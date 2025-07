Ernests Spīčs: Parunāsim nopietni — Dziesmu un Deju svētki no folkloras sktuleņķa

Vai Dziesmu un deju svētki ir folkloras festivāls? Nav, bet varbūt tiem tādiem jābūt? Mēs esam pieraduši, ka svētkos piedalās amatieru kopas un koncerti notiek sadalīti pa žanriem – dziedātāji dzied, dejotāji, dejo un pūtēji pūš. Tā tas ir pieaugušo svētkos. Bērnu svētki atkārto šo modeli, bet ar vairākām niansēm, no kurām vissvarīgākā ir tā, ka bērniem eksistē interešu izglītība, kamēr pieaugušajiem darbība amatieru mākslā ir brīvā laika pavadīšanas veids.

Tā sanāk, ka Skolēnu Dziesmu un Deju svētki ir pārskats par piecos gados paveikto gandrīz visās interešu izglītības jomās, ne tikai mākslinieciskajā jaunradē, bet arī tehniskajā. Šajos Dziesmu un Deju svētkos novērojams, ja runājam par dalībnieku skaitu, ievērojams folkloras vietas un lomas pieaugums (tikai aptuveni 3% no dalībnieku skaita saistīti ar folkloras apgūšanu). Tautas muzikanti, dziedātāji un teicēji piedalās ne tikai savas nozares koncertos, bet ir iekļauti arī citu žanru priekšnesumu veidošanā. Turklāt dejotāji pat savu lielāko koncertu veltījuši tautas dejai, nu vismaz vārdos. Paskatīsimies dziļāk.

Romantiskāk jau vairs nevar – Dindaru-dandaru rotaļas Brīvības laukumā

No attāluma un nedaudz no augšas bērnu diešana un smiešana Brīvības laukumā atgādināja Deju svētku lieluzvedumu stadionā. Tikai te skatītāji atrodas soļa attālumā no dejotājiem, kamēr stadionā bez binokļa atsevišķu dejotāju nevar apskatīt. Tā ir pilnīgi cita sajūta nekā tad, ja dejotāji ir uz skatuves un skatītāji nedz var, nedz grib iesaistīties, kaut muzikanti spēlē no sirds, un pašam sirds aiz sajūsmas gandrīz vai gatava lēkt pa muti ārā.

Te pēkšņi redzi, ka dažu centimetru attālumā dejā griežas Vīļānu „Bitītes“ ar savu bišu mammu Ingu Stafecku, pašam nemanot esi iekšā dejā ar visām četrām. Pēc dancināšanās pienāk atbildīgi brīvprātīgs vīrietis un norāda, ka es nedrīkstu kāpt pāri nosacītai robežai, jo man mugurā nav tautas tērpa.

Ja pakāpjas uz pieminekļa pakāpieniem, tad iegūsti virsskatu, kā stadionā no otrās rindas, jo skatam atklājas rotaļnieku pulciņi. Nodomāju - Mildai gan labs skats un atceros, ka pirms divdesmit gadiem pats biju pie "Dindaru Dandaru rotaļu" rīkošanas Doma laukumā. Jauki, ka Raimonds Pauls un viņa vadītā svētku padome 2005. gadā piekrita tāda rotaļnieka idejai. Tagad rotaļu sarīkojums jau kļuvis par skolēnu svētku neatņemamu daļu.

Kur vēl nu labāk, ideāla aina – latvju bērni danci ved pašā Rīgas centrā, vissvētākajā vietā. Tā ir laba un turpmākos svētkos attīstāma doma – rotaļas, spēles un danči ģimenēm ar bērniem Rīgas centrā un ne tikai Brīvības laukumā, bet arī krāšņajā bulvāru lokā.

Kāds sakars! Dūdas simfoniskā orķestra koncertā Ķīpsalas hallē

Man un varbūt arī daudziem klasiskās mūzikas žanra cienītājiem noteikti bija vismaz neliels šoks, kad tūkstošgalvaina simfoniskā orķestra priekšā iznāca dūdinieku pulciņš ar kompozīcijas autoru Mārtiņu Miļevski pie bungām. Šoreiz dūdinieki gan nebija skolēni, bet jau stipri pieauguši "Auļu" dalībnieki un, protams, koncerta rota – "Suitu dūdinieki" savās goda drānās. Liels paldies koncerta idejas autoram un īstenotājam, diriģentam Normundam Dreģim. Starp citu, Dreģa kungs ir arī Rīgas Latviešu biedrības cikla "Talants Latvijai" dvēsele un koporķestrī vismaz puse bija šī cikla laureāti. Skanēja vareni, skatītāji gavilēja un lūdza atkārtot un dūdiniekiem tikai vajadzēja piepūst plēšas.

Koklētāji Dailes teātrī nevar bez etnokoklēm

Protams, Dailes teātrī, koncertā „Dzīslojums“ runa ir par koncertkoklēm un koklētājiem vai tomēr jāsaka — koklētājām, jo šis žanrs ir izteikta meiteņu valstība, kas pats par sevi ir paradokss, jo koncertkokle ir viens no smagākajiem mūzikas instrumentiem, ko meitenes pašas pārnēsā. Tomēr kopskaņa un kopsajūta šādā koklētāju koncertā ir neatkārtojami skaista un katru reizi citādām sajūtām un noskaņām bagāta. Arī te neiztika bez etnogrāfiskām jeb etnokoklēm un tautas dziedātājām. Izcilu koklētāju, kas vienlīdz labi pārvalda abu veidu kokles mums nav daudz. Viena no tādām ir Latvīte Cirse un viņas spēle tiešām spīdēja un vizēja kā senatnes sudrabs. Apmēram tā rakstīja komponists Emilis Melngailis.