sarunas. Te arī bija nesaudzīga priekšvēlēšanu kampaņa, izmantojot dažādas kandidātu nomelnošanas metodes sociālajos medijos. Cīņa par varu turīgajās Pierīgas pašvaldībās atšķiras no partiju savstarpējām attiecībām priekšvēlēšanu laikā tajos novados, kuru vadībai bija jāpieliek pūles, lai sabalansētu budžetu un izdzīvotu.

Valkā eksperimenti beigušies, Bauskā būs pārmaiņas

Bauskas novads nepieder ne pie vieniem, ne otriem iepriekšminētajiem novadiem, bet ir mierīgi aizvadījis četrus gadus. Vēlēšanas parādīja, ka cilvēkiem tāds miers nav īsti pa prātam, un arī te sagaida pārmaiņas. Valdošā Nacionālā apvienība ieguva lielāko vēlētāju atbalstu, taču priekšsēdētājs Aivars Okmanis vairs nav ievēlēts domē, visvairāk balsu no NA saņēma viņa vietnieks Aivars Mačeks. Nākamais visvairāk atbalstītais politiskais spēks ir "Jaunā Vienotība" ("JV"), kas tagad nebija domē, bet Lindas Abu Meri vadībā tā tajā ieguvusi trīs vietas, kas nav maz vietvarās.

Eksperimenti ar varu ir beigušies Valkas novadā, kur domes vadībā atgriezīsies tās ilggadējais priekšsēdis Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija), kura saraksts ieguva vairākumu. Viņu pirms diviem gadiem no amata gāza un par priekšsēdētāju ievēlēja Gitu Avoti ("Latvijas attīstībai"/LZS), bet tagad viņa, visticamāk, būs opozīcijā, jo V. A. Krauklis ir piedāvājis sadarbību tikai "Progresīvajiem".

Būs jāmeklē sabiedrotie

Taču ir vairākas pašvaldības, kurās tagadējiem mēriem būs jāmeklē sabiedrotie. Starp tām ir arī Cēsu novads.

Tā vadītāja Jāņa Rozenberga ("JV") pozīcijām apdraudējumu jau varēja just pavasarī, kad četri politiskie spēki – ZZS/Vidzemes partija/"Latvijas attīstībai"/ Latvijas Zaļā partija – vienojās startēt kopā, lai aizstāvētu lauku intereses. Šīs partijas ieguva septiņas vietas, kas teorētiski paver iespēju kopā ar deputātiem, kas ievēlēti no Nacionālās apvienības (divi mandāti) un "Kustības Par" (viens mandāts) pārņemt varu, bet tiklab ar minētajiem var vienoties "JV", kurai ir deviņas vietas. Taču, ja abi ietekmīgākie spēki nestrādās kopā un kāds no tiem paliks opozīcijā, tad Cēsu novada politiskā dzīve vairs nebūs tik stabila.

"Zelta" balss Nacionālajai apvienībai

Varas maiņa ir iespējama arī Dienvidkurzemes novadā, kurā līdz šim valdošā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) saņēmusi tikai piecas vietas, tikpat ieguva arī Nacionālā apvienība (NA) un "Jaunā Vienotība", kuras sarakstā pirmais ir bijušais Pāvilostas novada priekšsēdis Uldis Kristapsons, bet četras vietas ir Latvijas Reģionu apvienībai, kas ir "JV" sabiedrotā. To, kurš vadīs pašvaldību, šeit izšķirs Nacionālā apvienība.