Apdraudēta autobusu kustība reģionos. Pasažieru pārvadātāji ceļ trauksmi – finanšu situācija ir tik kritiska, ka var nākties būtiski samazināt sabiedriskā transporta pieejamību attālākos Latvijas novados, vēsta 360TV Ziņas.

Situāciju ietekmējuši vismaz trīs faktori – esošais valsts bāzes finansējums nesedz faktiskās izmaksas, līgumi nav indeksēti, kas nozīmē, ka iepriekš atrunātais naudas apmērs vairs neatbilst aktuālajām izmaksām, kā arī, pasažieru pārvadātāju ieskatā, nesamērīgi daudz līdzekļu tiek investēti lielajos projektos, piemēram “Rail Baltica” izbūvē, tādējādi reģionālo mobilitāti atstājot novārtā. Pēc pārvadātāju asociācijas aplēsēm, pašlaik nozarei vajadzīgi aptuveni 15 miljoni eiro.

“Summa veidojas no tā, ka jau gadu no gada Satiksmes ministrija nav spējusi aizstāvēt bāzes budžetu adekvāti valsts pasūtījumam, kāds viņš ir veikts. Līdz ar to daļa no 15 miljoniem veidojas, lai mēs tiktu līdz bāzes finansējumam, par ko oficiāli ir noslēgti līgumi. Otra daļa, atlikušie 6 miljoni, veidojas no tā, ka būtībā jau šodien ir jāpārskata līgumcenas atbilstoši šīs dienas ekonomiskajai situācijai,” tā nepieciešamo summu skaidro Ivo Ošenieks, Pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs.

Jau pagājušajā gadā par kritisko situāciju ziņoja vairāki pārvadātāji, un arī šis gads solās būt bez izņēmumiem. Asociācijā brīdina – ja nauda netiks atrasta esošo un nākotnes izdevumu segšanai, pastāv liela iespēja, ka pakalpojumu sniedzēji vienkārši atteiksies nodrošināt autobusu kustību reģionos.

Ošenieks norāda, ka atsevišķi pārvadātāji jau šobrīd brīdina par iespējamību pakalpojumus pārtraukt pilnībā: “Ja šobrīd nekas konkrēts arī netiek iezīmēts, tad atsevišķi uzņēmumi būtībā jau domā par daļēji ierobežotu pakalpojumu sniegšanu vai pilnībā. Iespējams, ka tiks rīkotas kādas akcijas, lai piesaistītu plašāku sabiedrības uzmanību, jo, mūsuprāt, šajā situācijā satiksmes tīkls ir nevis jāsašaurina, kā to iecerējusi Satiksmes ministrija, bet viņš būtu jāpaplašina.”

“Ja mēs ņemam vērā to, ka daudzās vietās ir likvidētas skolas, arī ģimenes ārsti nav vairs uz vietas pagastos, cilvēkiem ir jānokļūst uz centriem, bet transports dotajā brīdī tiek iezīmēts, ka tiks samazināts,” tā asociācijas vadītājs.

Pārvadātāji neslēpj, ka jaunais satiksmes ministrs Atis Švinka līdz šim nav izrādījis lielu interesi par problēmas risināšanu, un arī trešdien ministrijā darba sanāksme notika bez viņa. Vienlaikus sanāksme noslēdzās bez konkrēta rezultāta – ministrijā norāda, ka jāņem vērā budžeta situācija. Finiša taisnē esot arī informatīvais ziņojums, kuru plānots skatīt valdībā. Tiesa, šis ziņojums ministrijas gaiteņos iestrēdzis jau vairāk nekā gadu.

